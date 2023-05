Erfahrungen verändern Gedanken und Verhaltensweisen. Um erfolgreich außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, müssen Unternehmen die sich ständig weiterentwickelnden Treiber des Kundenverhaltens und des Marktkontexts verstehen. Sie müssen dann in der Lage sein, auf diese Erkenntnisse zu reagieren, um wertvolle Erfahrungen in kritischen Momenten zu liefern. Die Mitarbeitererfahrung und -befähigung müssen auch darauf ausgerichtet sein, die Vision für die Kundenerfahrung zu unterstützen.

Cognizant ist eines der wenigen globalen Unternehmen mit der kombinierten ethnografischen und technologischen Expertise, um Hyperpersonalisierung in großem Maßstab zu orchestrieren. Unser Ansatz für CX und EX kombiniert die Wissenschaft der Intimität mit der Kunst der Industrialisierung. Wir beginnen mit Daten und Erkenntnissen, die zusammengenommen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden aufdecken. Dies dient zusammen mit dem Kontext des Unternehmens der Beschleunigung und Skalierung auf bisher nicht mögliche Weise. Wir nutzen unseren Ansatz in Kombination mit der Experience Cloud-Produktsuite von Adobe, um hochgradig personalisierte Erfahrungen an den Kontaktpunkten zu liefern, die am wichtigsten sind.