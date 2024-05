Vorwerk rüstet sich mit neuer digitaler Vertriebsplattform für Wachstum

Ein reibungsloses und erfolgreiches 18-monatiges Transformationsprojekt



In enger Zusammenarbeit mit Vorwerk und SNP haben wir alle sieben Projekte über einen Zeitraum von 18 Monaten geplant, verwaltet und umgesetzt und die Produktion pünktlich in einer einzigen Umstellung aufgenommen. Wir haben in jeder Phase auf eine breite Fach­kompetenz vor Ort und im Ausland zurück­gegriffen, darunter Spezialisten für Record to Report (RTR), Order to Cash (OTC), Procure to Pay (PTP), Kommissionierung und Reparatur sowie technisches Fachwissen zu integrierten Lösungen für Geschäfts­anwendungs­software (BASIS), fortgeschrittener Geschäfts­anwendungs­programmierung (ABAP) und Integrationen.

Diese komplexe, aber äußerst erfolgreiche Transformation verlief in mehreren Phasen:

Bewertung und Roadmap

Wir haben eine umfassende Bewertung der vorhandenen SAP-Landschaft durchgeführt und benutzer:innen­definierte Funktionen sowie zugehörige ABAP-Objekte ermittelt, die für die Konver­tierung in Betracht gezogen werden. Wir nutzten unsere bewährte Methodik zur Trans­formations­bewertung (C-TAM) und die Erfahrung aus über 35 früheren S/4HANA-Trans­formations­bewer­tungen. Die Bewertung bildete die Grundlage für einen detaillierten Migrations­fahrplan.

Cloud-Infrastruktur

Wir haben die neue Infrastruktur in der Microsoft Azure Cloud konfiguriert und dabei Best Practices und SAP-Empfehlungen berücksichtigt. Die Systeme wurden mithilfe eines One-Click-Bereit­stellungs­ansatzes mit Terraform-Skripten bereitgestellt. Vor der Umstellung wurde die Infrastruktur nahtlos von einem Cloud Solution Provider (CSP)-Modell auf ein Unternehmens­abonnement migriert.

Die Stresstests wurden erfolgreich durchgeführt und die Benutzer:innen­ak­zeptanz­tests (UAT) bestätigten, dass die ausgewählten Lager­einheiten (SKUs) und das imple­mentierte Design für die Arbeitslast am besten geeignet waren. AzCopy wurde genutzt, um die Daten vom lokalen System in die Cloud zu kopieren, und für die Delta­kopie wurde die kontinuierliche Synchro­nisierung aktiviert. Nach der Inbetriebnahme wurden Hoch­verfügbarkeits- (HA) und Notfall­wieder­herstellungs­funktionen (DR) aktiviert, um die Ausfall­sicherheit der Infrastruktur zu maximieren.

SAP S/4HANA-Konfiguration

Wir haben eine Shell des neuen S/4HANA-Systems ohne Daten auf der Azure-Plattform erstellt. Dadurch konnten wir die erforderlichen Konfi­gurationen durchführen, ohne dass dies Aus­wirkungen auf die Daten hatte. Darüber hinaus bot sich die Gelegenheit, den Konten­plan von Vorwerk zu harmonisieren und eine neue Funktion für die parallele Buch­führung einzuführen, um eine schnellere und reibungslosere Buchführung in allen Landes­gesellschaften zu ermöglichen.

Bluefield-Systemmigration

Wir haben die bestehende Land­schaft in die neue S/4HANA-Umgebung migriert und dabei auch entsprechende Anpassungen der Anwendungs­programmier­schnittstellen (APIs) zu Vorwerks SAP CRM und anderen Nicht-SAP-Systemen im Vorwerk-Ökosystem vorgenommen.

Selektive Datenmigration

Wir haben mit SNP zusammen­gearbeitet, um mehrere Daten­migrations­zyklen durchzuführen und dabei das Tool CrystalBridge ® des Unter­nehmens verwendet, um 20 Jahre Kunden-, Konto- und Transaktions­daten sicher in die neue S/4HANA-Umgebung zu übertragen. Mithilfe einer Methode der selektiven Daten­übertragung (SDT) wurden die Daten vorbereitet und migriert, die Vo­elt hatte.

Testen

Nach jeder Daten­migration haben wir Integrations­tests und an­schließend einen abschließenden UAT durch­geführt, um etwaige be­nutzer:innen­bezogene Probleme zu ermitteln und diese zu beheben. Wir haben Ab­schrei­bungs­läufe mit vorhan­denen Daten im neuen S/4HANA-Universal-Ledger-Modul durch­geführt und zwei Jahre Provisions­berechnungen getestet, um sicher­zustellen, dass dieser kritische Prozess reibungslos abläuft.

Cutover und Hypercare

Die abschließende Umstellung war komplex und umfasste die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Transforma­tionen: die S/4HANA-Migration, die Cloud-Migration, neue Geschäfts­prozesse, einen harmonisierten Kontenplan und eine neue Hauptbuch­umgebung. Trotzdem verlief die Umstellung äußerst erfolg­reich und es gab nur minimale Probleme, keine Geschäfts­unterbrechungen und es war keine Zusammen­arbeit mit SAP erforderlich. Das Liefer- und Testteam blieb auch nach der Umstellung vor Ort, um für eine geplante Hypercare-Periode zu sorgen und sicher­zustellen, dass alle Probleme rasch und fach­männisch behoben wurden und die Arbeiten wie geplant pünktlich an das ständige Wartungs­team übergaben.