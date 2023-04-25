Global Capability Centers
Der Cognizant-Vorteil
GCC-Kontext, der die Ergebnisse beschleunigt
Ermöglichen Sie ein schnelleres, intelligenteres GCC-Wachstum über den gesamten Lebenszyklus, unterstützt von Intelligenz aus drei Jahrzehnten, die schneller Ergebnisse bringt.
Diese Intelligenz ermöglicht selbstbewusste Entscheidungen mit verringerten Risiken in den wichtigsten Momenten:
- Betriebsmodell und Standortstrategie
- KI-Integration und Industrialisierung
- Talentarchitektur und Kompetenzentwicklung
- Governance, Kontrollen und Risikomanagement
30+
Jahre groß angelegter GCC-Operationen
90–180
Tage zum Aufbau eines voll funktionsfähigen GCC
KI, die die Wertschöpfung beschleunigt
Als AI Builder agentisieren wir KI im großen Maßstab und beschleunigen die GCC-Reife von Anfang an. Unsere KI-Beschleuniger integrieren Automatisierung und verantwortungsvolle Governance, und unsere KI-Fabrik verkürzt die Wertschöpfungszeit von Monaten auf Wochen.
Unabhängig davon, ob Sie ein neues oder ein bestehendes GCC besitzen – wir helfen Ihnen, Pilotprojekte in die Produktion zu überführen, KI verantwortungsvoll zu integrieren, KI-fähige Talente aufzubauen und messbare Ergebnisse zu liefern.
400+
Kunden, die unsere KI-Plattformen der nächsten Generation nutzen
30 %–50 %
Steigerung der Softwareentwicklungsproduktivität
Arbeitsplätze, die auf Innovation ausgelegt sind
Leistungsstarke GCCs benötigen Umgebungen, die auf Denken, Zusammenarbeit und Innovation ausgelegt sind. Wir schaffen KI-gestützte Arbeitsplätze, die kontrollierte Intelligenz in die alltägliche Arbeit integrieren und Potenzial in Leistung verwandeln.
2
Fortgeschrittene KI-Labore
10
Innovationsstudios
Talent, das KI-Ambitionen in Taten umsetzt.
Damit ein GCC KI-Wert freisetzen kann, benötigt es zukunftsfähige Talente. Technologie gibt die Richtung vor, doch Talent steuert die Geschwindigkeit.
Als AI Builder ermöglichen wir kontinuierliche Weiterbildung, KI-orientierte Wissensökosysteme und eine innovationsorientierte Kultur, die GCC-Talente darauf vorbereitet, Wirkung für das ganze Unternehmen zu erzielen.
350 Tsd.+
Mitarbeitende weltweit
8 Mio.+
Stunden KI-Lernen absolviert
Ein schnellerer Weg zur GCC-Reife basierend auf bewährten Playbooks
Wir bringen ein leistungsstarkes Ökosystem aus Hyperscalern, KI-Innovatoren und Fachexperten zusammen, kombiniert mit Playbooks, die im Laufe von drei Jahrzehnten verfeinert wurden, um GCCs beim verantwortungsvollen Auf- oder Ausbauen zu unterstützen.
Unser Ansatz bietet einen bewährten, risikoreduzierten Weg zur Reife in den Bereichen operative Modelle, Governance, KI-Integration, Automatisierung, Risiko, Compliance und Innovation im großen Maßstab.
Globale Ebene. Lokale Reichweite.
Mit über 350.000 Mitarbeitenden weltweit und einer starken Präsenz in Großstädten und schnell wachsenden Technologiezentren verbindet Cognizant globale Schlagkraft mit tiefem regionalem Verständnis. Dies ermöglicht es GCCs, mit Zuversicht zu skalieren und auf Markteinblicke, fundierte Standortstrategien und über drei Jahrzehnte Erfahrung in operativer und digitaler Transformation zurückzugreifen.
Durch globale Partnerschaften und die Einbindung lokaler Ökosysteme stärken wir die zukünftige Kompetenzbereitschaft, beschleunigen die Leistungsentwicklung und stellen sicher, dass die KI-Einführung auf den operativen Realitäten und strategischen Prioritäten jedes GCC basiert.
