Intelligente Betriebsabläufe
Roboterarm, der Schach spielt

Betriebsabläufe für die Zukunft umgestalten

Unternehmen stehen heute unter wachsendem Druck, schneller zu handeln, Risiken zu reduzieren und in Echtzeit zu reagieren. Dafür braucht es mehr als nur digitale Tools – es braucht intelligente, integrierte Betriebsabläufe.

Cognizant hilft Ihnen, neue Werte für Ihre Betriebsabläufe, Anlagen und Teams zu schaffen, indem Branchenexpertise mit KI, IoT, Automatisierung und Analytik kombiniert werden. Wir erschließen Leistungssteigerungen, entwickeln Resilienz und eröffnen neue Wege für Wachstum durch vorausschauende Wartung, Echtzeitüberwachung, intelligente Workflows und digitale Zwillinge – ohne bestehende Systeme zu unterbrechen und zu ersetzen.

Von der Fertigung bis zum Netz arbeiten wir mit Herstellern, Öl- und Gasunternehmen, Versorgungsunternehmen, Energieunternehmen und führenden Pharmaunternehmen zusammen, um kritische Infrastrukturen zu modernisieren und nachhaltige und anpassungsfähige Abläufe zu schaffen, indem wir fragmentierte Systeme in informationsgesteuerte Antriebsmotoren für die nächsten Schritte verwandeln.

Indem wir das menschliche Element des Wandels verstehen, liefern wir Lösungen, die Ihre Teams umsetzen kann und die Ihr Unternehmen voranbringen.

Betriebsabläufe transformieren
UNSER EINFLUSS

Reale Geschäftsergebnisse – angetrieben durch Informationen, ausgelegt auf Wirkung

30 %

geringere Betriebskosten, erreichbar durch Automation-First-Umsetzung

70 %

geringerer Gesamtaufwand für die Bereitstellung pro Produktionslinie

80 %

geringere Supportkosten durch kundenspezifische Plattform für Fertigungsausführungs­systeme

3–5 Mio. USD

Einsparungen pro Anlage durch globale Einführung der digitalen Fabrik

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Cognizant für die Beschleunigung der globalen Transformation unserer Kerntechnologieinfrastruktur. Cognizant hob sich von anderen Anbietern durch seinen klaren Fokus auf Kundenorientierung, Transformation, Flexibilität und eine zukunftsfähige Lösung ab.“
Sarah Aronovici, VP IT Service & Solution Delivery, McCormick
McCormick-Logo
KERNKOMPETENZEN

Transformation von Betriebsabläufen in allen Sektoren

Von isolierten Daten bis hin zu Unternehmensintelligenz – Cognizant bietet Funktionen für den gesamten Stack, die Betriebsabläufe für Skalierbarkeit, Effizienz und Ausfallsicherheit neu gestalten.

Mit Hunderten von Transformationsprojekten und fundiertem Branchenfachwissen unterstützen wir Sie bei der Modernisierung von Schlüsselsystemen in den Bereichen intelligente Fertigung, intelligentes Netz und Lieferketten – durch die Kombination von Expertise rund um generative KI, IoT, Cloud, Edge und Domain für datengesteuerte Leistung in Echtzeit.

