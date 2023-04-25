Cognizant Agent Foundry: Die Zukunft der Unternehmensintelligenz ermöglichen

Die agentengestützte KI läutet eine neue Ära der Geschäfts- und Technologietransformation ein und geht über traditionelle Automatisierung hinaus hin zu intelligenten Systemen, die Ziele interpretieren, komplexe Aufgaben aufschlüsseln und autonom über Arbeitsabläufe hinweg agieren können. Diese agentengestützten Systeme orchestrieren Tools, Modelle und Logik, um noch nie dagewesene Steigerungen bei Produktivität, Entscheidungsfindung und Kundenbindung zu erzielen. Die derzeitigen Agentifizierungsansätze sind jedoch langsam, riskant und teuer, da Organisationen Schwierigkeiten haben, über isolierte Pilotprojekte hinauszukommen.

Cognizant® Agent Foundry dient als Framework der Enterprise-Klasse, das diese Vision zum Leben erweckt und es Organisationen ermöglicht, autonome KI-Agenten schnell in großem Maßstab zu entwerfen, bereitzustellen und zu orchestrieren. Auf unseren IP-fähigen, wiederverwendbaren Assets aufbauend und leicht in die Ökosysteme führender Partnerunternehmen integriert, stellt Agent Foundry die Tools, Vorlagen und Governance bereit, um agentengestützte KI in großem Maßstab zur Realität zu machen.