Künstliche Intelligenz
KI-Fallstudien
Wir arbeiten mit unseren Kund:innen zusammen, um KI-Lösungen für ihre dringendsten Probleme voranzutreiben. Egal wo Sie sich auf Ihrer Daten- und KI-Reise befinden, wir treffen Sie dort.
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FAQ zu KI-Lösungen
KI ist der Bereich der Informatik, der sich mit der Simulation menschlicher Intelligenz beschäftigt. Die wahre Bedeutung von KI ergibt sich aus der Kombination von rationalen, emotionalen und kognitiven Ebenen der Intelligenz.
KI läutet ein neues Zeitalter der Produktivitätssteigerung, der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern und vor allem der vom Verbraucher gewünschten Intuitivität ein. Artificial intelligence zeigt Bereiche mit neuen Chancen auf und liefert personenbezogene Einblicke, die Innovationen fördern. Ob ein Unternehmen ein anhaltendes, saisonales oder temporäres Wachstum erlebt – die prädiktive, skalierbare AI-Plattform ermöglicht Firmen, schnell und unkompliziert auf Kundenwünsche und Marktveränderungen zu reagieren. KI optimiert und modernisiert Unternehmen und hilft ihnen, ihr geschäftliches Vorgehen neu zu überdenken.
KI wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Es ist standardmäßig in viele Anwendungen eingebettet, um Funktionen wie Empfehlungen, Next-Best-Actions und NLG-basierte Analysen (Natural Language Generation) zu nutzen. Der effektive Einsatz von KI erfordert einen klaren Fokus auf die Anwendung intelligenter Technologien, um schwierige betriebliche Herausforderungen zu lösen und das Geschäft anzukurbeln.
Heutige Unternehmen nutzen KI auf vielfältige Weise. Zum Beispiel:
- Ein Versorgungsunternehmen setzte einen sprachaktivierten, KI-gesteuerten Chatbot ein, um Führungskräften, Kundenbetreuern und Außendiensttechnikern dabei zu helfen, Dienste und Lösungen mithilfe von Sprachbefehlen oder getippten Anfragen zu recherchieren – was dem Unternehmen half, Kundeninteraktionen zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern
- Ein Versicherer nutzte maschinelles Lernen und Geoanalysen, um den komplexen Hochwasserversicherungsmarkt besser zu verstehen, und identifizierte eine neue Geschäftsmöglichkeit in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar
Um eine rigorose KI-Strategie zu entwickeln, muss ein Unternehmen mehr im Blick haben als die technologischen Möglichkeiten. Jede geschäftliche Herausforderung erfordert unterschiedliche Tools, Techniken und Ansätze. Die Nutzung von KI erfordert umfangreiche Experimente und die Fähigkeit, Erkenntnisse auf die nächste Bereitstellungsphase anzuwenden. Unternehmen müssen diese Realität in ihre Pläne einbeziehen. Eine Strategie sollte damit beginnen, den geschäftlichen Wert, die Auswirkungen und das ethische, verantwortungsvolle Verhalten zu betonen, anstatt die Fähigkeiten und Algorithmen der Technologie.