Führendes Unternehmen beim Everest Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Cognizant wurde im Banking IT Services PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group als führendes Unternehmen anerkannt und bekräftigt damit unsere Position als vertrauenswürdiger Partner für globale Banken, die komplexe Transformationspläne durchlaufen. Banken entscheiden sich für Cognizant wegen unseres beratungsorientierten Ansatzes, unserer Innovationsgeschwindigkeit und Investitionen in KI-gestütztes Engineering und Automatisierung, die darauf abzielen, die Resilienz zu erhöhen, technische Schulden zu reduzieren und die Markteinführung zu beschleunigen.

Cognizant zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, End-to-End-Transformationsprogramme anzubieten, die ingenieurtechnische Strenge mit Fachwissen verbinden. Unsere Führung basiert auf skalierten KI-Fähigkeiten über die Plattformen Neuro AI, FlowSource und Skygrade, die Automatisierung und intelligente Abläufe ermöglichen. Lösungen wie Bank-in-a-Box, FedNow Orchestrator, API Factory und Dispute-as-a-Service helfen Kunden, eine schnellere Einführung im Einklang mit regulatorischen und modernisierungsbezogenen Prioritäten zu erreichen. Unsere engen Beziehungen zu Hyperscalern und Bankplattformen werden durch maßgeschneiderte Angebote wie Temenos auf AWS und CLM BPaaS mit Fenergo für mittelständische Banken und Kreditgenossenschaften ergänzt.

Während sich Finanzinstitute auf 2026 vorbereiten, bleibt Cognizant engagiert, Kunden dabei zu unterstützen, Legacy-Architekturen zu vereinfachen, KI verantwortungsvoll zu skalieren und Geschäftswert zu schaffen, der über Kosteneffizienz hinaus geht.