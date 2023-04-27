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Beratung
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Kompetenz, die Sie weiterbringt

Ihr Unternehmen muss für die Zukunft gerüstet sein und unsere Beratungsleistungen helfen Ihnen dabei. Mit unserer Branchenexpertise in den Bereichen Unternehmensprozesse, Technologie und Transformation können Sie Ihr Unternehmen neu denken und praktische Schritte unternehmen, um große Visionen in die Praxis umzusetzen. 
Lassen Sie sich von uns herausfordern, die richtigen Fragen zu stellen, um ein Unternehmen zu schaffen, das bereit ist, die Bedürfnisse seiner Kund:innen und Mitarbeiter:innen zu erfüllen, egal was die Zukunft bringt.

Aktuelle Ideen

Den Wert generativer KI steigern
Ihr Unternehmen muss für die Zukunft gerüstet sein und unsere Beratungsleistungen helfen Ihnen dabei. Erfahren Sie mehr über Cognizant.
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Die verborgenen Herausforderungen von Lift-and-Shift-BPO

Lift-and-Shift-BPO erfordert mehr Änderungsmanagement, als viele denken. Hier sind vier Strategien, um einen erfolgreichen Übergang sicherzustellen.

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Abstrakte technische Verbindungen
Der dringende Weg zur Netzmodernisierung

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen Versorgungsunternehmen auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit auf dezentrale Erzeugung und erneuerbare Energien umsteigen.

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Ein Mädchen rennt neben einem Solarnetz und hält einen Haufen Luftballons in der Hand
Was die Bankenkrise über Onboarding verrät

Die Bankenkrise wirft ein Schlaglicht auf eine eklatante Herausforderung: wie man schnell neue Geschäftskunden gewinnen kann.

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Frau reicht einer anderen Frau eine Tasche
Das Liquiditätsmanagement erhält im Bankwesen einen neuen Fokus

Angesichts der Bankenkrise und steigender Zinssätze ist eine häufigere und proaktivere Transparenz der Liquiditätsniveaus zu einer obersten Priorität geworden.

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Mann und Frau in einer Besprechung
Es ist Zeit für einen umfassenderen Blick auf das ALM-Risiko der Banken

Die Bankenkrise unterstreicht die Notwendigkeit einer strengeren Verwaltung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Banken. 

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Florist, der mit Blumen umgeht
Wird Ihre Bank bereit sein, M&A-Chancen zu ergreifen?

Angesichts des derzeit langsamen Tempos bei Fusionen und Übernahmen ist es für Banken jetzt an der Zeit, sich für einen erfolgreichen Kauf oder Verkauf umzurüsten. 

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Wolkenkratzer
Für Einzelhändler bringt Unsicherheit einen Vorteil mit sich: eine Chance

Wir untersuchen vier Gründe, warum die Branche weiterhin in die Digitalisierung investieren muss, egal, was die Wirtschaft bringt. 

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Foto einer Frau, die in einem Einzelhandelsgeschäft das Preisschild prüft

Bereitstellung einer Strategie mit praktischen Lösungen

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ist eine einzigartige Kombination aus mutigem Denken und praktischem Know-how erforderlich. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Berater:innen werden Sie herausgefordert, die nächste Stufe zu erreichen, wobei Sie bei jedem Schritt mit fachkundiger Lösungsgestaltung und pragmatischer Anleitung unterstützt werden. Unsere Branchenexpertise, unser auf den Menschen ausgerichtetes Lösungsdesign und unsere praktische Erfahrung helfen Ihnen, die Lücke zwischen betrieblicher Unsicherheit und digitaler Transformation zu schließen.
Lassen Sie uns unsere jahrelange Erfahrung – branchen- und marktübergreifend, mit erst­klassigen betriebswirtschaftlichen Beratungs­kompetenzen und tiefgreifenden Branchen­kenntnissen – nutzen, um Ihr Team für die Nutzung modernster Fähigkeiten weiterzubilden und Ihr Unternehmen in eine moderne, zukunftsfähige Organisation zu verwandeln .
BRANCHEN, FÜR DIE WIR ARBEITEN

Die Branchenexpertise von Cognizant

Unsere Branchenexpert:innen verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Design und Strategie in verschiedenen Branchen. Wir stellen Fachexpert:innen und Best Practices aus branchenübergreifenden und verwandten Branchenprojekten zur Verfügung, insbesondere mit Kenntnissen in Bereichen wie Marktanalyse, Geschäftsdesign, Betriebsmodellierung und branchenspezifischem Workflow-Design. 

