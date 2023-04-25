SAP S/4HANA Services
Unsere Ergebnisse sprechen Bände
Cognizant und SAP S/4HANA bieten Kund:innen einen echten Mehrwert durch digitale Transformation.
Machen Sie S/4HANA gleich beim ersten Mal richtig
Die intelligente ERP-Modernisierung von Cognizant ist eine umfassende, risikominimierte Lösung, mit der Sie einen zukunftssicheren intelligenten Kern aufbauen können. Sie ermöglicht eine robuste Cloud-Strategie, die bei jedem Schritt hochwertige Ergebnisse gewährleistet.
Unser Angebot
Ein ganzheitlicher Ansatz für die Transformation von S/4HANA
Unsere intelligente Unternehmensplattform ermöglicht greifbare Geschäftsergebnisse in jeder Phase Ihres Transformationsprozesses. Erweitern Sie Ihre SAP S/4HANA-Investition, indem Sie mit cloudfähigen Best Practices und KPIs sowie intelligenter Anwendungsautomatisierung eine schnellere Markteinführung und einen höheren Geschäftswert erzielen.
- Best Practices der Branche für eine effiziente Bereitstellung von S/4HANA-Anwendungsfällen
- Cloudfähige Prozesse zur Beschleunigung der Cloud-Einführung und -Strategie
- Intelligente Anwendungen auf der Grundlage von Open Source, um Innovationen zu ermöglichen
- Nahtlose Integration mit anderen Anwendungen für eine durchgängige Geschäftsabwicklung
- Branchenspezifische KPIs und Einblicke, die eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen
- Integrierte Prozessautomatisierung zur Verbesserung der Produktivität und Vermeidung von Redundanzen
Ein werteorientierter Rahmen
Unternehmen müssen heute den nächsten großen Schritt wagen, um ihr Unternehmen in ein zukunftsfähiges Unternehmen umzuwandeln. Das Learn Enable Accelerate Perform-Framework von Cognizant hilft Kund:innen dabei, einen wertorientierten Ansatz zu verfolgen, indem es den gesamten Lebenszyklus der Geschäftstransformation berücksichtigt. Wir kombinieren die Bausteine von RISE mit SAP und unseren proprietären Tools und Frameworks für eine schnellere Bereitstellung.
Prüfpunkte für Ihre S/4HANA-Investitionen
Die SAP S/4HANA Advisory Services von Cognizant erfüllen eine breite Palette von Kundenanforderungen, die auf ihre Geschäftsziele ausgerichtet sind – von einer 360-Grad-Sicht auf aktuelle Systeme bis hin zur Priorisierung der besten S/4HANA Roadmap-Komponenten. In Zusammenarbeit mit Kunde:innen identifizieren wir mithilfe unseres proprietären SAP S/4HANA Consulting-Frameworks Möglichkeiten zur Transformation sowie zur Innovation und Neuentwicklung von Geschäftsprozessen. Darüber hinaus bieten wir im Rahmen der Cognizant Intelligent Enterprise Platform Dienstleistungen zur Entdeckung von Werten und zum Nachweis von Konzepten an.
Unser Business-Transformation-as-a-Service-Programm hilft Kund:innen in der Phase der Wertermittlung und -bewertung beim Benchmarking mit Industriestandards und bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen zur Anpassung an S/4HANA Best Practices.
Mit Cognizant Advisory Services sind Ihre S/4HANA-Investitionen speziell auf Sie zugeschnitten und werden durch Nachweispunkte gestützt, die einen klaren Weg in die Zukunft definieren.
Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeit
Cognizant beschleunigt Ihre S/4HANA-Implementierungen auf der grünen Wiese und beschleunigt die Bereitstellung mit proprietären, sofort einsatzbereiten Branchenlösungen. Unsere integrierten Branchen KPIs ermöglichen es Kund:innen, die Implementierungszeit um 30 % zu verkürzen. Cognizant bietet für die folgenden Branchen mehrere branchenspezifische Best Practices vorkonfigurierte Lösungen für S/4HANA:
- Life Sciences
- Diskrete Fertigung
- Versorgungswesen
- Chemische Produktion
- Verpackte Konsumgüter
- Herstellung medizinischer Geräte
- Transport
Unser Angebot an Implementierungsdienstleistungen umfasst:
- Implementierung und Neuentwicklung von Geschäftsprozessen mit SAP S/4HANA
- Entwurf und Einführung von SAP S/4HANA-Templates weltweit
- S/4HANA-Entwicklungswerksbasierter Ansatz mit RICEFW-basierten Objekten zur Standardisierung und nahtloser Übergabe zur Unterstützung von Teams
- SAP S/4HANA-Erweiterungen auf der SAP Cloud Platform (SCP)
- SAP S/4HANA Stammdatenverwaltung (SAP MDG)
Vereinfachen Sie Ihre S/4HANA-Umstellung und bringen Sie Intelligenz ins Spiel
Cognizant® SmartMove powered by Cognizant® Brownfield Conversion Express ist unsere SAP-qualifizierte S/4HANA Conversion Factory. Diese ermöglicht eine automatisierte, validierte, kostengünstige und risikoarme Migration mit beschleunigten Zeitplänen, um Ihre SAP-Landschaft in eine skalierbare, intelligente und unternehmenstaugliche Umgebung zu verwandeln.
Durch die Nutzung des KI-basierten Brownfield Conversion Express, der Ihren Ansatz für die Validierung, den Abgleich und die Code-Korrektur von Geschäftsdaten neu definiert, sowie durch vorgefertigte Beschleuniger und RPA (Prozess-Automatisierung) optimiert die Lösung Prozesse und steigert die Produktivität
Basierend auf einer bewährten Liefermethodik mit standardisierten Vorlagen und Quality Gates gewährleistet es eine konsistente Ausführung und Lieferexzellenz – damit Sie schneller und sicher handeln können.
ROI beschleunigen, Ausfallzeiten minimieren
Das Hosting von SAP-Lösungen in der Cloud kann sich problematisch gestalten – vom Aufbau des Business Case und der Definition der Roadmap über die Auswahl der besten Lösung und Migration der Instanzen bis hin zur Integration in Ihre bestehende IT-Landschaft.
Als zertifizierter SAP Global Solutions Integrator bietet Ihnen Cognizant die Partnerschaft, die Erfahrung, die Frameworks, die Tools und die Beschleuniger, um diese Herausforderungen zu meistern und das Beste aus Ihren SAP-Investitionen herauszuholen.
Holen Sie das Beste aus Ihrer SAP-Landschaft herraus
Unsere IP-basierten Methoden ermöglichen es Unternehmen, das Beste aus ihrem SAP-Ökosystem herauszuholen, indem sie wichtige Angebote nutzen:
SAP-zertifiziertes Cognizant Automation Center mit der Plattform für künstliche Intelligenz für den Betrieb (AIOps) ermöglicht es Menschen und Maschinen, von ZeroOps zu lernen und den Übergang zu einem ZeroOps-Betriebsmodell zu erleichtern. Mithilfe von maschinellem Lernen können Sie Erkenntnisse kontextualisieren, um schneller zu handeln und sich auf zukünftige Automatisierung, Optimierung und Verbesserungen vorzubereiten.
Cognizants proprietäre Agile- und DevOps-Lösung unterstützt Teams bei der nahtlosen Arbeit an agilen Sprints und DevOps Continuous Integration (CI) Projekten. Mit unserer proprietären Agile- und DevOps-Lösung haben wir Jira und SAP Solution Manager für eine nahtlose agile Bereitstellung integriert. Anwendende berichten von einer um 35 % verkürzten Markteinführungszeit für neue Software-Releases, einer um 45 % schnelleren Bereitstellung neuer Funktionen, einer um 45 % verbesserten Stabilität der Umgebung und einer um 33 % verbesserten Produktstabilität.
Predictive intelligent dashboard bietet eine Echtzeit-Ansicht aller Geschäftsprozesse und der damit verbundenen Geschäfts-KPIs, die jeweils den IT-Ebenen zugeordnet sind, die Anwendungen, Datenbanken, Speicher, Netzwerke und mehr umfassen.
