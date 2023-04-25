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Geschäftsprozess-Services
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ARBEITEN SIE MIT EINBLICK UND GESCHWINDIGKEIT

KI-gestützte Geschäftsprozesse für das moderne Unternehmen

Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen

KI definiert neu, wie Unternehmen funktionieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Wir helfen globalen Führungskräften, Abläufe durch KI und Automatisierung, die Geschwindigkeit, Wert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab bieten, neu zu gestalten.

Als vertrauenswürdiger Partner einiger der fortschrittlichsten Organisationen der Welt bringen wir tiefgehendes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung mit, um moderne Betriebsmodelle für das KI-Zeitalter zu schaffen. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihrem Unternehmen zu helfen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und stärker zu werden.

Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

Einige der Ergebnisse, die wir geliefert haben

>15 %

Umsatzsteigerung pro Transaktion

600 %

schnellere Schadenbearbeitung

900 Mio. $

Einsparmaßnahmen

50 %

Kürzere Markteinführungszeiten

50 %

schnellere Bestellvorgänge

8-FACH ROI

durch intelligente Automatisierung

90 %

Erhöhung der CSAT

Im Blickpunkt: Kulturen schaffen, in denen Automatisierung und menschliches Talent gedeihen

Eine Podiumsdiskussion mit Ganesh Ayyar

Bei der Zukunft der Arbeit geht es nicht um Menschen gegen KI – es geht darum, wie sie zusammen prosperieren. Auf dem Fortune COO Summit erklärte Ganesh Ayyar, Präsident der Intuitive Operations and Automation and Industry Solutions Group bei Cognizant, was es braucht, um ein KI-gestütztes Unternehmen aufzubauen.

bps
KI IN DER PRAXIS

Wie wir KI heute anwenden

Wir arbeiten mit visionären Unternehmen zusammen, um Geschäftsabläufe durch Innovation und eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine radikal zu verbessern.

ADTECH UND DIGITALE WERBUNG

Überlegene Datenqualität für sicherere und relevantere Anzeigen mit HITL

ADTECH UND DIGITALE WERBUNG

Überlegene Datenqualität für sicherere und relevantere Anzeigen mit HITL

Wir unterstützen eines der weltweit größten Online-Werbenetzwerke mit HITL-Validierung für die Anzeigengenerierung und -platzierung. Durch die Kommentierung von Millionen von Creatives und Landingpages und die Durchsetzung von Markensicherheitsrichtlinien erreichen wir eine Datenqualität von 99,9 % und stärken so die Anzeigenrelevanz, die Nutzersicherheit und das Vertrauen der Werbetreibenden.

Eine Frau, die an einem Schreibtisch arbeitet

CONTENT-MANAGEMENT

KI-Genauigkeitssteigerung für sicherere Inhalte

CONTENT-MANAGEMENT

KI-Genauigkeitssteigerung für sicherere Inhalte

Ermöglicht einer der führenden Video-Sharing-Plattformen die intelligente Verwaltung von Inhalten, um die Benutzerakzeptanz und -bindung mithilfe von HITL und RLHF zu erhöhen – wodurch die Entscheidungsfindung bei den wichtigsten Klassifikatoren um 10 bis 15 % gesteigert wird. Unsere RAG-basierten Policy-Copiloten steigern die Effizienz der menschlichen Überprüfung um bis zu 30 %.

Ein Mann, der an einem Schreibtisch arbeitet

FINANZANALYSEN

Automatisieren komplexer Finanzanalysen für schnellere und genauere Einblicke

FINANZANALYSEN

Automatisieren komplexer Finanzanalysen für schnellere und genauere Einblicke

Transformieren Sie Finanzanalysen mit einer von Agentic AI gestützten Lösung, um schnellere Analysezyklen, höhere Ausgabegenauigkeit und geringere kognitive Belastung für Analyst:innen zu erreichen.

Tippende Hände einer Person als Hinweis auf aktive Arbeit in einer modernen Büroumgebung

MARKTFORSCHUNG

Automatisierung von Medien- und Markeninformationen für mehr Umsatz

MARKTFORSCHUNG

Automatisierung von Medien- und Markeninformationen für mehr Umsatz

Generative-KI-Lösungen für Brand Intelligence, die das Durchsuchen von Medien und sozialen Kanälen nach Marken- und Produktstimmung automatisieren, analysieren und schnell nützlichere Käuferinformationen für Vertriebs- und Marketingkampagnen liefern.

