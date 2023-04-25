Datenservices für das Trainieren von KI

Cognizant® AI Training Data Services: Umwandlung von rohen, multimodalen Daten in fertigen Treibstoff für Modelle

Der Erfolg von KI in Unternehmen hängt von Daten ab – selbst die besten Algorithmen für maschinelles Lernen versagen ohne saubere, relevante Trainingsdaten.

Seit vielen Jahren unterstützt Cognizant Digital-Native-Führungskräfte dabei, einige der fortschrittlichsten KI-Modelle der Welt zu trainieren. In Zusammenarbeit mit Vorreitern aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Medien und Einzelhandel haben unsere Spezialist:innen Milliarden von Datenpunkten und Millionen von Datenbeschriftungen über alle wichtigen Modalitäten hinweg kuratiert, kommentiert und qualitätsgeprüft – einschließlich Sprache, 2D/3D-Bilder, Videos und LiDAR, häufig angereichert mit Geo-Metadaten, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Unsere AI Training Data Services ermöglichen es Forbes Global 2000-Kunden nun, unternehmenstaugliche KI-Modelle effizient zu erstellen, zu verfeinern, zu validieren und in großem Maßstab einzusetzen, indem sie einen technologiegestützten HITL-Ansatz (Human in the Loop) verwenden.