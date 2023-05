Wir bei Cognizant sind Anbieter von Technologielösungen. Insofern haben wir ein tiefes Verständnis für verschiedene Industrien, Produkte und Services. Wir haben eine ganze Reihe an Kund:innen, die Cloud nutzen und arbeiten mit den unterschiedlichen Cloud-Hyperscalern, wie Microsoft, Google und AWS zusammen. Ich habe früher selbst für zwei dieser Hyperscaler gearbeitet. In meiner jetzigen Rolle als Market Lead für AWS in Central Europe nutze ich genau diese Erfahrungen über das, was Cloud ermöglicht, leisten kann und als Mehrwert bietet. Alle Geschäfte, Angebote und Gelegenheiten in Central Europe, die cloud-relevant sind, betreffen auch mich. In enger Zusammenarbeit mit AWS und unseren Cognizant Account Teams und Solution Architects entwickeln wir die besten Strategien und Roadmaps für unsere Kund:innen. Es ist eine vielschichtige Arbeit, eine Kombination aus Abstimmung, Verkaufs- und Ressourcenmanagment und ich verfolge immer das Ziel, dass die Geschäftslösungen von unseren Partner:innen und unseren Teams klar definiert und erkannt werden.

Es ist eine wunderbare Herausforderung, die mir dennoch erlaubt für meine Tochter da zu sein. Das ist der Grund, warum ich zu Cognizant zurückgekommen bin. Als ich 2018 das erste Mal für Cognizant arbeitete kam ich von einer Global Lead Role, die viele Reisen erforderte, was eine enorme Belastung für uns und unsere sehr junge Tochter gewesen ist. Cognizant hat mich damals sehr unterstützt und meine Bedürfnisse ernst genommen, sodass mir der Spagat zwischen Mutterrolle und Führungsposition wieder viel leichter fiel. So etwas vergisst man nicht.

Meine Karriere begann bei einer Bank in Pittsburgh, USA, wo ich aufgewachsen bin. Damals wollte die Bank ins Internet, eine Webseite lancieren. Sie suchten Freiwillige dafür, aber niemand wollte es machen. Ich war neugierig, habe mich gemeldet und war erstaunt. Auch wenn ich damals schon auf verschiedenen Plattformen gearbeitet hatte, Computer als Werkzeug nutzte, war die Webseite und alles, was damit einherging, eine völlig neue Welt, die neue Geschäftsfelder eröffnete. Das hat mich fasziniert. Ich fing dann bei einem Technologieprovider an, der von IBM übernommen wurde und IBM hat mir die Chance gegeben, in Europa, in der Schweiz zu arbeiten. Mein Traum wurde wahr: Leben in Europa. Ich hatte Italienisch und Französisch studiert und kam in die deutschsprachige Schweiz. Noch eine Herausforderung: Die nächste Sprache lernen. Das war Abenteuer pur, eine aufregende Zeit. Später wechselte ich zu Microsoft und arbeitete 14 Jahre in verschiedenen Rollen bis zu einer Global Lead Role, bevor ich bei Cognizant anfing.

In einer von Männern dominierten Branche diesen Weg zu gehen, fiel mir erstaunlich leicht. Im Rückblick wundere ich mich selbst ein bisschen darüber. Was hat mir diesen Weg ermöglicht? Ich hatte tolle Vorbilder. Meine Großmutter war eine selbstbewusste Frau, die sich schon damals das Recht herausnahm, arbeiten zu gehen, weil sie es wollte. Mein Großvater akzeptierte es einfach. Und meine Mutter hat Chemie studiert, während sie vier kleine Kinder groß zog. Mein Vater hat sie unterstützt und auf uns Kinder aufgepasst. Diese beiden starken Frauen und ihre Männer, die ihre starken Frauen unterstützten und ihren Wunsch nach wirtschaftlicher Eigenständigkeit akzeptierten, haben mir die Selbstermächtigung von Frauen und ihr Recht auf eigenes Geldverdienen vorgelebt. Wir kamen aus der Arbeiterklasse und ab meiner Generation haben wir alle studiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt für eine gelungene, selbstbestimmte Karriere sind, meiner Meinung nach, Mentor:innen. Menschen, denen ich vertraue und die von außen auf Situationen gucken können und mir mit ihren Perspektiven neue Einblicke ermöglichen. Auf meinem Weg habe ich großartige Frauen kennengelernt, die fantastisch performen. Diese Frauen machen es Stück für Stück leichter, Frauen in Führungspositionen als selbstverständlich wahrzunehmen. Dennoch gibt es noch einiges zu tun, auch für uns Frauen. Wir könnten die Leistung von anderen Frauen mehr wertschätzen, sie auch wirklich benennen, besonders vor anderen, in Meetings, Verhandlungen und Gesprächen. Das machen wir viel zu selten. Wir sollten eine Kultur entwickeln, uns gegenseitig zu unterstützen. Ich habe den Eindruck, dass Frauen sich verändern. Gerade die Jüngeren können lernen, dass wir freundlich sein und gleichzeitig vorankommen können. Wir können für uns selbst einstehen und die eigene Leistung wertschätzen, ohne uns als unangenehme Person zu fühlen. Viele Frauen wollen es allen recht machen, Harmonie ist ihnen wichtig, auch wenn es auf ihre Kosten geht. Ich habe das selbst viel zu oft aus falsch verstandener Höflichkeit gemacht. Ich denke, das ist das, was junge Menschen erkennen sollten: Du musst Rückgrat haben. Für dich selbst einstehen. Du kannst es genauso machen, wie es für dich richtig ist. Es ist Teil deiner Verantwortung, dass es dir gut geht.