Nahaufnahme einer Frau mit Brille

BPS- und Automatisierungsdienste

Als Business Operations Partner einiger der größten digitalen Pioniere der Welt agieren wir an der Grenze des Neuen. Wir kombinieren unsere ausgeprägte Expertise bei der Förderung moderner Betriebsmodelle mit Branchentiefe und unserer Führungsposition in der Prozess- und KI-gesteuerten Automatisierung. Das Ergebnis ist ein intelligenterer, schnellerer und anpassungsfähigerer Betrieb, der die Relevanz Ihrer Geschäftsabläufe aufrecht erhält und ihre Weiterentwicklung fördert.

KI

KI-Geschäftsbeschleuniger
Beschleunigen Sie die Einführung von KI und Automatisierung mit unseren vorkonfigurierten Lösungen für Geschäftsprozesse.
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KI-Training

Datenservices für das Trainieren von KI
Entwickeln und skalieren Sie Unternehmens-KI mit hochwertigen, multimodalen Daten und von Menschen geprüfter Genauigkeit.
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Unternehmen

Geschäftsoperationen zur Beschleunigung der Skalierung
Steigern Sie digital native Scale-Ups und neue Einnahmequellen in der Geschwindigkeit, in der Ideen entstehen.
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cognizant-neuro

Cognizant Neuro® Business Processes
Vereinfachen und beschleunigen Sie die Einführung der Automatisierung, integrieren und orchestrieren Sie Ressourcen und sehen Sie schneller Renditen.
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Mitarbeitererfahrung

Mitarbeitererfahrung
Steigern Sie durch den Einsatz von KI die Produktivität und bieten Sie personalisierte Mitarbeitererlebnisse in großem Umfang.
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Finanzwesen

Finanzen und Buchhaltung
Generieren Sie mit intelligenter Entscheidungsfindung und Prozessautomatisierung neuen Geschäftswert im Bereich Finanz- und Rechnungswesen.
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Geodatenoperationen

Geodatenoperationen
Sammeln, analysieren und wenden Sie Standortdaten präzise an – um strategische Entscheidungen, operative Effizienz und verbesserte Kundenerlebnisse zu fördern.
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Intelligente Automatisierung

Intelligente Automatisierung
Erzielen Sie mit KI-gestützten digitalen Plattformen und Prozess-Know-how hohe Leistung und Kosteneinsparungen.
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Marketing

Marketing-Aktivitäten
Erhöhen Sie dank der Leistungsfähigkeit von KI die Geschwindigkeit, Reichweite und Wirkung und maximieren Sie den Marketing-ROI.
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Marketing

Omnichannel-Kundenbetreuung
Bieten Sie mit KI-gestützten Lösungen ein intuitives, personalisiertes und nahtloses Kundenerlebnis.
Mehr erfahren

Marketing

Vertrauen und Sicherheit
Erkennen, verhindern und reagieren Sie auf Betrug und schädliche Verhaltensweisen im Internet – mit der Leistungsfähigkeit von menschlicher Expertise und KI-Systemen.
Mehr erfahren

Zielsymbol

Banken und Finanzdienstleister
Generieren Sie Wachstum, indem Sie mit Unterstützung der KI intuitive Erlebnisse, beispiellose Effizienz und Innovationen fördern.
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Kommentarsymbol

Kapitalmärkte
Verbessern Sie die Erfahrung von Investoren, steigern Sie die Effizienz von Prozessen und optimieren Sie das Risikomanagement mit KI.
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Zeitsymbol

Kommunikation, Medien und Technologie
Skalieren Sie neue Einnahmequellen mit KI und stellen Sie Services effizienter bereit.
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Netzwerksymbol

Gesundheitswesen
Profitieren Sie von wachstumsorientierten KI-gestützten Betriebsabläufen im Gesundheitswesen und erzielen Sie bessere Erfahrungen und wegweisende Effizienz.
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Ideensymbol

BPaaS für das Gesundheitswesen
Verbessern Sie den Betrieb von Gesundheitsplänen mit vorintegrierten Technologielösungen und bewährten Prozessen.
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Ideensymbol

Versicherungen
Bearbeiten Sie Ansprüche schneller, reduzieren Sie Fehler und verbessern Sie die Kundenzufriedenheit mit KI und modernen Geschäftsabläufen.
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Ideensymbol

Life Sciences
Erhalten Sie mit KI-gestützten Lösungen noch schneller Einblicke, beschleunigen Sie kundenorientierte Innovationen und steigern Sie die Effizienz.
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Fertigung