Viele Industrieunternehmen haben Schwierigkeiten, überhaupt auf die Daten zuzugreifen, die sie bereits haben, da sie in Legacy-Systemen, fragmentierten Plattformen und veralteten Anlagen isoliert sind. Wir helfen Ihnen, die Kontrolle über Ihren gesamten Datenlebenszyklus zu übernehmen und Daten in strategische Informationen zu verwandeln.
  • Strukturierte und unstrukturierte Daten über den gesamten Anlagenlebenszyklus erfassen, klassifizieren und kontextualisieren
  • Silos aufbrechen, indem IT- und Betriebstechnologie (OT)-Daten in eine einzige Quelle der Wahrheit integriert werden
  • KI und Analysen einsetzen, um Trends aufzudecken, die Ursachenanalyse zu automatisieren und Maßnahmen zu empfehlen
  • Entscheidungsfindung und Überwachung in Echtzeit mit digitalen Zwillingen, Dashboards und Prognosemodellen fördern
Mann hält eine Präsentation und schaut sich dabei Grafiken an
Hält die alternde Infrastruktur Sie zurück? Wir unterstützen Sie bei der Modernisierung Ihrer industriellen Systeme, indem wir die traditionelle Zuverlässigkeit mit der Agilität von Cloud, Edge und KI verbinden, um die Leistung zu steigern und einen zukunftssicheren Betrieb zu gewährleisten.
  • Neue Technologien nahtlos in bestehende Systeme integrieren, um die Produktivität zu steigern
  • Transparenz und Kontrolle mit IIoT, Agenten-KI und Cloud-nativen Architekturen verbessern
  • Routineaufgaben automatisieren, Verschwendung reduzieren und Compliance mit Orchestrierungstools der nächsten Generation verbessern
  • Robuste, skalierbare Grundlage für langfristiges Wachstum und Transformation schaffen
Modell eines Kraftwerks
Wir stellen die Verbindung zwischen Menschen, Prozessen und Plattformen her, damit Sie Silos aufbrechen, Innovationen beschleunigen und End-to-End-Leistungsverbesserungen erzielen können – auf jeder Betriebsebene.
  • IT und OT für eine nahtlose Daten- und Workflow-Integration abstimmen
  • Systemweite Verbesserungen identifizieren, um Geschwindigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit zu steigern
  • Integrierte Lösungen bereitstellen, von Steuerungssystemen bis hin zu Cloud-Plattformen, mit End-to-End-Verantwortlichkeit
  • Messbare Ergebnisse in Zusammenarbeit mit einem einzigen Partner für Strategie, Bereitstellung, Implementierung und laufenden Support liefern
Luftaufnahme von Gebäuden eines High-Tech-Konzerns
Unsere branchenerprobten proprietären Lösungswegbereiter – OnePlant™, Cognizant Asset Performance Excellence und mehr – trägen dazu bei, die Komplexität zu verringern, die Bereitstellung zu beschleunigen und intelligente Betriebsabläufe im Bereich IT und OT zu beschleunigen. Diese Plattformen konsolidieren Daten, orchestrieren Systeme und ermöglichen eine Entscheidungsfindung in Echtzeit – und treiben so die Transformation mit Geschwindigkeit, Präzision und messbaren Ergebnissen voran.

Mit diesen Beschleunigern können Sie:

  • Lösungen bis zu viermal schneller und zu einem Fünftel der Kosten herkömmlicher kundenspezifischer Builds bereitstellen
  • Vorausschauende Analysen, Gen-KI-Modelle und Retrieval Augmented Generation (RAG) einbinden, die eine schnellere, kontextbezogene Entscheidungsfindung ermöglichen
  • Autonome Systeme und Remote-Abläufe mit KI-gesteuerten Orchestrierungstools ausführen 
  • Betriebszeit und Leistung mit vorgefertigten Diagnose- und Automatisierungs-Frameworks erhöhen
  • IT-, OT- und Engineering-Daten für KI-gesteuerte Erkenntnisse vereinheitlichen und kontextualisieren
  • Mit auf Industrie 4.0 ausgerichteten Plattformen, die Risiken und Zeit bis zur Wertschöpfung reduzieren, schneller skalieren
Fließband mit Roboterarm, der an Mobiltelefonen arbeitet

Für Leistung auf höchstem Niveau

Vom Anlagenmanagement über die Fertigung bis hin zu Agilität der Belegschaft helfen wir unseren Kund:innen, die Betriebszeit, Effizienz und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich in Systeme wie Unternehmensanlagenmanagement, MES und Manufacturing Operations Management (MOM) integrieren lassen und deren Wert durch Daten, KI und Automatisierung steigern.

