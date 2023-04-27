Pharmakovigilanz
Das Tempo, mit dem Arzneimittel bereitgestellt werden, zieht stetig an. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Patientensicherheit zu gewährleisten, behördliche Auflagen und sich ändernde Meldepflichten zu erfüllen, steigende Kosten zu bewältigen und riesige Datenmengen zu verarbeiten.
Geschäftsergebnisse und starker ROI
Einige der Ergebnisse, die wir geliefert haben
WAS UNS AUSZEICHNET
Pharmakovigilanz-Services von Cognizant
Unser Expert:innenteam kombiniert umfassende Branchenkenntnisse mit technischem Fachwissen und fortschrittlichen KI-, Automatisierungs- und cloudbasierten PV-Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Von der Datenerfassung, -erkennung und -bewertung bis hin zum Verständnis und zur Kontrolle stellen unsere Lösungen sicher, dass Ihr Sicherheitsprofil auf dem neuesten Stand und konform bleibt, und bieten Ihnen die Flexibilität und Transparenz, die Sie benötigen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen auf Weltklasseniveau und einem umfassenden Partnernetzwerk sind wir bestrebt, bei der Unterstützung Ihrer Produktveröffentlichungen Exzellenz und Patientensicherheit zu gewährleisten.
Hauptmerkmale unserer Pharmakovigilanz-Services
Pharmakovigilanz in Aktion
Hier finden Sie einige Beispiele für Lösungen, die wir für branchenführende Unternehmen bereitstellen.
PRÄSENTATION
Im Blickpunkt
LIFE SCIENCES MANAGEMENT
Unsere Ansprenchpartner
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.