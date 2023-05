Schärfen Sie den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens in einem sich ständig ändernden Geschäftsumfeld mit skalierbaren, anpassbaren und marktführenden Cloud-Funktionen.

Das „Pega on Cloud“-Angebot von Cognizant begleitet Sie bei Konzeption, Strategie und Umsetzung, damit Sie die Cloud optimal nutzen können, um eine bessere Kundenbindung, grenzenlose Markt­an­pas­sungs­fähigkeit und kürzere Markt­einführungszeiten zu geringeren Risiken zu erreichen. Da unsere Lösungen nahtlos in Ihre bestehende Cloud-Infrastruktur passen, können Sie auch dann an Ihrer Vision festhalten, wenn Sie wachsen und sich die Märkte ändern.

Unser Cloud-Angebot basiert auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Cloud-Infrastrukturen, IT- und Datensicherheit, ebenso wie unsere Expertise in der Anwendungsbereitstellung, Echtzeit-Implementierungen inklusive der Migration von standortbasierten Anwendungen in die Cloud, strategischen Partnerschaften mit Cloud-Service-Anbietern und unserer bewährten Erfahrung beim Support der Pega-Plattform.