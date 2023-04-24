Duck Creek Technologies

Pionierarbeit für die nächste Generation der Versicherungen Als Premier-Tier-Partner von Duck Creek und Systems Integrator Partner of the Year: Innovation 2025 bringen wir mehr als 15 Jahre Bereitstellungserfahrung mit. Mit der leistungsstarken Cognizant Bluebolt®-Initiative, über 850 Anwendenden weltweit und über 30 Duck Creek OnDemand(DCOD)-Implementierungen sind wir in den Bereich der KI-gestützten Bereitstellung vorgedrungen. Cognizant hat neun Gen-KI-Beschleuniger für Duck Creek entwickelt, die den Implementierungsaufwand um über 50 % reduzieren, die Zeitpläne um 25–35 % verkürzen und die Migrationskosten um bis zu 45 % senken. Gemeinsam investieren, innovieren und vermarkten Cognizant und Duck Creek in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik, um Versicherern zu helfen. Als erster SI, der Duck Creek für Krankenversicherung, Policy with Active Delivery, DMS und Claims V12 implementiert, legen wir die Messlatte für die P&C-Transformation höher.