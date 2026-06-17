Unser Ansatz

Das Modernisierungsprojekt umfasste die Umstellung von der Legacy-Plattform auf Salesforce Service Cloud Voice, verwaltet von Amazon Connect, und die vollständige Integration in den Salesforce-Agent:innen-Desktop. Cognizant wurde aufgrund unserer Erfolgs­bilanz bei erfolgreichen Salesforce-Implementierungen und unserer nachge­wiesenen Expertise bei der Integration von Umgebungen mit mehreren Anbieter:innen für die Leitung und Durchführung des Projekts ausgewählt.

Wir haben Workshops mit Contact-Center-Leiter:innen, Betriebsleiter:innen und Agent:innen abgehalten, um die durch die bestehende Plattform verursachten Probleme zu verstehen. Basierend auf diesen Erkennt­nissen haben wir optimierte Anruf­abläufe und eine neue Platt­form­architektur entwickelt, die Amazon Connect in die Salesforce Service Cloud integrieren würde, um eine einzige, cloud­basierte Omnichannel-Contact-Center-Umgebung mit niedrigen Gesamt­betriebs­kosten (TCO) zu schaffen. Das End-to-End-Projekt, von den ersten Workshops bis zum endgültigen Go-Live, wurde in nur drei Monaten umgesetzt.