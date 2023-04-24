KI-gesteuerte Sicherheit für sich entwickelnde digitale Bedrohungen bieten

Unsere strategische Partnerschaft mit Palo Alto Networks liefert Full-Stack-Sicherheitslösungen, die nahtlos in beschleunigte digitale Transformationsinitiativen integriert sind und so die Widerstandsfähigkeit und Integrität Ihres digitalen Ökosystems gewährleisten. Mit der Neuro® Cybersecurity Suite können Organisationen das volle Potenzial ihrer Technologieinvestitionen entfalten, sich entwickelnden Bedrohungen mit intelligenter, adaptiver Sicherheit einen Schritt voraus sein und eine zukunftsfähige digitale Basis aufbauen, die sicher konzipiert ist. Gemeinsam definieren Cognizant und Palo Alto Networks die Cybersicherheit für das moderne Unternehmen neu – hier trifft Innovation auf Schutz.