Operative Exzellenz
Verbesserter Durchsatz und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit 

Erschließen Sie messbare Effizienz- und Qualitätsverbesserungen durch Gen-KI-gestützte Prozessautomatisierung, digitale Zwillinge und intelligente Orchestrierung. Von der Reduzierung der Verschwendung bis hin zur Erhöhung des Durchsatzes und der Genauigkeit entwickeln wir intelligente Betriebsabläufe für kontinuierliche Leistung.

Kollege und Kollegin unterhalten sich, während sie auf einen Laptop-Bildschirm schauen
Anlagenleistung

Intelligentere Energie-, Geräte- und Materialnutzung

Erhöhen Sie die Betriebszeit, Sicherheit und Effizienz mit KI-gesteuerter Zustandsüberwachung, vorausschauender Diagnose, digitalem PLM und intelligenten Systemen für die Rückverfolgbarkeit von Anlagen und das Lebenszyklusmanagement. Von der Energieoptimierung bis hin zur proaktiven Anlagenwartung tragen wir dazu bei, Emissionen zu reduzieren, Ausfallzeiten um bis zu 50 % zu reduzieren, die Betriebskosten zu senken und Ihre Netto-Null-Ziele zu unterstützen.

Roboterarme, die am Fließband arbeiten
Ressourcenoptimierung

Personalkapazität und betriebliche Agilität maximieren

Optimieren Sie den Personaleinsatz, die Lagerbestände und Lebenszyklusinvestitionen durch KI-basierte Planung, Simulation und Echtzeitanalysen. Unsere Lösungen sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und helfen Ihnen, Ressourcen an der dynamischen Nachfrage und den eigenen Zielen auszurichten.

Mitarbeiterin, die auf mehrere Computerbildschirme schaut
Sprechen wir über Möglichkeiten
WARUM COGNIZANT?

Was Sie mit Cognizant erreichen können

Cognizant hilft Ihnen, komplexe Abläufe in vernetzte, robuste und erkenntnisgestützte Möglichkeiten umzuwandeln und so die Ergebnisse auf allen Ebenen zu verbessern.

Niedrigere Betriebskosten und kürzere Time-to-Impact

Erzielen Sie eine Kostensenkung von bis zu 30 % durch Umsetzung mit Fokus auf Automatisierung, intelligente Datenintegration und Frameworks, die nachweislich viermal schneller und zu einem Fünftel der Kosten bereitgestellt werden können. Dies beschleunigt die Wertschöpfung, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Symbol: Planinvestition
Zukunftsfähige Abläufe, die auf Weiterentwicklung ausgelegt sind

Schaffen Sie robuste, skalierbare Abläufe mit Architekturen, die auf Hochverfügbarkeit, nahtlose Orchestrierung und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Geschäftsanforderungen ausgelegt sind und so die Expansion in mehrere Regionen und immer neue Workloads unterstützen.

Symbol: Projektion
Integrierte Cybersicherheit für kontinuierlichen Schutz

Schützen Sie Umgebungen mit End-to-End-Abdeckung durch hochmoderne OT-Sicherheitslabore, Zero-Trust-Frameworks und Echtzeitüberwachung. Wir helfen unseren Kund:innen, Risiken zu minimieren, Lösungen zu validieren und einen zukunftssicheren Betrieb zu gewährleisten – in Übereinstimmung mit NIST, ISO 27001 und IEC 62443. Von Edge bis zur Cloud ermöglicht unser Ansatz eine sichere Transformation – ohne Kompromisse bei der Innovation.

Symbol: Cybersicherheit
Akzeptanz, Governance und nachhaltige Wirkung

Beschleunigen Sie die Transformation mit beratungsorientierten Frameworks, mehrsprachigen Schulungen und strukturiertem Änderungsmanagement. Dadurch werden Unterbrechungen minimiert und eine dauerhafte Akzeptanz gefördert, damit Ihre Teams in jeder Phase für Innovationen gerüstet sind und neue Werte erschließen.

