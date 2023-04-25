Umziehen und modernisieren
Wesentliche Vorteile
Move & Modernize zum Leben erwecken
Cognizant ist ein modernes Entwicklungsunternehmen mit besonderen Stärken in der Anwendungsmodernisierung. Amazon ist der Begründer des Cloud Computing und führend bei der Migration von Workloads in die Cloud. Unsere Partnerschaft hat über 50 gemeinsame Angebote branchenübergreifend für über 500 Kund:innen hervorgebracht.
Zusätzlich zur Anpassung unserer Skygrade- und Flowsource-Plattformen mit AWS-spezifischen Funktionen zur Unterstützung dieses Angebots hat Cognizant auch eine Cloud-Modernisierungs- und Verwaltungsfabrik eingerichtet, die ausschließlich auf AWS spezialisiert ist.
