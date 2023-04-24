Bereitstellung modernster Lösungen und Optimierung der gesamten digitalen Reise der Kund:innen.
Als führender strategischer Salesforce-Partner setzt Cognizant auf fortschrittliche Technologien, Echtzeit-Datenanalyse, Genauigkeit und Qualität, um die Interaktion mit allen Beteiligten zu verbessern. Aufbauend auf einem starken Salesforce-Fundament nutzen wir unsere CX-Expertise, einen Beratungsansatz und intuitive Technologien, um neue digitale Erlebnisse für unsere Kund:innen und deren Kund:innen in großem Maßstab zu schaffen. Und als einer der branchenweit größten Pools an Salesforce-zertifizierten Berater:innn bieten unsere Designer:innen, Technolog:innen und Branchenexpert:innen einen starken branchenübergreifenden Fokus auf globale Kund:innen. Sie nutzen die schnelle Anwendungsentwicklungsplattform von Salesforce, um moderne CX zu erstellen, Vertrieb und Marketing zu optimieren und Communities für die Zusammenarbeit zu gründen. Sie treiben Geschäftsunterbrechungen der nächsten Generation voran, die auf UX-Tools wie Salesforce Lightning und KI-Technologien wie Salesforce Einstein basieren.