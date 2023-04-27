Effektive Abläufe im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sind eine wichtige Grundlage für die Kundengewinnung und -bindung eines Versorgungsunternehmens. Der Aufbau einer soliden CRM-Grundlage ist jedoch nicht einfach. Unternehmen müssen nicht nur die für sie jeweils passenden CRM-Technologien herausfinden, sondern auch Mitarbeiter und Prozesse mit Hilfe wirksamer Change-Management-Strategien an die CRM-Ziele heranführen.

Die globale CRM-Praxis von Cognizant umfasst umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von CRM-Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette von Stromversorgern. Zu diesem Zweck haben wir uns mit führenden CRM-Lieferanten zusammengeschlossen. Diese Partnerschaften erlauben uns, spezielle, für die Versorgungsbranche spezifische CRM-Anforderungen über mobile Kanäle, Social Media und E-Commerce zu erfüllen.

Wichtiger jedoch sind Cognizants technologisches Fachwissen und unsere Erkenntnisse aus jahrelanger Beratungstätigkeit, die Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung und Einführung von CRM-Technologien unterstützen. Das Ergebnis sind bessere Kundenbeziehungen und höherer ROI.