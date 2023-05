Wenn die Automatisierung für alle in Ihrem Unternehmen zugänglich ist, können Sie schneller davon profitieren und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

UiPath wurde sowohl für Unternehmen als auch für die IT entwickelt und ist die führende Plattform für Enterprise Robotic Process Automation (RPA). Sie können damit schnell Softwareroboter bereitstellen, die sich wiederholende Prozesse perfekt nachbilden und ausführen. So wird die Unternehmensproduktivität gesteigert, Compliance sichergestellt und die Kundenerfahrung im Back-Office- und Front-Office-Betrieb verbessert.

In speziellen Serviceangeboten hat Cognizant beispielsweise ein Komplettpaket aus IT- und Beratungsservices auf UiPath geschnürt. Diese Spezialgruppe arbeitet mit unserem UiPath-Team zusammen und schafft Wert, weil sie Ihnen hilft, Ihre digitale Transformation zu beschleunigen, in neue Märkte zu expandieren und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.