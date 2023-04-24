Partnerschaft mit Aston Martin Aramco Cognizant Formel Eins™

Unser Aston Martin F1™-Sponsoring bedeutet für uns mehr als nur ein Logo auf einem Auto. Es ist eine echte Partnerschaft, eine nahtlose Verschmelzung von Cognizant-Technologie - Cloud, Daten, KI, IoT, Analytik mit Aston Martins Automobilexpertise und legendärer Exzellenz. Gemeinsam verfügen wir über die Leidenschaft, die Fähigkeiten und die globale Präsenz, die erforderlich sind, um die Rundenzeiten um Millisekunden zu verkürzen und die Fahrzeugtechnologie, die Leistung und die Sicherheit zu verbessern - sowohl in der Formel 1 als auch auf dem Weg in die Zukunft.
Aston Martin F1-Partnerschaft
Die Schnittstelle von KI und Formel 1™
Die Führungskräfte von Aston Martin Formula One und Cognizant enthüllen, wie KI alles vom Marketing bis zum Konzept der Digital Twins transformiert und einen leistungsstarken Austausch schafft, bei dem die branchenweite KI-Expertise von Cognizant auf die datengesteuerte Leistungskultur von AMF1 trifft.
Partnerschaft in Aktion
Sehen Sie, wie unsere Fähigkeiten für Sie arbeiten können
Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen
Unsere Kunden wenden sich an uns für zukunftsfähige Technologie.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.