Symbol: Kopf
Umsetzung unter Einhaltung aller Vorschriften und Compliance in Echtzeit

Profitieren Sie von weltweit zertifiziertem MES-, IoT-, Cloud- und IT/OT-Fachwissen – mit umfassender Erfahrung in regulierten Branchen zur verlässlichen Unterstützung geschäftskritischer Vorgänge. Stärken Sie die regulatorische Bereitschaft, die Emissionsaufzeichnung und die Transparenz mit rückverfolgbaren Systemen und kontextbezogenen Dashboards für einen ESG-konformen Betrieb.

Symbol: Vorschriften
Innovationen beschleunigen und zuverlässig skalieren

Mehr als 270 globale Niederlassungen in mehr als 45 Ländern und ein bewährtes Drei-Seiten-Liefermodell helfen Ihnen, Lösungen schneller gemeinsam zu entwickeln, Prototypen anzufertigen und zu industrialisieren. Unsere Fertigungsinnovationen, ER&D-, Embedded-System-Labore und Industrietestzentren in Indien, Deutschland, Japan, Polen und Nordamerika ermöglichen schnelle Innovationen, verkürzen die Markteinführungszeit und skalieren die Engineering-Ergebnisse.

Symbol: Beschleunigung von Innovationen
So hilft Cognizant Ihnen, in Führung zu gehen
UNSERE PARTNER

Lernen Sie unser globales Partnernetzwerk kennen

Unterstützt durch ein globales Ökosystem führender Partner, die die nächste Ära intelligenterer Betriebsabläufe gestalten.

NEUIGKEITEN UND EINBLICKE

Aktuelle Neuigkeiten und Einblicke

Immer einen Schritt voraus. Erfahren Sie alles über die neuesten Erkenntnisse, Trends und Neuigkeiten, die IoT und Engineering prägen.

OMRON und Cognizant arbeiten zusammen, um die Fertigung mit einer einzigartigen IT-OT-Integration aus einer Hand zu revolutionieren

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde Cognizant als Engineering-Partner für die Industrial Automation Business (IAB)-Produkte von OMRON ausgewählt.

Montageroboterarm, der an Hardware arbeitet
Cognizant bringt Neuro AI-Plattform mit NVIDIA auf den Markt, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen

Die auf NVIDIA AI basierende Plattform ermöglicht Multi-Agenten-Systeme, maßgeschneiderte LLMs und digitale Zwillinge für eine skalierbare, branchenübergreifende KI-Transformation.

Abstraktes Bild
Cognizant ist Spitzenreiter bei HFS Horizons: IoT-Serviceanbieter

Cognizant wird für seine globale Skalierung, seinen strategischen Einfluss und seine transformative IoT-Bereitstellung anerkannt und erhält von HFS den Top-Tier Horizon 3 Leader-Status.

Luftaufnahme einer Person, die vor einer großen Gruppe von Menschen auf ein helles Licht zugeht
UNSERE ANSPRECHPARTNER

Wegweisend

Lernen Sie die Köpfe kennen, die die Zukunft der intelligenten Betriebsabläufe vorantreiben – mit mutigen Visionen und echter Wirkung.

Ratna Sarma

Global Head, Smart Manufacturing

Profilbild von Ratna Sarma
Sharath Prasad

AVP, Intelligent Operations

Profilbild von Sharath Prasad

Bereit, die nächsten Schritte zu gestalten? Lassen Sie uns reden.

Modernisierung ist mehr als nur ein Upgrade – sie ist Ihr Wettbewerbsvorteil.

Cognizant hilft Ihnen, Komplexität zu reduzieren und zuverlässig zu skalieren. Lassen Sie uns Ihre operativen Ziele besprechen.