30+
Jahre groß angelegter globaler Operationen
115+
Niederlassungen weltweit
240 Tsd.+
Mitarbeitende in Indien
25 Mio.+
Quadratmeter verwalteter Arbeitsbereich
GCC-Dienstleistungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Unsere GCC-Microservices
Mit unserer umfassenden Einstellungsunterstützung können Sie GCC-Talente schnell aufbauen und skalieren. Von der Personalplanung und der lateralen Einstellung bis hin zu Hintergrundüberprüfungen, Onboarding und Einstellungsabläufen vereinfachen wir den gesamten Prozess durch KI-gestützte Beschaffung und Screening, um die Einstellung zu beschleunigen.
Führen Sie problemlos konforme GCC-Operationen durch. Wir verwalten Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Rechtliches, regulatorische Berichterstattung, Unternehmensgründung und Governance mithilfe von Automatisierung und digitalen Arbeitsabläufen. Dies verbessert die Effizienz, Genauigkeit und Kontrolle über Backoffice-Funktionen hinweg.
Entwickeln Sie skalierbare, menschenorientierte Personalfähigkeiten. Wir unterstützen Richtlinien, Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen, Personalplanung, Lernen, Engagement und Wohlbefinden – angetrieben von analytisch gestützten Erkenntnissen, um eine gesunde, leistungsstarke und zukunftsfähige GCC-Belegschaft aufzubauen.
Baue Sie durchgängig eine starke GCC-Marke auf. Wir unterstützen Arbeitgeberbranding, lokales Marketing, soziale Medien, Kommunikations- und Engagement-Programme – und helfen Unternehmen, Talente anzuziehen, die Sichtbarkeit zu stärken und eine konsistente Markenpräsenz in allen Märkten zu schaffen.
Bauen Sie eine zukunftsfähige IT auf, die skalierbar und sicher ist. Wir liefern Netzwerke, Sicherheit, Geräte, Kollaborationstools, AV- und IT-Operationen, die nach Cloud-First- und Zero-Trust-Prinzipien gestaltet sind, um Ihr GCC widerstandsfähig, vernetzt und sicher zu halten.
Vereinfachen Sie den täglichen Betrieb im GCC. Wir verwalten Beschaffung, Lieferanten, Einrichtungen, Transport, Versorgungsunternehmen und Baustellenservices mit Prozessautomatisierung und digitalen Steuerungen, um Effizienz, Zuverlässigkeit und operative Transparenz zu steigern.
Stärken Sie die Führungskompetenz in Ihrem GCC. Wir unterstützen die Einstellung von Führungskräften, Coaching, Organisationsgestaltung, Leistungsmanagement, Produktivitätsdashboards und innovationsorientierte Governance und helfen dabei, leistungsstarke Teams und starke Führungsgrundlagen in großem Umfang aufzubauen.
Schaffen Sie moderne, erfahrungsorientierte Arbeitsplätze. Wir kümmern uns um Bürodesign, Aufbau, Audits, Facility Management, Branding und Arbeitsplatzerlebnis im Einklang mit hybriden, flexiblen und Digital-First-Arbeitsweisen.
Beschleunigen Sie die GCC-Reife mit KI-geführter Transformation. Wir liefern Automatisierung, intelligente Arbeitsabläufe, analysegesteuerte Entscheidungsfindung und agentengestützte KI in den Bereichen Betrieb, Personalwesen, Finanzen und Dienstleistungen – und helfen GCCs, sich von Kostenstellen zu Innovationszentren zu entwickeln.
Erhalten Sie fachkundige Beratung über den gesamten Lebenszyklus der GCC. Wir unterstützen Marktbewertung, Aufbaustrategie, Gestaltung des Betriebsmodells, Transformationsplanung, Risikomanagement und Wertrealisierung und helfen Ihnen, in jeder Phase sichere Entscheidungen zu treffen.
FAQs
Ein Global Capability Center (GCC) ist eine Erweiterung des Unternehmens, die gegründet wird, um Kerngeschäft, technologische und digitale Kompetenzen aufzubauen und einzusetzen. Es vereint qualifizierte Talente, Fachwissen und Technologie, um Ergebnisse zu erzielen, die eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen haben. GCCs wechseln zunehmend von Ausführungsunterstützung hin zum Besitz von Fähigkeiten, Plattformen und Ergebnissen. Leistungsstarke GCCs arbeiten mit klaren Entscheidungsrechten, gemeinsamer Governance und Verantwortlichkeit im Hinblick auf Produkte, KI, Risiko und Kundenergebnisse und fungieren als Innovationszentren, in denen Unternehmenslösungen verantwortungsvoll gebaut, getestet und skaliert werden.
