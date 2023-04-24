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Salesforce
Bereitstellung modernster Lösungen und Optimierung der gesamten digitalen Reise der Kund:innen.

Als führender strategischer Salesforce-Partner setzt Cognizant auf fortschrittliche Technologien, Echtzeit-Datenanalyse, Genauigkeit und Qualität, um die Interaktion mit allen Beteiligten zu verbessern. Aufbauend auf einem starken Salesforce-Fundament nutzen wir unsere CX-Expertise, einen Beratungsansatz und intuitive Technologien, um neue digitale Erlebnisse für unsere Kund:innen und deren Kund:innen in großem Maßstab zu schaffen. Und als einer der branchenweit größten Pools an Salesforce-zertifizierten Berater:innn bieten unsere Designer:innen, Technolog:innen und Branchenexpert:innen einen starken branchenübergreifenden Fokus auf globale Kund:innen. Sie nutzen die schnelle Anwendungs­entwicklungs­plattform von Salesforce, um moderne CX zu erstellen, Vertrieb und Marketing zu optimieren und Communities für die Zusammenarbeit zu gründen. Sie treiben Geschäftsunter­brechungen der nächsten Generation voran, die auf UX-Tools wie Salesforce Lightning und KI-Technologien wie Salesforce Einstein basieren.

Logo von Salesforce
Cognizant wird im Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView als Spitzenreiter genannt

Diese Anerkennung bestätigt die Expertise, Innovationsfähigkeit und den Einfluss von Cognizant im Bereich Biowissenschaft. Die umfassenden Services von Veeva beinhalten Entwicklung und kommerzielle Cloud, unterstützt durch ein ausgereiftes Kompetenzzentrum und eine große Zahl von zertifizierten Fachleuten, darunter Fachleuten für Vault, CRM und bestimmte Module. Der Fokus von Cognizant auf Benutzererfahrung, regulatorische Automatisierung und Omnichannel-Engagement positioniert uns als vertrauenswürdigen Partner für Biowissenschaftsunternehmen, die die Zukunft der digitalen Gesundheit meistern.

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Avasant Leader-Abzeichen 2025
isg-Logo
ISG stuft Cognizant als führenden Anbieter im Salesforce-Ökosystem 2025 ein

Cognizant wird im Bericht „ISG Provider Lens™ – Salesforce Ecosystem Partners 2025“ für die Märkte USA, Großbritannien und Deutschland zum dritten Mal in Folge als führend eingestuft. Der Bericht hebt unser umfangreiches und vielfältiges Portfolio in 12 Quadranten Salesforce-spezifischer Implementierungsdienste in den Bereichen KI-gesteuerte Multicloud, Branchen-Clouds, Marketing und Handel mit KI-Anwendung und verwalteten Anwendungsservices für große Unternehmen hervor, was es uns ermöglicht, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und unseren Kund:innen hochmoderne Services anzubieten.

Lesen Sie die Berichte, um mehr über die besonderen Kompetenzen von Cognizant im Bereich Salesforce-Angebote zu erfahren.

Überbrückung von Lücken im US-Gesundheitswesen mithilfe von Gen-KI

In diesem kürzlich veröffentlichten und von Cognizant gesponserten Whitepaper von Avasant wird untersucht, wie die Integration von generativer KI die Zugänglichkeit und Chancengleichheit der Gesundheitsversorgung in den USA und insbesondere in unterversorgten Gemeinden verbessern kann, indem durch datengesteuerte Interventionen und Infrastrukturinvestitionen eine personalisierte Versorgung angeboten wird.

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Überbrückung von Lücken im US-Gesundheitswesen mithilfe von Gen-KI
Personalisierung in Echtzeit

Der Salesforce Data Cloud Navigator von Cognizant ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Geschäftsanwendungsfälle schneller zu identifizieren und stellt die Tools bereit, um vertrauenswürdige Daten zu harmonisieren, die für die Aktivierung im Salesforce-Unternehmen bereit sind.

