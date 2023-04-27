Beratungsleistungen für den Arbeitsalltag

Strategie- und Changemanagement



Die Beratungsdienste von Workday helfen Ihnen dabei, den organisatorischen Wandel zu verstehen, der Ihr Unternehmen über die Software­bereit­stellung hinaus vorantreibt. Wir helfen Ihnen, den Weg der Transformation als einen fortlaufenden Prozess zu verstehen, der dazu führt, dass Ihr Unternehmen von seinem jetzigen Standort dorthin führt, wo es in der Zukunft sein muss.



Unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz hat es uns ermöglicht, unseren Kund:innen dabei zu helfen, sich mit Veränderungen vertraut zu machen. Ganz gleich, ob Sie eine erste cloudbasierte Bereitstellung in Betracht ziehen, die Benut­zer­akzeptanz erhöhen oder Ihre Systeme ver­bessern möchten, um einen größeren Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen, wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese Heraus­forderungen zu lösen.