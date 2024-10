Governance und KI-Risikominderung

Ganzheitliche Qualitätssicherung

Cognizant Quality Engineering and Assurance hilft Unternehmen, in der vernetzten Welt mit Qualität und Geschwindigkeit erfolgreich zu sein. Mit globalen Partnerschaften und mehr als 1.000 Kund:innen aus verschiedenen Branchen bringen wir auf Anhieb die richtige Qualität und bewährte QE-Lösungen der nächsten Generation in die wichtigsten Initiativen Ihres Unternehmens.