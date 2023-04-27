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Pharmakovigilanz
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Verwandeln Sie die Komplexität der Pharmakovigilanz in bahnbrechende Möglichkeiten

Das Tempo, mit dem Arzneimittel bereitgestellt werden, zieht stetig an. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Patientensicherheit zu gewährleisten, behördliche Auflagen und sich ändernde Meldepflichten zu erfüllen, steigende Kosten zu bewältigen und riesige Datenmengen zu verarbeiten.
Pharma-/Biotech-Unternehmen stehen bei der Markteinführung neuer Produkte vor unglaublichen Herausforderungen. Sie benötigen Einfachheit, Standardisierung mit hochwertigen Ergebnissen und Compliance für ihre PV-Prozesse.
Wir bei Cognizant vereinfachen die Pharmakovigilanz. Unsere FSP-Prozesse und -Technologie helfen Ihnen, alle Vorschriften einzuhalten und Risiken zu reduzieren. Wir glauben an transparente Partnerschaften, vereinfachte Governance und Kostenkontrolle, damit Sie sich auf Innovationen konzentrieren können.

Geschäftsergebnisse und starker ROI

Einige der Ergebnisse, die wir geliefert haben

Über 4 Mio.

bearbeitete AE-Fallversionen jährlich

Über 8.000

erstellte Sicherheitsberichte jährlich

Über 700.000

AE-Fälle in örtlichen Partnerunternehmen

Über 3.128

Produktberichte jährlich

~250

Produkte für die Sicherheitsrisikomanagement-Strategie

Über 10.000

jährlich überprüfte Literaturartikel

20+

globale Bereitstellungsstandorte

Über 12

therapeutische Fachgebiete

Über 6.000

verwaltete Produkte jährlich

80 %

Verkürzung der Migrationszeit mit unseren Beschleunigern

4,57

durchschnittliche Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

WAS UNS AUSZEICHNET

Pharmakovigilanz-Services von Cognizant

Unser Expert:innenteam kombiniert umfassende Branchenkenntnisse mit technischem Fachwissen und fortschrittlichen KI-, Automatisierungs- und cloudbasierten PV-Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Von der Datenerfassung, -erkennung und -bewertung bis hin zum Verständnis und zur Kontrolle stellen unsere Lösungen sicher, dass Ihr Sicherheitsprofil auf dem neuesten Stand und konform bleibt, und bieten Ihnen die Flexibilität und Transparenz, die Sie benötigen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen auf Weltklasseniveau und einem umfassenden Partnernetzwerk sind wir bestrebt, bei der Unterstützung Ihrer Produktveröffentlichungen Exzellenz und Patientensicherheit zu gewährleisten.

Pharmakovigilanz-Beratung
Pharmakovigilanz-Beratung

Basierend auf unserer umfassenden Erfahrung mit dem PV-Lebenszyklus bewerten wir Ihre Prozesse, Technologien und Ressourcen, um Ihre PV-Ansätze zu transformieren – von Einreichungsstrategien und der Auswahl der besten Sicherheitsdatenbank bis hin zur Entwicklung von KPIs und dem Änderungsmanagement.

Nahaufnahme von zwei Händen in einem festen Händedruck, auf denen digitale Punkte abgebildet sind
KI-gesteuerte digitale Pharmakovigilanz-Plattform
KI-gesteuerte digitale Pharmakovigilanz-Plattform

Nutzen Sie KI mit der PV-Plattform von Cognizant, die intelligente Tools für Aufnahme, Literaturrecherche, Signalmanagement und PV-IT-Services bietet, um die Effizienz zu steigern und Ihre Teams zu entlasten, damit sie sich auf kritische Entscheidungen konzentrieren können.

Lichtlinien vor einem verschwommenen Hintergrund aus Server-Stacks
Pharmakovigilanz-Betriebsabläufe
Pharmakovigilanz-Betriebsabläufe

Unsere flexiblen, kosteneffizienten, KI- und automatisierungsgestützten Lösungen bieten ein komplettes Sicherheitspaket an Services, einschließlich der Bearbeitung von unerwünschten Ereignissen, Signalmanagement und Unterstützung bei der Einreichung von Anträgen, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte sicher und konform bleiben.

Eine Frau in einer weißen Laborjacke sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet an einem Laptop

Hauptmerkmale unserer Pharmakovigilanz-Services

Kontaktpunkt

Wir bieten umfassende medizinische Informationsservices und die Erfassung von unerwünschten Ereignissen über unsere globalen Kontaktpunkte und gewährleisten so eine nahtlose Unterstützung für Pharmaunternehmen weltweit. Unsere Expert:innen nutzen die neuesten Technologien, um eine nahtlose Berichterstattung rund um die Uhr in über 40 Sprachen zu gewährleisten. Wir legen großen Wert auf die Patientensicherheit durch eine sorgfältige Datenerfassung aus mehreren Datenquellen, zeitnahe Berichterstattung und umfassendes Management unerwünschter Ereignisse. Bewältigen Sie behördliche Anforderungen mit Zuversicht und verbessern Sie gleichzeitig die Patientenversorgung und das Vertrauen in Ihre Marke.

Literaturüberwachung

Unsere PV-Literaturüberwachungsservices nutzen modernste Data-Mining-Technologie und kompetente Analysen, um kontinuierlich weltweite wissenschaftliche Publikationen zu überwachen und so potenzielle Sicherheitssignale frühzeitig zu erkennen.

Fallbearbeitung

Cognizant ist ein führender Anbieter von E2E-Fallbearbeitungsservices und bearbeitet sowohl klinische als auch Post-Marketing-Fälle, einschließlich Falltriage und Dateneingabe bis hin zu den Schritten des Einreichungsprozesses. Dank fortschrittlicher Technologie und erfahrener Sicherheitsexpert:innen stellen wir eine zeitnahe und genaue Berichterstattung sicher und nutzen dabei robuste Sicherheitsdatenbanken wie Argus, LSMV, ArigG usw. