Führendes Unternehmen beim Everest Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Analystenzitat:
„Cognizant hat seine Position im Bereich der IT-Dienstleistungen im Bankwesen gestärkt, indem es seine Arbeit in den Bereichen KI-gesteuerte Bereitstellung, Kernmodernisierung und datengetriebenes Engineering für globale Banken vorangetrieben hat“, sagte Pranati Dave, Vizepräsident der Everest Group. „Kunden erkennen die robuste Governance, die Engineering-Erfahrung und den Einsatz proprietärer Plattformen wie Neuro AI, FlowSource und Skygrade zur Beschleunigung komplexer Transformationen an. Der Fokus auf Open Banking, Datenmodernisierung und skalierbare Beschleuniger in der gesamten Wertschöpfungskette des Bankwesens trägt zur Anerkennung als führendes Unternehmen im Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group bei.“