Fertigung
Beschleunigen Sie die Produktion, steigern Sie die Effizienz und verbessern Sie die Qualität mit KI-basierten Lösungen und modernen Geschäftsabläufen.
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Hypothekenabläufe

Hypothekenabläufe
Modernisieren Sie die Abwicklung von Hypotheken und senken Sie gleichzeitig Kosten mit Cognizant als Ihr KI-gestützter, NMLS-lizenzierter Hypotheken-Outsourcer.
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Einzelhandel

Einzelhandel
Liefern Sie KI-basierte Kauferfahrungen, um die Interaktion zu steigern, Betriebsabläufe im Geschäft zu modernisieren und den Umsatz zu erhöhen.
Mehr erfahren

Transport

Transport und Logistik
Liefern Sie schneller mit KI-basierter, verbesserter Routenoptimierung, vorausschauender Wartung und Bestandsverwaltung.
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Reisen

Reisen und Hotelmanagement
Sorgen Sie für außergewöhnliche KI-basierte Omnichannel-Erfahrungen, die die Interaktion steigern und das Umsatzwachstum unterstützen.
Mehr erfahren

Versorgungswesen

Versorgungswesen
Liefern Sie sichere, effiziente und zuverlässige Energie mit KI-integrierten Geschäftsabläufen, Daten und menschlichem Einfallsreichtum.
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Navigieren auf einem neuen Weg zum Wachstum

Geschäftsführende sprechen über vier Bereiche, die tektonische Veränderungen erleben: Organisation und Menschen, Experimente für Innovation und neue Einnahmequellen, Partnerschaftsökosysteme und die Entwicklung dynamischer Prozesse mit KI.

Einblicke

WHITEPAPER

Positive Verstärkung vor Autonomie

Dieses Whitepaper, mitverfasst von Führungskräften von Cognizant und Venbrook, unserem strategischen Partner und Kunden, untersucht strategische Ansätze zur KI-Autonomie in der Versicherungsbranche.

Mehr erfahren
Ein abstraktes Bild eines Netzwerks verbundener blauer LED-Lichter auf einer digitalen Platine

WHITEPAPER

Von Reaktion zu Neuerfindung: Vertrauen und Sicherheit im Gaming neu definiert

Mit über 3,5 Milliarden Gamern weltweit überdenkt die Branche Vertrauen und Sicherheit (T&S), um den zunehmenden Bedrohungen wie Belästigung, Fehlinformationen und KI-Deepfakes zu begegnen. Diese Verschiebung unterstreicht die doppelte Wirkung von KI, die Herausforderungen der Moderation und die wachsende Bedeutung von strategischem Outsourcing für die Schaffung sichererer und authentischerer Spielerlebnisse.

Mehr erfahren
Detailansicht Sukkulentenart Agave attenuata

KI-TRAINING

Die Zukunft in einer fahrerlosen Welt

High-Definition-Mapping ist eine entscheidende Voraussetzung für die Schaffung einer Welt autonomer Fahrzeuge. Hier finden Sie einen detaillierten Einblick in die Daten, die in hochauflösende Karten einfließen.

Mehr erfahren
Schnell fahrende Autos auf einer Straße mit einer Überlagerung von Tracking-Details

WHITEPAPER

Revolutionieren der Schadenregulierung mit Agentic AI

Erfahren Sie, wie wir Agentic AI nutzen, um eine der wichtigsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen.

Mehr erfahren
Blick auf einen langen, in blaues Licht getauchten Raum mit digitalen Lichtreflexen

WHITEPAPER

Agentic AI – Leitfaden für Unternehmen

Erfahren Sie mehr über den Weg vom Proof-of-Concept bis zur unternehmensweiten Transformation in Produktionsqualität mit Agentic AI.

Mehr erfahren
Eine Frau, die auf ein digitales Bildschirmdisplay schaut

INSIGHTS

Jetzt ist es an der Zeit, Strategien zur Betrugsprävention auszubauen

Die zunehmende Finanzkriminalität ist eine perfekte Gelegenheit, Strategien zur Betrugsprävention deutlich zu transformieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Mehr erfahren
Eine digital gerenderte Anzeige eines Vorhängeschloss-Symbols, das eine komplexen kreisförmigen Oberfläche überlagert und Datensicherheit symbolisiert

WHITEPAPER

Gen KI im Geschäftsbetrieb

Generative KI ist ein Zusammenspiel von menschlicher und maschineller Intelligenz, die zu beispiellosen Möglichkeiten in allen Branchen führt, wie in diesem Whitepaper untersucht wird.

