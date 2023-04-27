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Kommunikation, Medien & Technologie
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ISG nennt Cognizant als ein führendes Unternehmen in den Bereichen Medien und Unterhaltung

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Managed IT-Services und IT-Services der nächsten Generation für Unternehmen in den Bereichen Medien und Unterhaltung anerkannt hat.

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ISG nennt Cognizant als ein führendes Unternehmen in den Bereichen Medien und Unterhaltung
Anerkennung durch ISG als führendes Unternehmen im Bereich M&E-Strategie und -Enablement

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Strategie- und Enablement-Services für Unternehmen in den Bereichen Medien und Unterhaltung anerkannt hat.

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Anerkennung durch ISG als führendes Unternehmen im Bereich M&E-Strategie und -Enablement
ISG ernennt Cognizant zu einem führenden Unternehmen in der Telekommunikation

Erfahren Sie, warum ISG unsere Führungsrolle bei Managed IT-Services und IT-Services der nächsten Generation für die Telekommunikationsbranche anerkannt hat.

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ISG ernennt Cognizant zu einem führenden Unternehmen in der Telekommunikation

Selbst die besten Technologielösungen sind nur dann erfolgreich, wenn sie einen Mehrwert liefern. Wir entwickeln Daten- und KI-Lösungen, die auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt sind und die gewünschten Ergebnisse liefern. Cognizant arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine nahtlose Integration und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Dies gelingt durch robuste Netzwerke, erstklassige Kundenerlebnissen und Gen-KI-Anwendungen der Enterprise-Klasse.

TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Unsere Branchen

Kommunikation

Arbeiten Sie mit unserem Team zusammen und entwickeln Sie Software­lösungen, die intelligente Netzwerke unterstützen, die Markt­einführungs­zeit verkürzen und mithilfe unserer fortschrittlichen Kommu­nikations­technologie­dienste die Leistungsfähigkeit von Unternehmen bis hin zu vertikalen Branchen steigern.

Medien & Unterhaltung

Fördern Sie Wachstum durch optimierte Content-Wert­schöpfungs­ketten, herausragende Erlebnisse und maximale Mone­tarisierungs­möglich­keiten mit hoch­modernen Medien­technologie­lösungen.

Technologie

Gestalten Sie Erkenntnisse, mit denen Sie Geld verdienen können. Arbeiten Sie mit unserem Team zusammen, um Daten zu modernisieren und Plattformen zu gestalten, die Kund:innen eine überzeugende Erfahrung für liefern.

Beteiligen Sie sich an der Konversation mit Cognizant CMT

Besuchen Sie unsere LinkedIn-Seite „Cognizant Communications, Media and Technology“, um Nachrichten darüber zu erhalten, wie wir unseren Kunden helfen, die Zukunft zu gestalten. Wir laden Sie ein, an der Diskussion teilzunehmen, um Ideen auszutauschen, Einblicke zu gewinnen und mit unseren Führungskräften in Kontakt zu treten, die Transformation vorantreiben.

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Telekommunikationsturm

Erfahren Sie, wie moderne Business Process Services dazu beitragen können, das Wachstum von Kommunikations-, Medien- und Technologiekund:innen zu beschleunigen.

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BUSINESS INTELLIGENCE

Aktuelle Veröffentlichungen

Was unterscheidet Gewinner und Verlierer in Sachen Glasfaser-Breitband? Datengranularität und organisatorischer Wandel

Datengranularität und neue Arbeitsabläufe helfen Netzwerkplanern dabei, die Reichweite von Glasfaser-Breitband exponentiell zu erweitern.

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Leuchtende Glasfaserleitungen schwingen sich durch eine futuristische, verschwommene Stadtlandschaft.

BLOG

Das richtige Timing – vom Chatbot zum Menschen

Kundensupport-Chatbots sind für Telekommunikations- und Medienunternehmen unerlässlich. Noch wichtiger ist es zu wissen, wann menschliche Unterstützung gefragt ist.

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Mann im Telefongespräch

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Mit einer einheitlichen Plattform die Telekommunikations- branche in den USA revolutionieren?

Eine Plattform, die auf dem Vorbild von Skywise aus der Flugbranche basiert, kann die Wettbewerbsfähigkeit, nationale Sicherheit und Verbraucherzufriedenheit steigern.

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Lichtstrahlen in verschiedenen Farben strömen durch den Serverraum

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Für Telekommunikations­unternehmen gibt es keinen Grund, bei der Virtualisierung des Kernnetzes zu zögern

Die Kosten für Virtualisierung steigen. Doch Multi-Anbieter-Strategien und AIOps-Fortschritte machen die Kernnetztransformation für Telekommunikationsanbieter flexibler – und zukunftssicherer – als je zuvor.

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Ein abstraktes Bild eines digitalen Bildschirms und blauer Wellen

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Langsam ist schnell: Um die Automatisierung der Telekommunikation zu beschleunigen, beginnen Sie mit der Prozessvereinfachung

Für führende Unternehmen in der Telekommunikations- und Breitbandbranche beginnt der schnellste Weg zur Automatisierung mit der Vereinfachung der Arbeitsweisen – und nicht mit der Aufrüstung der Technologie.

