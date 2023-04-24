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Snowflake
Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Datenbasis zu modernisieren, KI einzusetzen und schneller messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen

Cognizant und Snowflake unterstützen Unternehmen dabei, sichere, skalierbare und KI-fähige Datengrundlagen aufzubauen, mit denen sich der volle Wert der Unternehmensdaten erschließen lässt. Mit branchenorientierten Lösungen, bewährten Tools und fundiertem Fachwissen beschleunigen wir gemeinsam die Datenmodernisierung, die Cloud-Einführung und die KI-Transformation. Cognizant Ignition™ und Cognizant Agent Foundry unterstützen Unternehmen dabei, die KI-Transformation zu meistern und KI in großem Maßstab einzusetzen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Migration und Plattformtransformation und bei der Entwicklung intelligenter Betriebsabläufe, Datenkooperation und agentenbasierter KI. Sie profitieren von optimierter Entscheidungsfindung und Governance, einer höheren operativen Agilität und messbaren Geschäftsergebnissen. Ob Rehosting, Plattformwechsel oder Neugestaltung von Datenbeständen – Cognizant beschleunigt die Amortisationszeit in der Snowflake AI Data Cloud.

Snowflake-Logo

Wir bündeln unsere Stärken, um Ihnen bessere Leistungen zu bieten

Schaffen Sie auf Snowflake ein sicheres, geregeltes und KI-fähiges Datenökosystem, das die Modernisierung beschleunigt und den unternehmensweiten Einsatz von KI ermöglicht

KI-gestützte Migration zu Snowflake: Mithilfe von KI und intelligenter Automatisierung können Sie komplexe Migrationsprojekte für Datenplattformen automatisieren und beschleunigen

KI-taugliche Data Product Factory: Entwicklung wiederverwendbarer Echtzeit-Datenprodukte, semantischer Ebenen und vertrauenswürdiger Datenbestände

Schnellstart „Zero to Snowflake“: Schaffen Sie eine skalierbare, sichere und geregelte Snowflake-Basis für Analytik und KI 

Zentrale Plattform für Zusammenarbeit und Aktivierung: Sie behalten die Kontrolle über jeden Datenaustausch, alle Anwendungen und alle KI-Ressourcen in den internen und externen Ökosystemen

Snowflake XOps und Observability: Optimierung von Leistung, Governance und Kosten durch KI-gestützte Überwachung und Einblicke in die Workloads

Nutzen Sie die Vorteile von KI in Ihrem Unternehmen – mit vorkonfigurierten und anpassbaren Agenten, die Prozesse, Entscheidungen und die betriebliche Effizienz optimieren

Supply Chain Insight Agent: Bereitstellung rollenbasierter Supply-Chain-Informationen in Echtzeit und mit operativer Transparenz 

Contact Center Intelligence Agent: Kundeninteraktionen in umsetzbare geschäftliche Erkenntnisse und optimierten Kundenservice verwandeln 

Customer 360 Activation Agent: Kundendaten zusammenführen, um die Kundenansprache zu personalisieren und Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen 

Workforce Insights Agent: Führungskräfte stärken durch Self-Service-Personalanalysen und operative Intelligenz 

Cortex AI und CoCo-Aktivierung: KI-Agenten und Copiloten der Enterprise-Klasse nativ auf Snowflake erstellen, bereitstellen und skalieren

Bereitstellung von branchenbezogenen Lösungen auf Basis von Snowflake und agentenbasierter KI, die messbare Ergebnisse und fachbereichsorientierte Innovationen beschleunigen

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen: Versicherer und Finanzinstitute können ihre Dateninfrastruktur modernisieren, die Risikotransparenz verbessern, die Governance stärken und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Kunden und Betriebsabläufe treffen

Gesundheitswesen: Gesundheitsorganisationen sind in der Lage, einheitliche Datenmodelle und KI-gestützte Erkenntnisse zu entwickeln, um eine 360-Grad-Sicht auf die Versicherten zu erhalten, Kostenträger zu integrieren, Versicherungspläne individuell anzupassen und die Entscheidungsfindung zu optimieren

Life Sciences: Im Bereich Life Sciences werden die kommerzielle Analyse und die Auswertung der Patient Journey optimiert, um die Marktbereitschaft, den Patientenzugang und umsetzbare Erkenntnisse entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette zu verbessern

Die Branchen MLEU und RCGTH: Unternehmen aus den Bereichen Außendienst, Fertigung, Einzelhandel, Konsumgüter, Reise und Gastgewerbe werden mit agentenbasierter KI unterstützt, um die Produktivität, die vorausschauende Instandhaltung und die Kundenerfahrung zu verbessern

Kommunikation, Medien und Technologie: Datengestützte und KI-gesteuerte Personalisierung, Content-Intelligence und Empfehlungsfunktionen tragen zur Steigerung der Nutzerinteraktion, der Monetarisierung und des digitalen Wachstums bei

Datenplattform: Altsysteme werden durch Migration, Governance, Observability und Platform Engineering zu sicheren, skalierbaren und KI-fähigen Snowflake-Grundlagen umgewandelt

KI und Agenten: Snowflake Cortex und agentenbasierte KI-Lösungen werden eingesetzt, um den Datenzugriff zu demokratisieren, Entscheidungen zu automatisieren und Geschäftsergebnisse durch intelligente Assistenten zu beschleunigen

Artikel

Daten aus täglichen Workflows in Erkenntnisse verwandeln

Mit der Transformationskompetenz von Cognizant und der Datenplattform von Snowflake können Unternehmen den Zugriff auf Erkenntnisse optimieren, ihre betriebliche Effizienz steigern und neue Wachstumschancen erschließen.

Weiterlesen
Abstraktes digitales Wellenmuster in Blautönen
Cognizant setzt die Modernisierung der Snowflake-Cloud um

Cognizant und Snowflake unterstützen Unternehmen dabei, den Wert ihrer Daten besser zu nutzen, sodass Teams auf zuverlässige Informationen zugreifen, Entscheidungsprozesse beschleunigen und unternehmensweit Geschäftsergebnisse vorantreiben können.

Weiterlesen
Abstrakte, leuchtende Datenwelle über einer beleuchteten digitalen Landschaft.

Auszeichnungen

SNOWFLAKE

2026 CoCo Catalyst Partner of the Year – Impactful Customer Story

2026

Logo „Snowflake CoCo Catalyst Partner of the Year“

SNOWFLAKE

Global Data Cloud Services Implementation Partner of the Year for Driving AI-Ready Transformation at Scale

2025

Goldene Trophäe

SNOWFLAKE

AI Data Cloud Benelux Growth Partner of the Year, 2025

2025

Goldene Trophäe

Ökosystem

4000+

geschulte Mitarbeiter

1000+

zertifizierte Mitarbeiter

125+

globale Kunden

300+

abgeschlossene Projekte

6+ Jahre

starke Partnerschaft

Global Elite

SI-Partner-Status

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Snowflake

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