Sei der Agent für die Änderung
Cognizants spezielle OCM-Lösung (Organizational Change Management) umfasst acht Workstreams, um die folgenden zentralen Transformationsherausforderungen zu bewältigen:
- Strategie ändern
- Bewertung der Auswirkungen und der Einsatzbereitschaft
- Engagement der Interessengruppen und Ausrichtung der Führung
- Kommunikation
- Bildung und Entwicklung
- Design: Organisation
- Kultur
- Realisierung von Vorteilen
Darüber hinaus bieten wir unsere eigene Implementierungsmethodik auf der Basis von SAP Activate an, die SAP-Standardvorlagen, Beschleuniger und proprietäre Erweiterungen integriert. Unser Framework wird durch ein spezielles OCM-Framework ergänzt, das in Zusammenarbeit mit einem Team von über 300 Cognizant-Expert:innen entwickelt wurde. Es wurde erfolgreich in Projekten eingesetzt, in denen Cognizant nicht nur SAP S/4HANA implementiert hat, sondern auch die gesamten OCM- und Programmmanagement-Aktivitäten leitete.
"Wir haben uns für Cognizant aufgrund der folgenden Hauptunterscheidungsmerkmale entschieden. Zuerst hatte Cognizant eine wirklich umfassendere Lösung, die Implementierungs-, Hosting- und AMS-Services anbietet. Zweitens hat sich Cognizant die Zeit genommen, ein tiefes Verständnis für das aktuelle und zukünftige Betriebsmodell unseres Unternehmens zu entwickeln. Drittens war Cognizant bereit, Partner in Bereichen wie OCM und SCM hinzuzuziehen. Schließlich war auch die Preisgestaltung von Cognizant attraktiv. Cognizant war auf höchster Führungsebene bereit, unser Programm zu unterstützen."
- SVP & CIO, ein in den USA ansässiges Unternehmen für die Vermarktung und den Vertrieb von Batterien
"Dies ist ein großartiger Erfolg als Grundfos größtes IT-Projekt aller Zeiten. Und im Sinne der zukünftigen Arbeitsweise wurde die Umwandlung komplett remote abgeschlossen."
- Peter Munk Larsen, Senior Director, IS Information Solutions bei Grundfos Management A/S
"Als COVID am zweiten Tag unserer Prüfung auftauchte, war klar, dass wir sie aus der Ferne durchführen mussten. Wir waren im Sprint 3 von 6 bei der Entwicklung von SAP. Was haben wir getan? Wir haben die Nerven behalten. Um den Schwung beizubehalten, wurde SAP Woche für Woche in Betrieb genommen, pünktlich, im Rahmen des Budgets und ohne Aufsehen oder Unterbrechungen. Ich könnte nicht stolzer auf die Teamarbeit, die Professionalität und die positive Einstellung aller Beteiligten sein."
- Leiter der Finanzabteilung, eine britische Einzelhandelskette
"Wir haben ein ehrgeiziges Übergangsprogramm gestartet und sind für die Implementierung und Bereitstellung von SAP S/4HANA und SAP in Azure eine Partnerschaft mit Cognizant eingegangen. Nach einem sehr intensiven, komplexen und anspruchsvollen 10-monatigen Projekt wurden die neuen Systeme und die Infrastruktur auf dem SAP S/4HANA-Kern erfolgreich und pünktlich in Betrieb genommen. Dies war eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass das gesamte Programm aufgrund der COVID-19-Beschränkungen aus der Ferne durchgeführt wurde. Das Cognizant-Team arbeitet unermüdlich mit unseren IT- und Business-Teams zusammen, um eine Best-Practice-Lösung von SAP S/4HANA zu entwickeln, die unser Unternehmen über viele Jahre hinweg betreut."
- CIO, eines britischen Produktionsunternehmens
Aktuelle Ideen
Unsere Partner
Wir gehen Partnerschaften und Allianzen mit branchenführenden Unternehmen ein, um unseren Kund:innen umfassende Lösungen zu bieten. Unsere wichtigsten Partner sind:
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Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
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