EintrachtTech implementiert ein KI-gestütztes Besucherstrommanagement-System

Besucherstrommanagement an stark frequentierten Spieltagen

Wie viele große Sport- und Unterhaltungsstätten steht der Deutsche Bank Park an Stoßzeiten vor einer Herausforderung. An Spieltagen öffnen die Tore zwei Stunden vor Anstoß. Nach dem Abpfiff verlassen die meisten Besucher das Stadion in einem 30-minütigen Zeitfenster. Das Ergebnis: lange Schlangen an Ein- und Ausgängen sowie an den Kiosken. Das Problem wiederholt sich bei Konzerten und Events.

Die Folgen sind konkret:

Lange Wartezeiten schmälern das Besuchererlebnis. Besucher stehen lieber mit Bier und Bratwurst zusammen, als in der Schlange zu warten.

Große Menschenmassen erhöhen das Sicherheitsrisiko, vor allem wenn nicht genügend Ordner verfügbar sind.

Lange Schlangen an Kiosken bedeuten entgangene Umsätze für Eintracht Frankfurt und seine Cateringpartner.

EintrachtTech wurde beauftragt, eine Lösung für das Warteschlangenmanagement in ausgewählten Bereichen des Stadions zu finden. Gemeinsam mit Cognizant entstand eine IoT- und KI-basierte Lösung.