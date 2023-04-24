Cognizant und OpenAI machen Frontier AI in Unternehmen wirksam

OpenAI entwickelt Frontier-AI-Systeme, mit denen Personen und Unternehmen komplexe Probleme lösen, neue Möglichkeiten schaffen und effektiver arbeiten können. Cognizant arbeitet mit OpenAI zusammen, um Unternehmen beim Übergang von der Experimentierphase zur wiederholbaren, verantwortungsvollen Implementierung zu unterstützen. Als OpenAI Advanced Partner und Select Partner für die Skalierung von Codex kombiniert Cognizant die Kompetenzen von OpenAI mit fundiertem Branchenwissen, Softwareentwicklung, Cybersicherheitskompetenz und globaler Bereitstellung. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, Anwendungen zu modernisieren, Entwickler-Workflows zu verbessern, KI-gestützte Lösungen zu entwickeln und die Abwehrsicherheit zu stärken. Cognizant setzt diese Technologien zudem in seinen eigenen Abläufen ein und vermittelt den Teams praktische Erfahrungen zur Unterstützung der Bereitstellung für Kunden. Das Ergebnis ist ein unternehmensorientierter Weg von leistungsstarken Modellen zu gesteuerten Arbeitsabläufen, messbaren Ergebnissen und nachhaltiger Umsetzung.