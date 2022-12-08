Die Zukunft der Arbeit ist integrativ. Cognizant setzt sich für die Ausbildung und berufliche Entwicklung von ihren Mitarbeiterinnen ein. Dabei legen wir ein grosses Gewicht auf die Verbesserung der Karrierechancen für Frauen und haben dazu das Women Empowerment (WE) Programm ins Leben gerufen.
Unsere Commitments
In Zusammenarbeit mit techface.ch, AXA, Novartis und Siemens arbeiten wir daran, Frauen in der Technologiebranche zu fördern und das Bewusstsein für Frauen in diesem Bereich zu schärfen. We walk the talk mit messbaren Initiativen: Mentor- und Sponsorship-Programme, Bias-Trainings und unserer Role-Model Kampagne.