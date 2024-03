SAP Analytics

Stärken Sie Ihre Daten mit Data-Fabric-Lösungen, die Ihre Daten nahtlos zwischen Systemen und Anwendungen verbinden und diese automatisch in Echtzeit verwalten. Mit der SAP Datasphere-Lösung und Cognizant SAP Data Fabric können Sie eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen und auf diese Daten zugreifen, wann und wo immer Sie sie benötigen.

Unsere dynamische SAP Data Fabric-Community, ein integraler Bestandteil von SAP Data and Analytics, vereinfacht die Datenintegration, ins­besondere in komplexen verteilten Archi­tekturen, und macht sie bereit für den Einsatz in Analyse-, KI- und ML-Anwendungen.

Nutzen Sie unsere SAP Data Fabric-Beratung und -Lösungen, um die Systeme Ihres Unternehmens in sich schnell verändernden Märkten zu skalieren – und neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen zu eröffnen.