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Databricks
Schnellere Datenintelligenz im großen Maßstab

Cognizant ist ein Top-Tier-Platinum-Partner von Databricks mit umfassender globaler Erfahrung darin, Unternehmen bei der Modernisierung von Daten, Analysen und KI zu unterstützen. Unsere Partnerschaft vereint Skalierbarkeit, zertifizierte Expertise, Branchenlösungen und bewährte Beschleuniger, um folgende Ergebnisse zu liefern:

  • Schnellere Wertsteigerung durch maßgeschneiderte Beschleuniger, Migration Factorys und KI-basierte Lösungen
  • Reduziertes Risiko und niedrigere TCO durch Governance-Rahmenwerke und strukturierte Migrationsansätze
  • Messbare Geschäftsergebnisse in Data Engineering, Analytics, Genie, Lakehouse und KI/ML-Initiativen
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Databricks-Logo

Qualifikationen und Partnerschaftsstärke von Cognizant

Cognizant bietet eine der am höchsten bewerteten Databricks-Praktiken auf dem Markt.

4,6 Tsd.+

Databricks-Zertifizierungen

130+

Databricks-Kunden weltweit

7+

Jahre bestehende starke Databricks-Partnerschaft

30+

Databricks Champions treiben Innovation und Best Practices voran

Industrie und Produktspezialisierungen

Brickbilder – Migrieren und Modernisieren – Abzeichen

Jüngste Auszeichnungen

Fertigungspartner des Jahres 2026

Versicherungspartner des Jahres 2025

Innovationspartner EMEA des Jahres 2025

Databricks-Gewinner-Abzeichen 2026

Wir bündeln unsere Stärken, um Ihnen bessere Leistungen zu bieten

Cognizant hat Organisationen in verschiedenen Regionen und Branchen dabei unterstützt, mit Databricks bedeutende, messbare Ergebnisse zu erzielen, darunter:

  • Senkung der Betriebskosten und Bearbeitungszeit
  • Konsolidierung von Datenplattformen und Beseitigung redundanter Infrastruktur
  • Verbesserte Self-Service-Analysen und Governance
  • Prädiktive KI/ML-Modelle verbessern Genauigkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit
  • Schnellere Datenverarbeitung, Echtzeitberichterstattung und verbesserte Zusammenarbeit

Diese Ergebnisse umfassen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Versicherungen, Telekommunikation, Transport, Marktforschung, Reise- und Gastgewerbe, Medien und Kommunikation und werden in den USA, Europa, Großbritannien, APAC und Lateinamerika geliefert.

Cognizant bringt vorgefertigte Beschleuniger, die den Migrationsaufwand erheblich reduzieren und die Qualität verbessern:

  • Enterprise Data Migrator – 70–90 % Aufwandsersparnis, 80 % Automatisierung, über 250 TB migriert
  • Intelligence Migration Studio (Script Migrator) – 50–70 % Aufwandsersparnis
  • Intelligence Migration Studio (Tool Converter) – 40–60 % Aufwandsersparnis
  • Data Validation Studio – 50–70 % QA-Beschleunigung mit automatisierten Tests 

Cognizant liefert End-to-End-Databricks-Modernisierung, darunter:

  • Datenmigration
  • Prozessmigration
  • End-to-End-Daten- und -Prozessvalidierung

Unsere Erfahrung umfasst Altplattformen wie Teradata, Hadoop, Hive, Oracle, Netezza und SQL Server sowie Cloud-Ökosysteme wie AWS, Azure und GCP.

Das Databricks-Angebot von Cognizant erstreckt sich über horizontale und vertikale Anwendungsfälle:

Horizontale Lösungen

  • Datenmodernisierung und Governance
  • Datenkooperation und -beobachtbarkeit
  • KI-gestützte Plattformbewertung
  • FinOps, IntelliOps und Datenintelligenzqualität

Branchen­lösungen

  • Banken- und Finanz­dienst­leistungen
  • Versicherungen
  • Telekommunikation
  • Life Sciences
  • Fertigung
  • Gesundheits­wesen
  • Einzelhandel und Konsumgüter
  • Tourismus und Gastronomie
  • Medien
  • Kommunikation

Zu diesen Lösungen gehören KI-gestützte Analysen, Gen-KI-Assistenten, prädiktive Modelle, Customer 360-Lösungen und branchenspezifische Datenbeschleuniger.

Warum Cognizant der bevorzugte Partner von Databricks ist

Deshalb zeichnet sich Cognizant als bevorzugter Databricks-Partner aus:

  • Bewährte Größe und zertifizierte Talente
  • Stark branchenorientierte Databricks-Lösungen
  • Reifes Databricks Center of Excellence
  • Bewährte Migration Factorys und Beschleuniger
  • Anerkannte Partnerexzellenz und Innovation
  • Konsistente Bereitstellung messbarer Geschäftsergebnisse

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Databricks

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