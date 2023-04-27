Künstliche Intelligenz

KI läutet ein neues Zeitalter der Produktivitätssteigerung, der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern und vor allem der vom Verbraucher gewünschten Intuitivität ein. Artificial intelligence zeigt Bereiche mit neuen Chancen auf und liefert personenbezogene Einblicke, die Innovationen fördern. Ob ein Unternehmen ein anhaltendes, saisonales oder temporäres Wachstum erlebt – die prädiktive, skalierbare AI-Plattform ermöglicht Firmen, schnell und unkompliziert auf Kundenwünsche und Marktveränderungen zu reagieren. KI optimiert und modernisiert Unternehmen und hilft ihnen, ihr geschäftliches Vorgehen neu zu überdenken.