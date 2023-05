Während die Welt den Prozess der Bewältigung der einmaligen Pandemie durchläuft, erfordert die sichere Rückkehr der Mitarbeitenden an ihren Arbeitsplatz eine umfassende und sorgfältige Überwachung und Verwaltung ihres Wohlbefindens. Cognizant® Safe Workforce, in Partnerschaft mit Salesforce und aufbauend auf der Work.com-Plattform, hilft bei der Verwaltung der Bereitschaft am Arbeitsplatz und nutzt Informationen als Sprungbrett für eine gesündere Belegschaft.

Unsere Lösung ergänzt die Möglichkeiten von Work.com durch Datenzugriff, Personalunterstützung und Integrationskompetenz. Cognizant Safe Workforce ist eine klare und überzeugende Option für Unternehmen, die praktikable Programme zur Wiedereingliederung in das Arbeitsleben und eine langfristige Ausfallsicherheit suchen.