Banken- und Finanz­dienst­leistungen

Die Aufrechterhaltung Ihres Wettbewerbsvorteils kann eine Herausforderung sein, wenn Kund:innen rund um die Uhr Bankdienstleistungen und Zugang zu genauen Kontoinformationen erwarten. Wir helfen Ihnen, ineffiziente Prozesse mit Strategien und Lösungen zu rationalisieren, die Ihr Unternehmen wachsen lassen und Kund:innen im Mittelpunkt Ihres Unternehmens halten

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Kunde kauft an einem Stand ein
Gesundheitswissen­schaften

Die intensive Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Wir erleichtern die Integration durch die Modernisierung und Stärkung Ihres IT-Ökosystems, um Wachstum zu fördern.

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Arzt im Krankenhaus hält Babys Fuß
Kommunikation, Medien & Technologie

Durch die Entwicklung personalisierter CX und die Rationalisierung von Abläufen kann Ihr Unternehmen neue Möglichkeiten erschließen aus Erkenntnissen Geld zu machen und bessere Endergebnisse zu liefern.

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Menschen, die in einem Callcenter arbeiten
Produkte und Ressourcen

Wie helfen Ihnen sich an der Spitze des technologischen Wandels zu behaupten und mit Ihren Kund:innen verbunden zu bleiben während digitale Technologien die Branche umgestalten.

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Kind schaut in einen Kühlschrank

Unsere Kompetenzen

Modernisierung der Technologie

Unsere transformativen Beratungsaufträge helfen Kund:innen dabei, ihre kritischsten geschäftlichen Herausforderungen zu identifizieren und zu lösen, indem sie Technologie als Wegbereiterin nutzen. Wir helfen dabei, die Teams unserer Kund:innen weiterzubilden, damit sie zu Technologieteams der Zukunft werden.

Trans­formations­manage­ment

Wir verwandeln Unternehmen in moderne Unternehmen, indem wir hochwirksame Programme in enger Abstimmung mit den Geschäftsinteressenten orchestrieren. Wir entwerfen und ermöglichen ganzheitliche, durchgängige Transformationsreisen.

Unternehmensprozess

Wir gestalten die Geschäftslandschaft unserer Kund:innen aktiv um und nutzen dabei bewährte Methoden zur Prozessoptimierung, um die Markt­einführung zu beschleunigen und das Wachs­tum voranzutreiben.

Auszeichnungen

Cognizant beim Vault 2026 Internship Ranking als Top-Programm in Sachen Beratung ausgezeichnet
Cognizant beim Vault 2026 Internship Ranking als Top-Programm in Sachen Beratung ausgezeichnet
Cognizant von Everest Group Digital Transformation Consulting Services im PEAK Matrix® Assessment 2025 als führendes Unternehmen eingestuft
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Cognizant von Everest Group Digital Transformation Consulting Services im PEAK Matrix® Assessment 2025 als führendes Unternehmen eingestuft
Cognizant und Stena Bulk gemeinsam bei den ISG Paragon Awards™ für die STORM-Initiative ausgezeichnet
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Cognizant und Stena Bulk gemeinsam bei den ISG Paragon Awards™ für die STORM-Initiative ausgezeichnet
Cognizant ist stolz darauf, zu den „Best Firms to Work For 2023“ des Consulting Magazine zu gehören
Cognizant gilt als führender Anbieter von Unternehmens­beratungs­dienstleistungen

Im ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement and ESG Services Report 2023 wurden wir als führender Anbieter in der Kategorie Business Consulting Services ausgezeichnet. Der Bericht würdigt die Stärken von Cognizant in strukturierter Beratung, akquisitionsorientierter Wachstumsstrategie und komplexen digitalen Beratungsprojekten.

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ISG Provider Lens-Logo
HFS würdigt die Beratungsleistungen von Cognizant in einem Sonderbericht

Wir wurden für unsere Reaktion auf die Unter­nehmensnachfrage nach einem beratend-vorwärts gerichteten Bereitstellungsmodell, Beratungs-Play­books, Engagement mit der CXO-Zielgruppe großer Unternehmen, Fokus auf Engagements mit multifunktionalen Betriebsmodellen und unser gezielter Fokus auf die Verknüpfung von IT- und Unternehmensleitern in allen Diskussionen erwähnt.

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HFS-Logo
Forbes zählt Cognizant zu den besten Beratungsunternehmen Amerikas im Jahr 2023

Dieses jährliche Ranking wird durch zwei un­abhängige Umfragen ermittelt, die auf den Ant­worten von mehr als 10.000 Führungskräften der Unternehmensberatung und mehr als 1.200 Kunden basieren, die Unternehmensberatungen bewerten, mit denen sie in den letzten vier Jahren zusammengearbeitet haben.

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Forbes-Logo

News

Alle Nachrichten von Cognizant

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