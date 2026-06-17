Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@759ff33a" Karriere
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1312168e" News
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2d1c4b6c" Events
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2a16ac81" Investor:innen
Praxisbeispiele

Die Herausforderung

Der Volkswagen-Konzern, einer der bekanntesten Automobilhersteller der Welt, durchläuft eine umfassende, mehrjährige Geschäftstransformation hin zu einem softwaregesteuerten Mobilitätsanbieter. Es ist ein Wandel, der eine Überarbeitung der Art und Weise erfordert, wie das Unternehmen seine Beziehungen zu seinem Händler:innen­netz und seinen Endverbraucher:innen verwaltet.

Im Rahmen dieser Transformation möchte die Volkswagen Group Ireland die Art und Weise, wie ihre 520.000 Kund:innen und Händler:innen ihr Contact Center erleben, rationalisieren und verbessern. Eine veraltete Callcenter-Plattform vor Ort beeinträchtigte das Kund:innen­erlebnis (CX) für Anrufer:innen und Agent:innen gleichermaßen. Benötigt wurde eine moderne, integrierte Omnichannel- Plattform.

Unser Ansatz

Das Modernisierungsprojekt umfasste die Umstellung von der Legacy-Plattform auf Salesforce Service Cloud Voice, verwaltet von Amazon Connect, und die vollständige Integration in den Salesforce-Agent:innen-Desktop. Cognizant wurde aufgrund unserer Erfolgs­bilanz bei erfolgreichen Salesforce-Implementierungen und unserer nachge­wiesenen Expertise bei der Integration von Umgebungen mit mehreren Anbieter:innen für die Leitung und Durchführung des Projekts ausgewählt. 

Wir haben Workshops mit Contact-Center-Leiter:innen, Betriebsleiter:innen und Agent:innen abgehalten, um die durch die bestehende Plattform verursachten Probleme zu verstehen. Basierend auf diesen Erkennt­nissen haben wir optimierte Anruf­abläufe und eine neue Platt­form­architektur entwickelt, die Amazon Connect in die Salesforce Service Cloud integrieren würde, um eine einzige, cloud­basierte Omnichannel-Contact-Center-Umgebung mit niedrigen Gesamt­betriebs­kosten (TCO) zu schaffen. Das End-to-End-Projekt, von den ersten Workshops bis zum endgültigen Go-Live, wurde in nur drei Monaten umgesetzt.

Ähnliche Praxisbeispiele

Bereit für eine neue Ära der Automobilindustrie

Volkswagen Ireland profitiert nun von einer vollständig integrierten, vollständig digitalen, cloudbasierten Omnichannel-Kund:innen­dienst­umgebung, die eine ganzheitliche 360-Grad-Sicht auf den Kund:innen bietet. Die neue Plattform verbessert das Erlebnis für Händler:innen und Kund:innen bei der Kontakt­aufnahme mit dem Unternehmen erheblich und unterstützt die Mitarbeiter:innen des Volkswagen Ireland Contact Centers dabei, schneller und fundierter auf jede eingehende Anfrage zu reagieren. Wichtig ist, dass es Volkswagen Ireland dabei geholfen hat, seine Geschäfts­transformations­ziele zu erreichen, indem es kontinuierliche, intensive und service­basierte Beziehungen zu Händler:innen und Kund:innen ermöglicht hat.

15 %

der Anrufe werden jetzt über IVR-Selbstbedienung gelöst

8 % 

Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit in der Anrufwarteschlange

50 %

Verbesserung der Backoffice-Produktivität