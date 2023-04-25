Umziehen und modernisieren

Erzielen Sie schnell Wirkung mit einer modernen Lösung Um eine KI-orientierte Transformation zu ermöglichen, müssen Führungskräfte die Anwendungs­moder­nisierung und die Umstellung auf die Cloud beschleunigen und einen effizienteren und agileren Technologie­kern für die Zukunft aufbauen. Um dies schnell, ohne Ausfallzeiten und innerhalb eines begrenzten Budgets zu erreichen, sind hochmoderne Werkzeuge und bestens ausgebildete Expert:innen erforderlich. Im Rahmen ihrer über 14-jährigen Partnerschaft bieten Cognizant und AWS die erste gemeinsame Lösung ihrer Art an, die die Cloud-Migration und Anwendungs­moder­nisierung beschleunigt und Unternehmen so eine schnellere Transformation ermöglicht. Move & Modernize kombiniert die neuesten Tools und Auto­mati­sierungs­funktionen von AWS mit den Anwendungs­modernisierungs-, App-Management- und Cloud-Management-Funktionen von Cognizant und ermöglicht so eine durchgängige Cloud-Transfor­mation und ein hervorragendes Kund:innen­erlebnis auf AWS.