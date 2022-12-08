1. Worum geht es bei Ihrer täglichen Arbeit?

Ich arbeite in der Technologieberatung und meine tägliche Arbeit besteht darin, mit den Kund:innen und ihren Interessenvertreter:innen zusammenzuarbeiten, um ihre Anforderungen an die Digitalisierung zu verstehen und herauszufinden, wie Cognizant mit ihnen zusammenarbeiten und sie bei ihrer Technologie-Roadmap unterstützen kann.

2. Dein beruflicher Werdegang und was hat dich dazu gebracht, in der Technologiebranche zu arbeiten?

Ich habe meine Karriere Anfang der 2000er Jahre in Indien begonnen, als sich die Technologiebranche gerade etablierte und ich mich zu ihr hingezogen fühlte, weil ich eine Ausbildung im Bereich Computeranwendungen hatte.

Ein weiterer Faktor war die Tatsache, dass die Branche sehr neu war und man seinen eigenen Einfluss in der Branche geltend machen konnte, während man mit Kund:innen aus der ganzen Welt zusammenarbeitete. Es fühlte sich an, als hätte sich eine ganz neue Welt eröffnet und die Möglichkeiten waren enorm.

3. Hast du Vorbilder? Wenn ja - wer sind sie und was macht sie zu Vorbildern?

Ich habe Vorbilder, und meine Vorbilder sind nicht unbedingt einem bestimmten Geschlecht oder einer bestimmten Bezeichnung zuzuordnen. Ich schaue oft zu Menschen auf, die sich von Herausforderungen nicht unterkriegen lassen, die Kampfgeist haben und gleichzeitig einfühlsam sind und die Zeit und Geduld aufbringen, einige von uns in der Organisation zu unterstützen.

Ich habe viel Zeit bei Cognizant verbracht und hatte Vorbilder sowohl innerhalb von Cognizant als auch auf Kund:innenseite.

4. Welchen Einfluss hat Networking deiner Meinung nach?

Networking hat einen bedeutenden Einfluss auf die eigene Person und den Beruf. Man zeigt sich der Welt und lernt dabei vor allem beruflich dazu. Beim Networking trifft man auf Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven, was sich darauf auswirkt, wie wir in unserer Karriere und auf unserem persönlichen Weg vorankommen können.

Ich persönlich genieße es, Kontakte zu knüpfen, und empfinde es als bereichernde Erfahrung.

5. Woher nimmst du all die Kraft und Energie, um den ganzen Tag über zu auf hohem Leistungsniveau zu arbeiten?

An den meisten Tagen schöpfe ich die Kraft, etwas zu leisten, aus dem Stolz, eine Selfmade-Frau zu sein. Das ist für mich besonders wichtig, denn ich bin die erste Frau in meiner Familie, die Karriere macht, und das ist ein wichtiger Teil meiner Identität.

Wie jeder Mensch habe ich gute und schlechte Tage, und das macht uns zu Menschen, aber an schlechten Tagen schaue ich mich um und sehe, wie andere Menschen Herausforderungen meistern, und sage mir: „Auch das geht vorbei“.

6. Glauben Sie, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen?

Ich glaube, dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen können, als wir es im Moment tun, und das sollte mehr in Taten als in Worten geschehen. Frauen haben schon immer gearbeitet, aber noch nie zuvor in der Geschichte hatten wir Frauen in bezahlten und strukturierten Positionen, wie wir sie heute haben.

Um ein starkes Fundament für unsere zukünftigen Generationen zu legen, brauchen wir „Lean-in“-Zirkel, in denen die Herausforderungen angesprochen, die Stärken gefördert und das Wachstum unterstützt werden.

7. Was würdest du anderen Frauen gerne sagen?

Während wir alle damit beschäftigt sind, uns zu etablieren und unsere Karriere voranzutreiben, ist eine kleine Unterstützung für diejenigen, die sich gerade etablieren, von großem Vorteil.

Zu wissen, dass es einen Kreis gibt, macht einen großen Unterschied, und ein gesunder Wettbewerb wird ein gutes Sprungbrett für Frauen im Beruf sein.

8. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast? Würdest du etwas anders machen?

Ja, ich würde ein paar Dinge anders machen.

Die Dinge, die ich anders machen würde, sind, selbstbewusster zu sein und für die Chancen zu kämpfen, die ich meiner Meinung nach verdient habe, und zu lernen, „NEIN“ zu sagen, wenn ich es wirklich will.

Die Erfahrung ist ein gute Lehrmeisterin, und ich bin froh, dass ich aus ihr gelernt habe.