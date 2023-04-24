Duck Creek Technologies
Werte aus der Praxis
15+
Jahre Partnerschaft
850+
Anwendende
650+
DC-Zertifizierungen
40+
Kunden betreut
30+
DCOD-Implementierungen
Auswirkungen der KI
9
Gen-KI-Beschleuniger
50 %+
weniger Aufwand für wichtige Arbeitsströme
25 %–35 %
Verdichtung des Programmzeitplans insgesamt
3
Beschleuniger im Einsatz
Q2 2026
letzte Einführung von Beschleunigern
Messbare Erfolge
850+ Spezialisten
Globale Präsenz von Duck Creek-Anwendenden in Nordamerika, EMEA und APJ
Innovations-führer 2025
Anerkennung für die erste Einführung von Policy with Active Delivery (PAD) und die erste Spartenimplementierung im Gesundheitswesen
300.000+ Ideen
Unterstützt von Bluebolt, unserer proprietären Plattform, die Innovation von der Ideenfindung bis zu messbaren Kundenergebnissen steuert
30+ DCOD-Erfolge
Nachgewiesene Expertise bei der Migration komplexer Anbieter zu einer stets aktuellen, cloud-nativen SaaS-Basis
Die drei Vektoren der KI-Modernisierung
KI-Lösungen
Automatisiert das Lesen von Anforderungen zur Erstellung von XML-Konfigurationsdateien, was den manuellen Aufwand erheblich reduziert
Autonome KI-Agenten, die den Schadenszyklus über Schadensmeldung und -bewertung hinweg verwalten und so manuelle Verzögerungen reduzieren
Eine Low-Code-Plattform für duchgängige Daten- und Inhaltsmigration über Systeme und Formate hinweg
Dieser Gewinner des Hatch-A-Thon 2024, der allgemein als Nextgen-Schadensassistent von Cognizant bekannt ist, liefert Schadensregulierern KI-gesteuerte Kontextreaktionen für schnellere Abwicklungen.
Befähigt kleine Unternehmen mit personalisierten Einblicken, um die Cyber-Versicherungskompetenz zu verbessern und intelligentere Deckungen zu bieten
Auszeichnungen
In den letzten 12 Monaten haben Cognizant und seine Kunden vier Duck Creek-Auszeichnungen in den Bereichen KI-Innovation, exzellente Leistungen bei der Bereitstellung und historische Premieren erhalten. Zwei würdigten die eigene Innovationsführerschaft von Cognizant und zwei erkannten Kundenergebnisse an, bei deren Lieferung wir unterstützt haben.
Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie
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