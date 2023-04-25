SAP S/4HANA Services

Unsere IP-basierten Methoden ermöglichen es Unternehmen, das Beste aus ihrem SAP-Ökosystem herauszuholen, indem sie wichtige Angebote nutzen:

SAP-zertifiziertes Cognizant Automation Center mit der Plattform für künstliche Intelligenz für den Betrieb (AIOps) ermöglicht es Menschen und Maschinen, von ZeroOps zu lernen und den Übergang zu einem ZeroOps-Betriebsmodell zu erleichtern. Mithilfe von maschinellem Lernen können Sie Erkenntnisse kontextualisieren, um schneller zu handeln und sich auf zukünftige Automatisierung, Optimierung und Verbesserungen vorzubereiten.

Cognizants proprietäre Agile- und DevOps-Lösung unterstützt Teams bei der nahtlosen Arbeit an agilen Sprints und DevOps Continuous Integration (CI) Projekten. Mit unserer proprietären Agile- und DevOps-Lösung haben wir Jira und SAP Solution Manager für eine nahtlose agile Bereitstellung integriert. Anwendende berichten von einer um 35 % verkürzten Markteinführungszeit für neue Software-Releases, einer um 45 % schnelleren Bereitstellung neuer Funktionen, einer um 45 % verbesserten Stabilität der Umgebung und einer um 33 % verbesserten Produktstabilität.

Predictive intelligent dashboard bietet eine Echtzeit-Ansicht aller Geschäftsprozesse und der damit verbundenen Geschäfts-KPIs, die jeweils den IT-Ebenen zugeordnet sind, die Anwendungen, Datenbanken, Speicher, Netzwerke und mehr umfassen.