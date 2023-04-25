Räume+
Lösungen
Spaces+ von Cognizant bietet Unternehmen beratungsgestützte Lösungen für die digitale Transformation mit drei Angeboten.
Orte intelligenter machen
Von Bürogebäuden über Einkaufszentren, kommerzielle Bereiche bis hin zu Universitäten, Flughäfen und Stadien – wir transformieren sowohl private als auch öffentliche Bereiche mit Daten aus Systemen, Assets, Sensoren und anderen Quellen. Diese Informationen führen direkt zu Erkenntnissen für ein verbessertes Energie-, Anlagen- und Betriebsmanagement sowie für eine bessere Arbeitsplatzqualität. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Räume intelligent zu gestalten, effizienter zu arbeiten, die Funktionalität Ihrer Räume zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen. Die wesentlichen Vorteile umfassen:
- Intelligente Gebäude: Gemeinsame Nutzung und Integration von Gebäudesystemdaten zur Steigerung des Gebäudewerts durch proaktive Wartung von Geräten, dynamischen Stromverbrauch und Anpassung der Belegungsmuster an den Energieverbrauch.
- Smart store: Erhalten Sie Fernzugriff auf wichtige Daten über eine integrierte Plattform, die Großküchengeräte mit der Cloud verbindet. Eine vernetzte Küche hilft, die Überwachung der Geräteleistung, die vorausschauende Wartung und die Verwaltung von Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu optimieren.
- Smart City: Verbessern Sie die Lebensqualität der Bürger innen und lösen Sie kritische städtische Herausforderungen, indem Sie Ihre Energiekosten senken, den Stadtbetrieb automatisieren, um die öffentliche Sicherheit zu verbessern und eine gesunde und nachhaltige Umwelt zu schaffen.
- Intelligenter Flughafen: Unterstützen Sie den Betrieb und optimieren Sie die Abläufe von Fahrgästen und Mitarbeiter innen über Flughäfen hinweg, indem Sie Geräte, GPS und Sensoren integrieren.
Digitale Tools für wertvolle Erkenntnisse
Unser Intelligent Workplace Management System (IWMS) kann die betriebliche Effizienz steigern, die Kosten senken und die Ressourcen optimieren - und das alles, indem es Ihnen Tools und Einblicke zur besseren Verwaltung Ihrer Anlagen, Einrichtungen und Immobilienportfolios bietet.
Die Accelerators von Cognizant beschleunigen die IWMS-Implementierung durch die Integration von Daten aus mehreren unterschiedlichen Systemen, so dass die Portfoliodaten nicht mehr von Grund auf neu erstellt werden müssen. Unser Angebot umfasst strategische Beratung, Technologie-Implementierung, Support-Services und Hosting-/Cloud-Services. Wir können auch bei Technologieimplementierungen von Partnern helfen, wie IBM TRIRIGA.
Schaffen Sie ortsbezogene Erlebnisse
Location of Things (LoT) - auch bekannt als geografisches Informationssystem (GIS), standortbezogene Dienste (LBS) oder GeoSpatial-Systeme - hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um den Betrieb zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Cognizant unterstützt Unternehmen in einer Reihe von Branchen mit:
- Vereinheitlichter Außendienst: Höhere Effizienz und Kundenzufriedenheit durch eine einheitliche Sicht auf die Unternehmensressourcen, Integration von Außendienst und Back-Office und Verbesserung von Planung und Betrieb.
- Integriertes Netzwerkdesign-Managementsystem: Profitieren Sie von der Kombination aus computergestütztem Design und Analytik. Zusammen integrieren diese die Netzplanung und -gestaltung und ermöglichen die Visualisierung und Wartung.
- Ferninspektionsstandorte und -objekte: Nutzen Sie die Fortschritte im Bereich KI/ML für den Zugriff auf drohnengestützte Bilder und die Echtzeit-Fernbewertung von Anlagen und Objekten.
Unser Leistungsspektrum umfasst Beratung, Implementierung, Qualitätssicherung, Managed Services und räumliche Business Intelligence Services.
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