Mehr erfahren
Mann, der ein KI-Telefon nutzt, möglicherweise für eine Unterhaltung mit einem Chatbot
Cognizant wurde im Procurement Transformation NEAT Report 2025 von NelsonHall als führendes Unternehmen benannt

Cognizant wurde in der NEAT-Bewertung von NelsonHall für die Modernisiserung der Beschaffung als führendes Unternehmen benannt.

Bericht lesen
Cognizant wurde im Procurement Transformation NEAT Report 2025 von NelsonHall als führendes Unternehmen benannt
Cognizant wurde in der Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen benannt

Die Stärken von Cognizant im Bereich Finanzkriminalität und Compliance wurden von der Everest Group anerkannt.

Bericht lesen
Cognizant wurde in der Financial Crime and Compliance (FCC) Operations Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen benannt
Cognizant wird im Bericht ISG Provider Lens™ for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025 als Leader anerkannt

Cognizant wurde in dieser Bewertung in allen vier Quadranten – Rechnung zu Zahlung, Bestellung zu Cash, R2R und Steuerdienstleistungen sowie FP&A – als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

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Cognizant wird im Bericht ISG Provider Lens™ for Finance and Accounting Outsourcing (FAO) Services 2025 als Leader anerkannt
Cognizant im Bericht „The Best Service Providers for Commercial Banks 2025“ als einer der Horizon 3-Marktführer ernannt

Cognizant wurde von HFS als einer der Horizon 3-Marktführer eingestuft – das Unternehmen treib Wachstum voran und erschließt durch Transformation des Ökosystems neue Wertquellen. 

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Die besten Dienstleister für Geschäftsbanken 2025
Cognizant im L&A Insurance BPS and TPA PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führender Anbieter und Star Performer eingestuft

Die Lebens- und Rentenversicherungsbranche entwickelt sich rasant weiter, und die Möglichkeiten von Cognizant in diesem Bereich werden geschätzt.

Bericht lesen Infografik anzeigen
Star Performer Peak Matrix
Cognizant als Front Runner bei der Operationalisierung von generativer KI für Kostenträger im Gesundheitswesen eingestuft

Generative KI verändert die Kostenträgerbranche im Gesundheitswesen – und die Everest Group erkennt die Möglichkeiten von Cognizant an.

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Praktische Anwendung generativer KI im Gesundheitswesen
Cognizant wurde im Post-approval Pharmacovigilance (PV) Operations PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führender Anbieter eingestuft.

Cognizant wurde von der Everest Group als führend im Bereich der Pharmakovigilanz nach Zulassung eingestuft.

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen Infografik anzeigen
Peak-Matrix – Post-Pharmacovigilanz Operations
Cognizant im Everest Group Intelligent Process Automation Solutions PEAK Matrix® Assessment 2025 als einer der führenden Anbieter eingestuft

Everest Group erkennt die Stärken von Cognizant im Bereich IPA an

Bericht lesen Zitat der Analysten anzeigen Infografik anzeigen
Peak Matrix – Intelligente Prozessautomatisierung
Everest Group® stuft Cognizant im Marketing Services PEAK Matrix® Assessment 2025 als führenden Anbieter von Marketingdienstleistungen ein

Cognizant wurde von der Everest Group® für seine Leistungen im Bereich Marketingdienstleistungen ausgezeichnet.

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Logo der Everest Group
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Werden Sie Teil unseres Teams

Stärken Sie Ihre Karriere und machen Sie Ihre Fähigkeiten zukunftssicher, während Sie den einflussreichsten Unternehmen der Welt helfen, mit Intuition zu gewinnen, darunter prominente Global-2000-Kund:innen und Schwergewichte aus dem Silicon Valley. Schließen Sie sich dem Branchenführer an.

Jobangebote

Kurzanleitung zu BPS (Business Process Services) und BPaaS (Business Process as a Service)

Das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) hat sich deutlich von einer Kostensparmaßnahme zu einem Innovationstreiber entwickelt. Es umfasst nun Prozessexzellenz, KI, Automatisierung und wichtige Geschäftsergebnisse. Wegen diesen Fortschritten und den neuen Vertragsmechanismen wird es jetzt oft als Geschäftsprozess-Services (BPS) oder moderne Geschäftsabläufe bezeichnet.

