Palo Alto Networks
KI-gesteuerte Sicherheit für sich entwickelnde digitale Bedrohungen bieten

Unsere strategische Partnerschaft mit Palo Alto Networks liefert Full-Stack-Sicherheitslösungen, die nahtlos in beschleunigte digitale Transformationsinitiativen integriert sind und so die Widerstandsfähigkeit und Integrität Ihres digitalen Ökosystems gewährleisten. Mit der Neuro® Cybersecurity Suite können Organisationen das volle Potenzial ihrer Technologieinvestitionen entfalten, sich entwickelnden Bedrohungen mit intelligenter, adaptiver Sicherheit einen Schritt voraus sein und eine zukunftsfähige digitale Basis aufbauen, die sicher konzipiert ist. Gemeinsam definieren Cognizant und Palo Alto Networks die Cybersicherheit für das moderne Unternehmen neu – hier trifft Innovation auf Schutz.

Palo Alto-Logo
Cognizant und Palo Alto Networks bieten End-to-End-Sicherheit

Die Vereinbarung ermöglicht es Cognizant, sein Fachwissen zu vertiefen und Dienstleistungen zu erweitern, indem die Sicherheit von Palo Alto Networks, Cloud-Sicherheit, Arbeitsplatz- und Arbeitslastsicherheit (Cortex) sowie Sicherheitsabläufe der nächsten Generation genutzt werden. Unsere Allianz, die die verwalteten Dienste von Cognizant und die KI-gesteuerten Plattformen von Palo Alto Networks umfasst, bietet proaktive, durchgängige Cybersicherheit.

Mehr erfahren
Drei Personen, die an einer Arbeitsstation diskutieren
Zukunftsfähige Sicherheit für den Einzelhandel mit Zero Trust SASE

Stärken Sie Ihr Einzelhandelsunternehmen mit einer Zero-Trust-SASE-Lösung. Sichere Omnichannel-Abläufe, fortschrittliche Bedrohungsprävention und KI-gesteuerte Automatisierung für widerstandsfähige, skalierbare und vorschriftskonforme Einzelhandelsumgebungen.

Mehr erfahren
Ein überquellender Einkaufswagen zwischen zwei Gängen in einem Einzelhandelsgeschäft
Zukunftsfähige Sicherheit in der Fertigung mit Zero-Trust-SASE

Schützen Sie Ihr Fertigungsökosystem mit dem Zero-Trust-Angebot von SASE. Von sicherem Fernzugriff bis hin zum IoT-Schutz bietet unsere KI-gestützte Lösung Echtzeit-Bedrohungserkennung, zentralisiertes Richtlinienmanagement und nahtlose Integration für die Industrie 4.0-Umgebung.

Mehr erfahren
Ein Mädchen mit gelbem Helm und grauem Overall hält ein Klemmbrett und hört einem Mann in grauem Anzug und weißem Helm zu, der ein Tablet hält und spricht

Lösungen

Bieten Sie sichere Konnektivität für Nutzer, Geräte und Anwendungen – überall, jederzeit. Unsere Managed Services bringen Palo Alto Networks Strata und Prisma Access mit der Expertise von Cognizant zusammen, um den Zugang zu vereinfachen und Zero-Trust-Prinzipien durchzusetzen.

  • Managed Secure Access Service Edge (SASE)
  • Managed Enterprise Browser, unterstützt vom Prisma Browser
  • Firewall-as-a-Service

Schützen Sie Ihre Cloud-Umgebung mit integrierten Sicherheitsmaßnahmen. Gemeinsam bieten wir kontinuierliche Transparenz, Compliance und Workload-Schutz über Multi-Cloud- und Hybrid-Infrastrukturen hinweg.

  • Managed Cloud Security Posture Management (CSPM)
  • Managed Cloud Workload Protection Platform (CWPP)
  • Managed Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)
  • Managed Attack Surface Management

Schützen Sie Endpunkte und Nutzer mit fortschrittlicher Erkennung und Reaktion. Unsere gemeinsame Lösung bringt Palo Alto Networks Cortex XDR mit der Orchestrierung von Cognizant zusammen, um Bedrohungen zu stoppen, bevor sie Ihr Unternehmen beeinträchtigen.

  • Managed Endpoint Detection and Response (EDR)
  • Managed Extended Detection and Response (XDR)

Transformieren Sie Ihr SOC mit KI-gestützter Automatisierung und Intelligenz. Gemeinsam liefern wir proaktive Bedrohungserkennung, schnelle Reaktion und umsetzbare Erkenntnisse, um Risiken zu reduzieren.

  • KI/ML-geführtes autonomes SOC-as-a-Service
  • Industrialisierte SOC-Operationen
  • Bedrohungsintelligenz as a Service (einschließlich Dark-Web- und Markenüberwachung)
AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

Cognizant ist jetzt Cortex XSIAM Select Specialization Partner – wir wurden anerkannt für unsere fortschrittlichen Fähigkeiten in autonomen Sicherheitsoperationen und KI-gesteuertem Bedrohungsmanagement.
Abzeichen Cortex XSIAM Select Specialization
Cognizant wurde als ein MSSP Innovator Partner benannt – die höchste Stufe im NextWave-Partnerprogramm von Palo Alto Networks für Serviceanbieter für verwaltete Sicherheit.
Abzeichen MSSP Innovator Partner

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Palo Alto Networks

Gespräch fortsetzen

Stellen Sie einen Kontakt zu uns her, damit Sie herausfinden können, was Sie mit unseren Partnerschaften erreichen.

