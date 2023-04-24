Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen: Versicherer und Finanzinstitute können ihre Dateninfrastruktur modernisieren, die Risikotransparenz verbessern, die Governance stärken und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Kunden und Betriebsabläufe treffen

Gesundheitswesen: Gesundheitsorganisationen sind in der Lage, einheitliche Datenmodelle und KI-gestützte Erkenntnisse zu entwickeln, um eine 360-Grad-Sicht auf die Versicherten zu erhalten, Kostenträger zu integrieren, Versicherungspläne individuell anzupassen und die Entscheidungsfindung zu optimieren

Life Sciences: Im Bereich Life Sciences werden die kommerzielle Analyse und die Auswertung der Patient Journey optimiert, um die Marktbereitschaft, den Patientenzugang und umsetzbare Erkenntnisse entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette zu verbessern

Die Branchen MLEU und RCGTH: Unternehmen aus den Bereichen Außendienst, Fertigung, Einzelhandel, Konsumgüter, Reise und Gastgewerbe werden mit agentenbasierter KI unterstützt, um die Produktivität, die vorausschauende Instandhaltung und die Kundenerfahrung zu verbessern

Kommunikation, Medien und Technologie: Datengestützte und KI-gesteuerte Personalisierung, Content-Intelligence und Empfehlungsfunktionen tragen zur Steigerung der Nutzerinteraktion, der Monetarisierung und des digitalen Wachstums bei

Datenplattform: Altsysteme werden durch Migration, Governance, Observability und Platform Engineering zu sicheren, skalierbaren und KI-fähigen Snowflake-Grundlagen umgewandelt

KI und Agenten: Snowflake Cortex und agentenbasierte KI-Lösungen werden eingesetzt, um den Datenzugriff zu demokratisieren, Entscheidungen zu automatisieren und Geschäftsergebnisse durch intelligente Assistenten zu beschleunigen