Ein KI-Gateway ist die Routing- und Kontrollebene zwischen Ihrer Umgebung und den Modellen, die sie aufruft. Es fängt jede Anfrage ab, wendet Richtlinien an und leitet jede Aufgabe an das Modell weiter, das für den jeweiligen Anwendungsfall am besten geeignet ist. Über das KI-Gateway Ihrer Wahl wird jede Aufgabe von Menschen und KI-Spezialisten an Frontier-, Open-Weight-, individuelle und spezialisierte Modelle weitergeleitet.

Token-Ökonomie ist ein Architekturproblem, nicht nur eine Frage der Modellauswahl: Wie Kontext abgerufen wird, wie Arbeit zerlegt wird, wie Modelle geroutet werden und wie frühere Ausführungen wiederverwendet werden, bestimmt, was der Token-Einsatz tatsächlich leistet. Da KI-Ökosysteme vielfältiger werden und Inferenzkapazität zum eigentlichen Engpass wird, ist intelligentes Routing entscheidend, um Qualität, Kosten und Kontrolle im großen Maßstab auszubalancieren. Genau dafür wurde Cognizant AI Nexus Route entwickelt.