Beim BPO handelt es sich um die Übertragung der Verantwortung für einen bestimmten Unternehmensablauf oder -prozess an einen Unternehmensserviceanbieter. Der Anbieter verwaltet die am Prozess beteiligten Personen, Technologien und Vermögenswerte und ist für die Erzielung von Geschäftsergebnissen verantwortlich. Ursprünglich wurde BPO zur Kostensenkung auf der Grundlage von Arbeitsarbitrage eingesetzt. Moderne BPO-Services nutzen Technologie und Daten stark, um bessere Ergebnisse zu liefern – schneller und zu geringeren Kosten. Anbieter nutzen Technologien wie Automatisierung und KI, neue Talentmodelle, Neugestaltung sowie Daten- und Prozessvereinfachung, um Innovationen zu unterstützen und profitables Wachstum zu beschleunigen.

Moderne BPO-Services basieren auf einem gemeinsamen Ziel zwischen Anbieter und Kund:innen, wobei Verträge häufig Aspekte der Risikoteilung, ergebnisorientierte Preise und gemeinsame Markteinführungsmodelle beinhalten.

BPS ist ein weiter gefasster Begriff, der auch BPO umfasst. BPS werden zwar häufig verwendet, um den Begriff „Outsourcing“ zu vermeiden, der in der Vergangenheit bei Einkäufern von Betriebsabläufen gewisse Bedenken hervorrief, umfassen jedoch Prozessoptimierung, Managed Services und Beratungsdienstleistungen, die nicht mit einem Personaltransfer zum Anbieter einhergehen. Die Art des Outsourcing von Geschäftsprozessen und der Geschäftsprozess-Services entwickelt sich seit mehr als 10 Jahren weiter, wobei führende Anbieter als Partner einen erheblichen Mehrwert für profitables, nachhaltiges Wachstum im Vergleich zu drastischen Kostensenkungen bieten.

Moderne Geschäftsabläufe nutzen modernste Technologien, Daten, Talente und kollaborative Ökosysteme, um Innovationen voranzutreiben, betriebliche Effizienz zu erreichen und einem breiten Spektrum von Interessengruppen in einer sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft einen Mehrwert zu bieten. Sie basieren auf Einfachheit, Flexibilität, Kreativität und Kosteneffizienz und können mit hoher Geschwindigkeit Wirkung erzielen.

BPaaS ist eine Art von BPO, das auf Basis eines Cloud-Services-Modells bereitgestellt wird. BPaaS ist mit anderen Services verbunden, einschließlich SaaS, PaaS und IaaS, und ist vollständig konfigurierbar. BPaaS bietet Unternehmen die Mitarbeitenden, Prozesse und Technologien, die sie für den Betrieb als Pay-per-Use-Service benötigen, indem sie die Verfügbarkeit und Effizienz eines cloudbasierten Systems nutzen. Dieser Betriebsansatz senkt die Gesamtbetriebskosten erheblich, da er eine On-Demand-Lösung auf der Grundlage der benötigten Dienstleistungen bietet, im Gegensatz zum Kauf eines Pakets, das an eine einzelne Anwendung gebunden ist.

BPaaS hält Unternehmen mit den besten Praktiken und technologischen Fortschritten der Branche auf dem Laufenden. Unternehmen können mit der einzigartigen betrieblichen Flexibilität und Agilität von BPaaS auch problemlos das Niveau der Geschäftsprozess-Services in Spitzenzeiten erhöhen und neue Produkte und Services schneller auf den Markt bringen.

Moderne Dienstleistungen für das Outsourcing von Geschäftsprozessen bieten viele Vorteile, die von der Neugestaltung von Prozessen und der Vereinfachung des Betriebsmodells bis hin zu Flexibilität, Resilienz, Geschwindigkeit, Innovation und direkter Auswirkung auf Umsatz und Gewinn reichen. Zum Beispiel:

  • Erhöhter Umsatz pro Transaktion durch die Integration von KI in Bestellsysteme zur Warenkorbanalyse
  • Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererfahrungen durch den Einsatz von Design Thinking bei der Prozessneugestaltung und Multi-Channel-Support – einschließlich Chat, Telefon, Social Media, E-Mail, Daten und analysegestützten Prozessen zur Erhöhung der Lösungsgeschwindigkeit
  • Erhöhte Rentabilität durch Kostensenkung
  • Erhöhte Produktivität durch Technologie-, Daten- und Prozess-Neugestaltung
  • Schnellere Markteinführung neuer Dienste durch spezialisierten Support, der Unternehmen beim Testen, Iterieren und Skalieren neuer Ideen unterstützt
  • Fortschritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft durch Vereinfachung und durch die Integration von Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten in den Betrieb
  • Zugang zu kompetenten Experten und modernen Betriebsprinzipien
  • Verbindung zu anderen Anbietern innerhalb eines bestimmten Ökosystems und gegenseitige Befruchtung von Innovationen über Domänenbereiche hinweg
  • Zugang zu Fähigkeiten in aufstrebenden Technologiebereichen wie KI und generative KI