Ein Global Capability Center (GCC) unterscheidet sich sowohl in Struktur als auch in der Absicht von traditionellem Outsourcing. Outsourcing ist typischerweise darauf ausgelegt, definierte Prozesse in von Anbietern verwalteten Modellen auszuführen, während ein GCC als dedizierte Unternehmensfähigkeit mit Eigentum an Talenten, geistigem Eigentum, Kerngeschäft und Technologiefunktionen etabliert wird.
Indien ist ein führendes Ziel für Global Capability Centers, da sich der Fokus über die Skalierung hinaus auf den Aufbau, den Besitz und die Weiterentwicklung von Kernkompetenzen für Unternehmen verlagert. Es bietet qualifizierte Talente, technische Kompetenz und Ökosystemreife, sodass GCCs Arbeit übernehmen können, die zunehmend Bedeutung für die Unternehmensergebnisse hat. Sein Vorteil erstreckt sich nun über die Effizienz hinaus auf den Aufbau von KI-Fähigkeiten im großen Maßstab, Produkt- und Plattformbesitz für geschäftskritische Abläufe sowie die Bereitstellung innerhalb komplexer regulatorischer und operativer Rahmenbedingungen.
Wir bieten eine umfassende Palette von Engagement-Modellen, die auf unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind, von Greenfield- und Brownfield-Setups bis hin zu Build-Operate-Transfer, Joint Ventures, partnergeführten Ansätzen, M&A und Ausgliederungsunterstützung. Unsere GCC-Modelle ermöglichen zudem Flexibilität in jeder Phase der Entwicklung. Diese Vielfalt an Möglichkeiten ermöglicht es der Kundschaft, Ansätze zu wählen, die am besten zu ihren Unternehmensprioritäten passen.
Unsere Engagement-Modelle sind darauf ausgelegt, eine stufenweise Expansion zu unterstützen, sodass Unternehmen schrittweise Fähigkeiten ausbauen und Betriebsmodelle ohne Unterbrechung weiterentwickeln können.
Ja. Wir ermöglichen eine KI-geführte Transformation in GCCs durch einen strukturierten, durchgängigen Ansatz, der KI-Bereitschaftsbewertungen, Automatisierung im großen Maßstab, Fahrpläne für digitale Reife und den Einsatz fortschrittlicher KI-Lösungen umfasst, einschließlich agentengestützter KI für Betrieb und Supportfunktionen.
Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, GCCs dabei zu unterstützen, die operative Effektivität in Engineering, Analytics und Geschäftsabläufen zu steigern und ihre Entwicklung zu innovationsorientierten, wertschöpfenden Zentren zu beschleunigen. Während die KI-Investitionen weiter zunehmen, ist das eigentliche Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen nicht der Zugang zu Technologie, sondern die Fähigkeit, KI im einzigartigen Kontext des Unternehmens zu operationalisieren. Als AI Builder für GCCs vereinen wir tiefgehende GCC-Expertise und kontextgesteuerte KI-Fähigkeiten, um Unternehmensprioritäten, Governance-Rahmen, Talentmodelle und Transformationsmandate in Einklang zu bringen.
Wir unterstützen GCCs in den Bereichen Bankwesen und Finanzdienstleistungen, Versicherung, Gesundheitswesen und Life Sciences, Einzelhandel und Konsumgüter, Kommunikation, Medien und Technologie, Fertigung und Energie mit Kompetenzen, die auf branchenspezifische Anforderungen und regulatorische Kontexte zugeschnitten sind.
Die meisten Reisen beginnen mit der Entdeckung und Bewertung, gefolgt von GCC-Strategie und -Blueprinting, Auswahl des Engagement-Modells sowie Aufbau und Übergang. Darauf folgen Skalierung und Optimierung, wodurch GCCs sich entsprechend den Unternehmensprioritäten und Betriebsmodellen weiterentwickeln können.
Um zu besprechen, wie wir Ihrer Organisation bei der Einrichtung oder Skalierung von GCCs helfen können, füllen Sie bitte die Angaben hier aus. Das Team wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen.
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