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Mitarbeiter:in hält eine geplante Präsentation
MuleSoft: Integration im großen Maßstab vorantreiben

Da MuleSoft jetzt Teil von Salesforce ist, ist die Anypoint Platform™ noch besser positioniert, um Ihr Unternehmen dabei zu unterstützen, Unternehmensinformationen über mehrere Cloud- und Legacy-Datenquellen hinweg zu verbinden. Cognizant holt den größtmöglichen Nutzen aus der Plattform, wenn Sie Ihr Unternehmen in das digitale Zeitalter transformieren.

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Frau arbeitet an einem Schreibtisch
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Ein digitaler Treiber für die Transformation

Cognizant hilft Unternehmen dabei, ihre Kund:innen einzubinden, indem es erweiterte Funktionen auf der Grundlage intuitiver Technologien konzipiert und aufbaut. Unser fokussierter Ansatz hilft Kund:innen bei der Entwicklung vernetzter, branchenübergreifender Produkte und Dienstleistungen, wobei der Schwerpunkt auf Clouds liegt, darunter Salesforce Industry Clouds, Marketing Cloud, Revenue Cloud, Commerce Cloud und MuleSoft.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten, der medizinischen Kosten und der sich schnell ändernden Vorschriften benötigen Pharmaunternehmen innovative, intuitive Lösungen für die Patientenversorgung und -verwaltung.

Die umfassenden digitalen Fähigkeiten und die globale Präsenz von Cognizant bieten einen differenzierten Mehrwert und helfen Kund:innen, bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Zu unserem Kundenkreis gehören die meisten Pharma- und Biotech-Unternehmen weltweit. Damit sind wir der ideale Partner, um die Digitalisierung in die Geschäftsstrategie der Kund:innen zu integrieren und intelligente Angebote und Erlebnisse zu schaffen. Zu unseren Angeboten und Lösungen gehören:

  • Patient Prime – Eine Suite von Patientenservicelösungen für eine bessere Patientenerfahrung und bessere Ergebnisse 
  • Cognizant MedVantage – Eine integrierte Cloud-Lösung für Service- und Beschwerdemanagement
  • TherapyCare Next – Digitalisierung der Zelltherapie-Transformationsreise für eine bessere Zukunft

Da sich neue digitale Fähigkeiten und Technologien auf die Fertigung auswirken, sind intelligente und vernetzte Fabriken führend in der Industrie 4.0-Revolution. Hersteller entwickeln Strategien auf der Grundlage von Echtzeitdaten und Cognizant unterstützt Kund:innen bei der Umstellung.

Wir lösen die größten Herausforderungen der Fertigungsindustrie und bieten umfassende Lösungen der nächsten Generation für Kundenanforderungen in der Industrie- oder Prozessfertigung – von der Verwaltung des Außendienstbetriebs über die Verbesserung der Produktivität bis hin zur Kostenoptimierung. Dabei gewährleisten wir ein Höchstmaß an Datensicherheit und Compliance. 

Schauen Sie sich unsere neuesten Angebote an:

Ein Sektor, der eine beispiellose und konsequente digitale Transformation erlebt hat, sind Banken und Finanzdienstleistungen. Im letzten Jahrzehnt hat sich das Banking von physischen Bankgeschäften über das Internet auf Mobilgeräte verlagert, wodurch wichtige, alltägliche Transaktionen einfacher, schneller und müheloser werden.

Cognizant stellt den Kunden in den Mittelpunkt und hat Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützt, indem es ihre Prozesse mit Salesforce CRM-Kompetenzen und integrierten Strategien rationalisiert hat, die das Geschäftswachstum beschleunigen. Ganz gleich, ob der Schwerpunkt auf Einzelhandel oder Gewerbe, Kreditvergabe oder Zahlungen liegt, wir schaffen End-to-End-Erlebnisse, die für effiziente Abläufe und Kundenzufriedenheit sorgen. Sehen Sie sich unsere Angebote an:

