Systemintegration

International anerkannte Best Practices für Projekt­durch­führung und -management Wir bieten umfassende Unterstützung während des gesamten Projekt­integrations­prozesses, der Planung, Design, Bau, Tests und Qualifizierung umfasst. Unsere Expertise liegt in der weltweiten Integration von Auto­mati­sierung, Daten­infra­struktur, Laborinformatik und MES-Projekten für Kund:innen aus den Life Sciences, um die digitale Transformation zu ermöglichen und die Patient:innen­gesundheit zu verbessern. Wir halten uns sorgfältig an unser Software­ent­wicklungs-Lebenszyklus­modell und sorgen so für eine effiziente Projektumsetzung in jeder Phase. Unser Erfolg beruht auf unserem umfassenden Wissen und unserer Erfahrung in Software­technologien, Geschäfts­systemen, Plattformen, Betriebs­systemen, Hardware und branchenspezifischen Anforderungen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Kosten­op­timierung für komplexe System­integrations­projekte, der Steigerung der Effizienz und der Wertschöpfung für unsere Kund:innen.