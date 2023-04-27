Intelligente Betriebsabläufe

Betriebsabläufe für die Zukunft umgestalten
Unternehmen stehen heute unter wachsendem Druck, schneller zu handeln, Risiken zu reduzieren und in Echtzeit zu reagieren. Dafür braucht es mehr als nur digitale Tools – es braucht intelligente, integrierte Betriebsabläufe.
Cognizant hilft Ihnen, neue Werte für Ihre Betriebsabläufe, Anlagen und Teams zu schaffen, indem Branchenexpertise mit KI, IoT, Automatisierung und Analytik kombiniert werden. Wir erschließen Leistungssteigerungen, entwickeln Resilienz und eröffnen neue Wege für Wachstum durch vorausschauende Wartung, Echtzeitüberwachung, intelligente Workflows und digitale Zwillinge – ohne bestehende Systeme zu unterbrechen und zu ersetzen.
Von der Fertigung bis zum Netz arbeiten wir mit Herstellern, Öl- und Gasunternehmen, Versorgungsunternehmen, Energieunternehmen und führenden Pharmaunternehmen zusammen, um kritische Infrastrukturen zu modernisieren und nachhaltige und anpassungsfähige Abläufe zu schaffen, indem wir fragmentierte Systeme in informationsgesteuerte Antriebsmotoren für die nächsten Schritte verwandeln.
Indem wir das menschliche Element des Wandels verstehen, liefern wir Lösungen, die Ihre Teams umsetzen kann und die Ihr Unternehmen voranbringen.