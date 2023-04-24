Partnerschaft mit Aston Martin Aramco Cognizant Formel Eins™

Unser Aston Martin F1™-Sponsoring bedeutet für uns mehr als nur ein Logo auf einem Auto. Es ist eine echte Partnerschaft, eine nahtlose Verschmelzung von Cognizant-Technologie - Cloud, Daten, KI, IoT, Analytik mit Aston Martins Automobilexpertise und legendärer Exzellenz. Gemeinsam verfügen wir über die Leidenschaft, die Fähigkeiten und die globale Präsenz, die erforderlich sind, um die Rundenzeiten um Millisekunden zu verkürzen und die Fahrzeugtechnologie, die Leistung und die Sicherheit zu verbessern - sowohl in der Formel 1 als auch auf dem Weg in die Zukunft.