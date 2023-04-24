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Pega
Moderne Unternehmen haben die Nase vorn, weil sie erstklassige Methoden nutzen, um das Kundenerlebnis zu optimieren, den Betrieb zu automatisieren und weiter in wettbewerbsintensiven Märkten wachsen.

Cognizant arbeitet mit Pega zusammen, um die Digitalisierung im gesamten Unternehmen voranzutreiben, damit die Vision der digitalen Transformation Ihres Unternehmens verwirklicht wird. Mit künstlicher Intelligenz, Robotik und intelligenten Bots erstellen wir Anwendungen, die überzeugende Kundenerfahrungen, Prozessautomatisierung und operative Exzellenz bieten. Als Mitglied des Partnerbeirats von Pega mit der weltweit größten und am längsten bestehenden Pega-Praxis sowie zwei Jahrzehnten Partnerschaft hat Ihr Unternehmen mit der umfassenden Erfahrung von Cognizant die Chance, das Unerwartete zu erwarten, disruptive Kräfte zu beseitigen und dabei gleichzeitig die Kundenbindung zu verbessern.

Pega-Logo-Pferd
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um für Sie bessere Leistungen zu bieten.

Revolutionieren Sie die Kundenbindung mit End-to-End-Automatisierung und Echtzeit-KI auf der branchenweit einzigen einheitlichen Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement: der Pega CRM Suite.

Unsere umfassende CRM-Fachkompetenz gepaart mit der einheitlichen CRM-Plattform von Pega sorgt für eine beschleunigte Implementierung und rasche Realisierung der betriebswirtschaftlichen Vorteile.

Um den ROI Ihrer Organisation aus der Investition in Vertriebsautomatisierung zu maximieren und den Customer Decision Hub bestmöglich zu nutzen, bieten wir Ihnen Erkenntnisse, erstellen eine strategische Roadmap, optimieren Prozesse und kümmern uns um die organisatorische Umstellung. Unsere spezielle Servicegroup für Geschäftsprozessberatung verfügt über Experten mit umfassenden Kenntnissen in der Pega-CRM-Suite. 

Unser umfassender Service-Katalog deckt sämtliche Facetten von Beratung, Implementierung, Zusicherung und Support-Services ab, einschließlich:

  • Pega Marketing-Implementierungen sprechen Ihre Kund:innen über persönliches, kontextsensitives, kanalübergreifendes Marketing in Echtzeit an
  • Pega Vertriebsautomatisierungslösungen automatisieren den Vertrieb – dadurch können Sie eine intelligente Führung von Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiten erreichen 
  • Implementierter Kundendienst spricht Ihre Kund:innen mit digitalem Kundendienst an
  • Expertise im Pega Customer Decision Hub integriert Echtzeit-KI in Ihre Kundenansprache

Mit transparenten, robusten, skalierbaren und profitablen Prozessen hilft Cognizant Ihrer Organisation dabei, die Produktivität zu steigern, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und Ihre Kunden-Prozesse zu verstehen.

Mit Pega Client Lifecycle Management automatisieren wir starre Prozesse und Legacy-Systeme und bieten Ihnen anpassungsfähige und flexible Prozesse, während wir lückenlose Customer Journeys automatisieren. Es koordiniert nahtlos Ihre Front-to-Backoffice-Prozesse weltweit, stellt so die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicher und bietet eine bereichernde Omnichannel-Erfahrung.

Unsere bewährten Implementierungsmethoden beinhalten eine lückenlose Programmbereitstellung, einschließlich Zuordnung und Entwicklung der Customer Journey, mit Schwerpunkt auf Programm-Management und organisatorischem Änderungsmanagement. Diese können je nach branchen-, produkt- und kundenspezifischem Prozess angepasst werden, damit sie rasch bereitstellen können.

Cognizant bringt erhebliche Implementierungserfahrung im Onboarding von Kund:innen und Kundenprodukten mit. Das verkürzt die Zeit des Onboarding, verbessert die Kundenbindung und erweitert die Ertragsbasis.

Wenn Ihre Organisation mit betrieblicher Ineffizienz und Problemen beim Release-Management zu kämpfen hat, unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Best Practices und Methodologien, um Ihren IT-Betrieb zu verbessern. Wir verwenden agile Methoden zur Entwicklung von Anwendungen, die modern, leicht zu ändern und schnell bereitzustellen sind – wodurch sich ihre Markteinführungszeiten deutlich verkürzen. Darüber hinaus macht unser Low-Code-Ansatz im DevOps-Bereich eine kontinuierliche Bereitstellung einfacher als je zuvor.