BPO und BPS können die Prozesseffizienz durch Zugang zu erstklassigem Fachwissen, Technologie und Ressourcen verbessern, die eine bessere Geschäftsleistung fördern und Sie bei der Skalierung unterstützen. Technologien wie KI und Automatisierung können mühsame Aufgaben beseitigen, Risiken reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung verbessern. Da Prozesse branchenspezifisch sind, haben auf Ihre Branche spezialisierte Anbieter ihre Betriebsabläufe optimiert, um viele Kund:innen zu unterstützen.

Im Kontext von Prozessen wird Automatisierung in Kombination mit Prozessneugestaltung und künstlicher Intelligenz – KI und generative KI – häufig als intelligente Prozessautomatisierung (IPA) bezeichnet. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von IPA gehört, dass es eine End-to-End-Ansicht von Unternehmensprozessen über Silos hinweg ermöglicht und Daten, Erkenntnisse und Menschen miteinander verbindet, um Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Anbieter von BPO nutzen Automatisierung zusammen mit Analysen und KI, um Kosten zu senken und die Kunden- und Mitarbeitererfahrung erheblich zu verbessern.

Ja. Während traditionelles BPO hauptsächlich Backoffice-Prozesse unterstützt, unterstützen moderne BPO-Services sowohl kritische als auch unkritische Prozesse. Beispiele beinhalten:

  • Finanzen und Buchhaltung
  • Marketing- und Vertriebsaktivitäten
  • Mitarbeitererfahrung
  • Kundendienst
  • Personalwesen (HR)
  • Wertschöpfungskette

Moderne Geschäftsprozess-Services bieten spezialisierte Unterstützung in branchenspezifischen Bereichen – Leistungs- und Schadensmanagement oder Umsatzzyklus im Gesundheitswesen, Vermögenswerte- und Vermögensverwaltung im Bankwesen, Arzneimitteltests und -entwicklung oder Regulierung und Compliance in den Life Sciences, Einzelhandelsanalytik und Auftragsmanagement im Einzelhandel, usw.

Tiefe Branchenkenntnisse sowie die Verfügbarkeit digitaler Assets und Plattformen, die die Implemen­tierungsgeschwindigkeit beschleunigen können, sind wichtige Möglichkeiten für BPO-Anbieter, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Generative KI transformiert Business Process Services (BPS) durch die Verbesserung von Effizienz, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Generative KI unterstützt Sie bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, der Verbesserung der Entscheidungsfindung, der Verbesserung des Kundenservice, der Optimierung von Arbeitsabläufen durch die Identifizierung von Engpässen und der Anpassung von Services an individuelle Kundenbedürfnisse.

Agentic AI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die autonom handeln und argumentieren, mit Menschen zusammenarbeiten und sich an sich verändernde Umgebungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlicher KI, die oft spezifische Anweisungen für jede Aufgabe erfordert, kann Agentic AI komplexe, mehrstufige Probleme mithilfe ausgeklügelter Argumentation und iterativer Planung selbstständig lösen.

Agentic AI verändert Business Process Services (BPS) erheblich, indem Effizienz, Genauigkeit und Innovationen verbessert werden. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehören die Automatisierung komplexer Prozesse, die Verbesserung der Entscheidungsfindung, die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch personalisierte Interaktionen, die Rationalisierung von Abläufen und die Unterstützung von Mitarbeiterschulungen.

Turbulente Zeiten bieten mutigen Unternehmen die Möglichkeit, sich durch strategische Schritte von der Konkurrenz abzuheben, während andere Investitionen aufschieben. BPO hilft Unternehmen dabei, Unsicherheiten mit Zuversicht zu meistern. Durch die Modernisierung von Prozessen, die Integration neuer Technologien und die unternehmensweite Verknüpfung der Daten ermöglicht modernes BPO ihnen, aufkommende Trends zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren sowie Wachstumsinitiativen durch Effizienz selbst zu finanzieren.

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