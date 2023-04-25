Umziehen und modernisieren

Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Erzielen Sie schnell Wirkung mit einer modernen Lösung

Um eine KI-orientierte Transformation zu ermöglichen, müssen Führungskräfte die Anwendungs­moder­nisierung und die Umstellung auf die Cloud beschleunigen und einen effizienteren und agileren Technologie­kern für die Zukunft aufbauen.
Um dies schnell, ohne Ausfallzeiten und innerhalb eines begrenzten Budgets zu erreichen, sind hochmoderne Werkzeuge und bestens ausgebildete Expert:innen erforderlich.
Im Rahmen ihrer über 14-jährigen Partnerschaft bieten Cognizant und AWS die erste gemeinsame Lösung ihrer Art an, die die Cloud-Migration und Anwendungs­moder­nisierung beschleunigt und Unternehmen so eine schnellere Transformation ermöglicht. 
Move & Modernize kombiniert die neuesten Tools und Auto­mati­sierungs­funktionen von AWS mit den Anwendungs­modernisierungs-, App-Management- und Cloud-Management-Funktionen von Cognizant und ermöglicht so eine durchgängige Cloud-Transfor­mation und ein hervorragendes Kund:innen­erlebnis auf AWS.

Wesentliche Vorteile

Schnellere und bessere Ergebnisse

Bewährter und wiederholbarer Lösungs­entwurf, der eine strukturierte Methodik, tiefgreifende Branchen­erfahrung, hochmoderne Tools und Auto­matisierung umfasst.

Nahtlose Co-Delivery im großen Maßstab

Robustes Programm­management zur Unterstützung der Durchführung groß angelegter Cloud-Transfor­mations­initiativen durch die Navigation durch komplexe Übergangs­szenarien.

Integrierte Effizienz

Durch Automatisierung und die Reduzierung technischer Schulden werden Budgets frei, mit denen Unternehmen Modernisierung und Innovation selbst finanzieren können.

Geringeres Risiko

Geringeres Risiko von Ausfallzeiten, Datenverlust und Sicherheits­verletzungen durch den Einsatz von zwei erstklassigen Anbietern.

Arbeiten Sie mit uns zusammen

Bewährte Fachkompetenz

Eine kuratierte Bibliothek mit Lösungsbeschleunigern, Tools und Fachwissen, um schnell und effizient geschäftlichen Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig Vereinfachung und Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Offen und interoperabel

Modulares Design, das eine Verbindung zu allen wichtigen Anwendungen, Infrastrukturen und Tool Umgebungen ermöglicht und so den maximalen Wert Ihrer Investitionen gewährleistet.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Dieser Service umfasst Engineering zur schrittweisen Automati­sierung auf der Grundlage von Betriebsdaten-Feedback.

