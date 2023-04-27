Strom
GREIFBARE ERGEBNISSE
VERSORGER-ÖKOSYSTEM
Gezielte Lösungen
Smarte konfektionierte Lösungen, die Stromversorger bei der Umstellung auf das digitale Zeitalter unterstützen.
Zusätzliche Funktionen
Interagieren Sie mit Kund:innen. Schaffen Sie überzeugende Erlebnisse.
In einer digital vernetzten Welt spielt die Verwaltung der Erfahrung der Kund:innen (CXM) eine entscheidende Rolle bei der Einbindung von Kunden in Programme zur schnellen Reaktion auf die bestehende Nachfrage. Zum Beispiel helfen Energiesparmaßnahmen, mit denen Kunden ihren Energieverbrauch besser verstehen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern können, Versorgern und Kunden gleichermaßen, Geld und Ressourcen zu sparen. Das Fachwissen von Cognizant umfasst folgende Bereiche:
- Kundensegmentierung
- Analytics
- Selbstbedienungs-Funktionen für Kund:innen
- Kundendienst über mehrere Kanäle
- Integrierte Kundenkommunikation
- Überwachung und Analyse von Social Media
Wir haben in diesem Bereich mehrere gezielte Lösungen entwickelt, wie UtlityOne Engage und UtilityOne Insights. Sie können schnell implementiert werden und bieten preisgekrönte CXM-Funktionen wie Omnichannel-Integration und Single Call Resolution (SCR).
Verkürzen Sie die Zykluszeit. Reduzieren Sie die Ausnahmen.
Die Abstimmung verschiedener Verbraucherkategorien mit unterschiedlichen Tarifstrukturen führt zu einer komplexen Abrechnungslogistik von der Zeitplanung bis zur Generierung. In ähnlicher Weise sind für die sich im Wandel befindende Regulierungspolitik robuste und gleichzeitig flexible Informationssysteme für die Kundschaft und Abrechnungsverfahren notwendig.
Cognizant hilft Stromversorgern dabei, die Zeiten für Fakturierungszyklen zu verkürzen, Ausnahmen zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern. Darüber hinaus steigern wir die Flexibilität, indem wir Kund:innen neue Self-Service-Optionen bereitstellen und eine reibungslose Einführung smarter Zähler und neuer Produkten und Services unterstützen. Unsere Fachkenntnisse umfassen:
- Sachbearbeitung
- Gebührenerfassung und Fakturierung
- Gutschriften und Zahlung
- Serviceauftragsmanagement
- Produkte und Services
Wir bieten ein Portfolio an Beschleunigern einschließlich vorgefertigter Vorlagen für SAP IS-U und Oracle CCnB. Beschleuniger für die Datenmigration sind auch auf Bestandsplattformen (Banner und Customer/1) sowie auf modernen Plattformen wie SAP IS-U und Oracle CCnB verfügbar.
Schaffen Sie eine erstklassige CRM-Basis
Effektive Abläufe im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sind eine wichtige Grundlage für die Kundengewinnung und -bindung eines Versorgungsunternehmens. Der Aufbau einer soliden CRM-Grundlage ist jedoch nicht einfach. Unternehmen müssen nicht nur die für sie jeweils passenden CRM-Technologien herausfinden, sondern auch Mitarbeiter und Prozesse mit Hilfe wirksamer Change-Management-Strategien an die CRM-Ziele heranführen.
Die globale CRM-Praxis von Cognizant umfasst umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von CRM-Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette von Stromversorgern. Zu diesem Zweck haben wir uns mit führenden CRM-Lieferanten zusammengeschlossen. Diese Partnerschaften erlauben uns, spezielle, für die Versorgungsbranche spezifische CRM-Anforderungen über mobile Kanäle, Social Media und E-Commerce zu erfüllen.
Wichtiger jedoch sind Cognizants technologisches Fachwissen und unsere Erkenntnisse aus jahrelanger Beratungstätigkeit, die Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung und Einführung von CRM-Technologien unterstützen. Das Ergebnis sind bessere Kundenbeziehungen und höherer ROI.
Transformieren Sie Ihre Vermögensverwaltung
Die anlageintensive Stromversorgungsbranche steht vor großen Herausforderungen. Unter anderem gilt es, mit in die Jahre gekommenen kritischen Infrastrukturen und trotz Schwierigkeiten, junge Talente zu akquirieren, weiterhin zuverlässig die zentralen Aufgaben zu erfüllen.
Die Unternehmensanlagenmanagement-Lösungen und -services von Cognizant für Versorger implementieren und integrieren Systeme, beispielsweise für Planung und Zeitplanung, Mobilität, Analyse und Lebenszyklus-Management der Anlagen. Sie helfen Versorgern, Kosten zu senken und Vermögenswerte besser zu nutzen. Unsere Fachkenntnisse:
- Prozessverbesserung beim Unternehmensanlagenmanagement
- Paketauswahl und -implementierung für das Unternehmensanlagenmanagement
- Mobiles Anlagen- und Arbeitsmanagement
- Integration in ein Geoinformationssystem für Entwicklung, Zuordnung und Betriebsabläufe
- Anlagendatenmanagement und Analytics für konditionsbasierte Wartung
Wir haben mehrere gezielte Lösungen entwickelt und Beschleuniger wie APEX-Asset, Performance Excellence für Anlagen im Versorgungsnetz, das IBM Maximo-Upgrade-Kit, und weitere im Programm, die Versorgern die Transformation ihrer Anlagenverwaltungs-Programme erleichtern.
Mehr Erkenntnisse aus intelligenteren Netzen
Da Stromversorger Millionen von smarten Zählern und Geräten in ihr Stromnetz einbauen und auf fortschrittliche Datenübertragungsnetze aufrüsten, verändert die Datennutzung auch das Geschäftsmodell der Versorger.
Mit den Cognizant-Lösungen und -services für smarte Stromnetze werden Funktionen für erweiterte Daten und vorausschauende Analysen für verwaltete Netzwerke eingeführt.
Verwalten Sie Ihr Vermögen besser
Geographical Information Systems (GIS) fungiert als integrierende Technologie, mit deren Hilfe die Stromversorger einen einheitlichen Überblick über ihre Anlageninformationen erhalten und einen effizienten Betrieb und eine wirtschaftliche Wartung durchführen können. Das Ergebnis: zufriedenere Kund:innen. Cognizant bietet eine breite Palette von Lösungen und Services im GIS-Bereich für Desktop-, Web- und Mobil-Plattformen. Wir sind auf verschiedene Aspekte des GIS-Lebenszyklus spezialisiert, darunter:
- GIS-Datenservices
- GIS-Anwendungsentwicklung und -wartungs-Services
- Geodaten-Analyse
- GIS-Beratungsservices
- Raumbezogene Produktentwicklungen
Stromversorger können unsere Lösungen und Rahmenwerke wie WebGIS Framework für Single View, unser GIS Data Migration Framework und unsere mobile Online/Offline-GIS-Lösung nutzen, um ihre Digitalisierung voranzutreiben.
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Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
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