Die Spezialist:innen von Cognizant nutzen die Pega-Platform zur Implementierung von ausgedehnten, prozessgesteuerten Anwendungen und bieten gleichzeitig eine Plattform für schnelle, unternehmensorientierte Anwendungen. Wir nutzen das Pega-Geschäftsprozessmanagement (BPM), Fallmanagement, Mitarbeiteranalytik, Entwicklungsmethoden mit geringem Programmieraufwand und Chatbots, um Prozesse zu automatisieren, Innovation zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern. Unsere Teams waren die Wegbereiter für die Einführung von DevOps mit der Pega-Plattform und haben damit erhebliche Kosteneinsparungen bei der Automatisierung erreicht. Mit einer einheitlichen No-Code-Plattform können wir Ihnen helfen, Ihr Geschäft und Ihren Betrieb zu revolutionieren.

Schärfen Sie den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens in einem sich ständig ändernden Geschäftsumfeld mit skalierbaren, anpassbaren und marktführenden Cloud-Funktionen.

Das „Pega on Cloud“-Angebot von Cognizant begleitet Sie bei Konzeption, Strategie und Umsetzung, damit Sie die Cloud optimal nutzen können, um eine bessere Kundenbindung, grenzenlose Markt­an­pas­sungs­fähigkeit und kürzere Markt­einführungszeiten zu geringeren Risiken zu erreichen. Da unsere Lösungen nahtlos in Ihre bestehende Cloud-Infrastruktur passen, können Sie auch dann an Ihrer Vision festhalten, wenn Sie wachsen und sich die Märkte ändern. 

Unser Cloud-Angebot basiert auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Cloud-Infrastrukturen, IT- und Datensicherheit, ebenso wie unsere Expertise in der Anwendungsbereitstellung, Echtzeit-Implementierungen inklusive der Migration von standortbasierten Anwendungen in die Cloud, strategischen Partnerschaften mit Cloud-Service-Anbietern und unserer bewährten Erfahrung beim Support der Pega-Plattform.

Cognizant begleitet Sie auf der Reise zur durchgängigen Automatisierung digitaler Prozesse in Ihrer Organisation, die von der Pega Product Suite ermöglicht wird. Unterstützt durch ein eigenes Beratungsteam für Geschäftsprozesse aus Expert:innen mit umfangreicher Pega-Erfahrung beinhaltet unser umfassendes Angebot: 

  • Beratung, Bewertung und Workshops zur Festlegung einer Roadmap zur Automatisierung sowie Durchführung einer Anpassungsanalyse für die Automatisierungsplattform
  • Technologische Beratungsservices, um ein Pega Center of Excellence einzurichten und beim Aufbau einer soliden unternehmensweiten Grundlage zu unterstützen
  • Prozess und Governance für eine erfolgreiche Bereitstellung von Programmen
  • Anwendungsbewertung, um den Systemzustand von Pega-Anwendungen zu analysieren und Empfehlungen für fortlaufende Verbesserungen auszusprechen

Mit über 20 Jahren Erfahrung beim Design von Pega-Programmen können unsere Teams Sie bei der Erstellung einer Roadmap für die Automatisierung von Geschäftsprozessen im Rahmen Ihrer digitalen Transformation unterstützen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kund:innen mit der Pega Platform erstklassige Services anbieten können. Zur Implementierung von Pega-Projekten nutzen wir unsere „Deploy Sucess“-Methodologie, die die Bereiche Programm-/Projekt-Governance, prozessgesteuerte Transformation, Implementierung, Nutzerannahme und Änderungsmanagement abdeckt.

Cognizant bietet Intensiv-Workshops an, damit unsere Kund:innen die beschleunigten Pro­dukt­im­ple­men­tie­rungs- und Be­reit­stel­lungs­pro­zes­se ausprobieren können und Ihre Mitarbeiter:innen die Möglichkeit erhalten, die neuesten Angebote der Pega Produkt-Suite kennenzulernen.

AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

PRÄSENTATION

Unsere partnerschaftliche Arbeit

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Pega

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