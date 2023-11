Seit generative künstliche Intelligenz Ende letzten Jahres als geschäftsrelevant eingestuft wurde, ist die Idee, „zukunftssicher“ zu sein, nicht mehr von der Einführung von KI zu trennen. Mit dieser leistungsstarken Technologie können Unternehmen die Geschwindigkeit, Agilität und präzise Entscheidungsfindung erreichen, die sie benötigen, um im heutigen, sich schnell verändernden Umfeld wettbewerbsfähig zu sein.

Schon bevor generative KI auf den Markt kam, nahm die Akzeptanz von KI zu. In einer aktuellen Studie von Economist Impact gehörten KI und maschinelles Lernen (ML) zu den sechs wichtigsten Technologien, die die Befragten bereits eingeführt hatten oder deren Einführung geplant hatten, um zukunftsfähig zu sein (siehe Abbildung 1). Cognizant arbeitete bei der Studie mit Economist Impact zusammen, bei der 2.000 globale Führungskräfte aus verschiedenen Branchen befragt wurden. Dies ist Teil unserer fortlaufenden Arbeit, um zu definieren, was es braucht, um zukunftsfähig zu sein, und wie nah Unternehmen an der Erreichung eines zukunftsfähigen Zustands sind. (Die vollständige Studie finden Sie unter „ Zu allem bereit: Was es bedeutet, ein modernes Unternehmen zu sein.“)



In unserer Analyse der Daten nannten fast sieben von zehn Befragten KI/ML als Top-Investitionsbereich und zeigten damit ihre Überzeugung, dass dies für eine effektive Geschäftsabwicklung heute unerlässlich ist.