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Stadtbild vor blauem Abendhimmel

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Gestalten Sie CX neu, mit dem Ziel, in fünf Jahren keine Support-Anrufe mehr zu haben

Hören Sie auf, Risse mit besseren Callcentern zu flicken, und fangen Sie an, die Gründe zu eliminieren, warum Kunden überhaupt anrufen.

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Eine Frau mit ihrem Kopfhörergerät, die auf ihren Monitor blickt.

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Digitale Zwillinge in der Telekommunikation: Eine 6-Punkte-Erfolgsstrategie

Digitale Zwillinge bilden die vernetzte, vertrauenswürdige Datengrundlage für Unternehmen, die Telekommunikationsunternehmen benötigen – und die ihre KI-Einführung beschleunigt.

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Stadtbild vor blauem Abendhimmel

BLOG

Die Nutzung von KI durch Verbraucher:innen wird zu einer ganz neuen Kundenerfahrung bei Medien und Technologie führen

Unser „AI Inclination Index“ zeigt, welche Verbraucher:innen am offensten für den Einsatz von KI sind – und wie Medien- und Technologieunternehmen diese Erkenntnisse nutzen können, um eine intelligentere und effektivere KI-Strategie zu entwickeln.

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Stadtbild vor blauem Abendhimmel

BLOG

Wie KI Telekommunikations­unternehmen dabei helfen kann, den KMU-Umsatz zu maximieren

KI wird Telekommunikationsunternehmen mit der Intelligenz und Präzision ausstatten, die sie benötigen, um ihren Marktanteil in diesem wichtigen, aber verstreuten Markt zu erhöhen.

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Telekommunikationstechniker:in beim Anbringen einer Antenne an einem Turm

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Der KI-Concierge ist da: Ein besseres Kundenerlebnis in der Telekommunikation mit einer menschlichen Note

In Kombination mit menschenzentriertem Design hat agentische KI das Potenzial, als Concierge für Telekommunikationskunden zu fungieren und jede Interaktion persönlicher und geführter zu gestalten.

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Ein junges Mädchen, das bäuchlings auf einem Bett liegt und auf ihr Handy schaut

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Quantencomputing und KI: Eine natürliche Synergie

Wie geht es nach der KI weiter? Für immer mehr Unternehmen lautet die Antwort Quantencomputing.

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Techniker:innen bei der Arbeit in einem Labor

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Telekommunikation: Wo agentengestützte KI große Veränderungen vorantreibt

Agents sollen einige der schwierigsten Herausforderungen im Außendienst lösen.

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Ein Autobahn von oben mit schnell fahrendem Verkehr.

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Warum Edge-KI neue Maßstäbe setzt

Telekommunikationsanbieter und ODMs sehen in Edge-KI große Chancen – und Herausforderungen. Bei der Implementierung sind vier Aspekte zu berücksichtigen.

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Ein langer Tunnel, beleuchtet von bunten Lichtern

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CX für das Zeitalter des Antippens und Wischens: Wie Telekommunikations­unternehmen mithalten können

Durch die Kombination von generativer und agentengestützter KI können Telekommunikationsunternehmen ihren Kunden mehr Komfort und Personalisierung bieten.

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Abstraktes Design mit leuchtenden Würfeln vor einem Hintergrund

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Wo zeigt KI die größte Wirkung in der Telekommunikations­branche?

Wir haben sechs Bereiche für KI-Interventionen identifiziert, die das größte Potenzial für sicherere, effizientere und leistungsfähigere Telekommunikationsnetze bieten.

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Ein digitales Wellenmuster in Blau mit gelb beleuchtetem Netzwerk darauf

Neuverdrahtung des Unternehmens für KI

Wie Unternehmen sich strategisch neu verdrahten können, um innovativ zu sein und in der KI-gestützten Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

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ERGEBNISORIENTIERT

Verwandeln Sie Daten in Erkenntnisse.

Arbeiten Sie mit unseren Teams zusammen, um Engagement zu vertiefen und Abläufe zu modernisieren.

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Der schnell wachsende Breitbandanbieter startet die API-gestützte digitale Transformation, indem er Google Apigee in 12 Wochen auf AWS implementiert.

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Dem Unternehmen gelingt mit AWS ein reibungsloser Übergang zur Verwaltung von Restzahlungen im Streaming-Zeitalter.

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70 automatisierte Prozesse sparen Zeit, Geld und Aufwand in der gesamten Mediaplanung.

Mann mit einer großen Kamera
KOMMUNIKATIONS-, MEDIEN- UND TECHNOLOGIEMANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Anurag Sinha

Senior Vice President and Communications, Media and Technology Business Unit Leader

Machen Sie den ersten Schritt

Den Kund:innen sowohl mit Blick in die Zukunft als auch in die Vergangenheit zu dienen, ist ein großes Versprechen, doch die Leistungsfähigkeit der heutigen neuen digitalen Möglichkeiten, darunter Lösungen der Medientechnologie, Dienste der Kommunikations­technologie und Lösungen der Tele­kommu­nikations­technologie, ist enorm und wächst weiter.

Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.

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