  • Mortgage 360 –  Ein auf der Salesforce-Plattform basierender digitaler Hub für Vermittler, Anwälte und Einführer in der gesamten Hypotheken-Wertschöpfungskette, der die B2B- und B2B2C-Prozesse unterstützt
  • Zusammenarbeit bei der Kreditvergabe – Diese einzigartige Lösung hilft Banken, Kredite schneller und digital abzuwickeln
  • Hypothekenkooperation 
  • nCino TiB

Unterstützt durch robuste Salesforce-Technologien und ein umfassendes digitales Ökosystem zielt Cognizant darauf ab, das Wachstum unserer Versicherungskunden auf der ganzen Welt zu beschleunigen.

Wir bringen Spezialisten, Vertriebshändler, Schadenprozesse und KI zusammen, um Versicherungsunternehmen in die Lage zu versetzen, erstklassigen Kundenservice zu bieten und gleichzeitig der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Entdecken Sie eines unserer Angebote:

  • InsurElevate –  Ein branchenorientierter Lösungsanbieter zur Verwaltung des End-to-End-Lebenszyklus von Versicherungspolicen

COVID-19 hat die Dynamik zwischen Marken und Kunden verändert und CMT-Organisationen dazu gezwungen, neue Wege zu finden, um Mehrwert zu schaffen und nahtlose, personalisierte Omnichannel-Erlebnisse bereitzustellen. Unter Nutzung der Salesforce Marketing Cloud-Expertise entwickelt Cognizant datengesteuertes CX und ermöglicht es unseren Kunden, Erkenntnisse zu monetarisieren und durch zwei Angebote Endergebnisse zu liefern:

  • SubscriberX ist eine integrierte Lösung, die es Marketern ermöglicht, ihren Abonnentenstamm zu vergrößern, den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen.
  • Revenue Management Framework für Technologie– Ein Angebot von ATG Cognizant, das speziell entwickeltes IP, Beschleuniger und Integrationen mit erstklassiger Beratung kombiniert, um die Kundenergebnisse mit Salesforce Revenue Cloud zu steigern

Während die Einkäufe der Verbraucher größtenteils online abgewickelt werden, verzeichnen Einzelhändler ein größeres Umsatzwachstum und einen höheren Prozentsatz der Verkäufe über digitale Kanäle. Um den Bedürfnissen des Verbrauchers des neuen Zeitalters gerecht zu werden, müssen Unternehmen ihre Produkte ständig neu erfinden und gleichzeitig ihre Lieferkette und Bestands­verwaltungs­prozesse verbessern.

Die Lösungen von Cognizant basieren auf neuem Denken, um diese einzigartigen Herausforderungen zu lösen, vor denen Kund:innen aus den Bereichen Einzelhandel und Konsumgüter stehen. Unsere datenbasierten Angebote konzentrieren sich auf das Wichtigste, nämlich das Endbenutzererlebnis, und helfen Einzelhändlern gleichzeitig, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Hier sind ein paar Beispiele:

  • OmniServe Next  – Eine Multi-Channel-Servicelösung, die prädiktive und generative KI für Unternehmenskunden nutzt

Fortschritte in den Bereichen Cloud, Digital und KI ermöglichen es Customer Experience Centern, personalisierte Reisen und Geschäftswert voranzutreiben – und Bereitstellungsrahmen, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Teamausrichtung unterstützen.

Schauen Sie sich unsere intuitionsgesteuerten Lösungen an, mit denen Kund:innen die richtige Technologie den richtigen Benutzern zur Verfügung stellen können, um zielgerichtete Ergebnisse zu beschleunigen:

  • Cognizant Intelligent Interactions – Eine Komplettlösung zur Steigerung der Agentenproduktivität durch bahnbrechende Technologien der nächsten Generation wie Chatbots und fortschrittliche KI
  • Atlas Framework® – Ein hochmodernes Salesforce-Bereitstellungsframework, das speziell zur Unterstützung durchgängiger Transformationslösungsaktivitäten für Salesforce-Projekte entwickelt wurde Mehr erfahren
AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

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Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

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