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Software AG
Wir bieten Ihnen die Tools, die Ihre Organisation benötigt, um ihre innovativen Ideen in der heutigen intelligenteren, vernetzten Welt umzusetzen.

Mit der weltweit ersten digitalen Geschäftsplattform ebnet die Software AG den Weg für die digitalen Reisen unserer Kund:innen in verschiedenen Branchen. Unsere ganzheitliche Lösungssuite umfasst ARIS, Alfabet, Apama, Terrakotta, webMethods und Cumulocity IoT. Durch die Kombination von dynamischen Apps, datenreichem IoT, vorausschauender Analytik und Cloud-Funktionen mit lokalen und hybriden Bereitstellungsoptionen bieten wir unseren Kund:innen die optimale Grundlage für den Aufbau eines digitalen Geschäfts.

Cognizant verfügt über einen der weltweit größten Pools an Talenten der Software AG. Es ist ein jährlicher Sponsor der jährlichen Software AG Innovation Tour, der Anwenderkonferenz der Software AG. Unsere Zusammenarbeit wurde mit mehreren Innovationspreisen der Software AG für herausragende Leistungen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen bei Kund:innen ausgezeichnet.

Software-AG-Logo
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um für Sie bessere Leistungen zu bieten.

Die IPM-Praxis (Integrated Process Management) von Cognizant arbeitet eng mit der Software AG zusammen, um Unternehmenssoftwarelösungen für Unternehmen bereitzustellen, mit denen sie ihre digitale Transformation beschleunigen können. Diese Lösungen verwenden in der Regel Tools für die Unternehmensarchitektur, Microservices-Architektur (MSA/SOA), Hybridintegration, digitale Prozessautomatisierung, API-Management, Internet der Dinge, komplexe Ereignisverarbeitung, in Echtzeit anwendbare Erkenntnisse und Cloud-iPaaS.

Cognizant arbeitet mit Software AG im Rahmen eines globalen Center of Excellence zusammen. Dieses hat sich darauf spezialisiert, Kund:innen stärkere Kontrolle über ereignisgesteuerte Anforderungen kanalübergreifend zu ermöglichen. Als Global Strategic Partner der Software AG hat Cognizant weitreichende Erfahrung und beachtliches Fachwissen bei der Planung, Implementierung und Wartung unserer Lösungen.

Cognizant und Software AG unterstützen Hersteller bei der Implementierung industrieller IoT-Dienste, um Ressourcen mit dem Industriearbeiter zu verbinden und so die Produktivität zu steigern und die digitale und physische Welt zu koppeln. Cognizant versteht die gesamten Funktionen der Wertschöpfungskette, die für intelligente und vernetzte Fertigungsprozesse erforderlich sind, und liefert eine kundenorientierte Innovation, die für die Realisierung von Industrie 4.0 erforderlich ist, über die digitale Geschäftsplattform der Software AG und Cumulocity IoT.

Zusammen mit Software AG unterstützt Cognizant Unternehmen mit großen IT-Vorgängen bei einer zentralisierten Integration und bietet Cloud- und API-Verwaltungsfunktionen, um ihre Di­gi­ta­li­sie­rungs­stra­tegie schnell umzusetzen. Mit den Produkten der Software AG treibt Cognizant Innovationen voran, z. B. die Verbesserung der Sicherheit bei der Bankerfahrung für Finanzinstitute, die nahtlose und ansprechende E-Commerce-Erfahrung für Ein­zel­han­dels­unter­neh­men und die Bereitstellung einer Transparenz von 360 Grad für fortschrittliche Lieferketten, um effizient auf Kundenanforderungen zu reagieren.

AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

Unsere Partner beflügeln uns zu höchsten Standards.

Sie wissen, was Qualität ausmacht. Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Fachkolleg:innen für die Bereitstellung höchster Industriestandards schätzen.

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Software AG

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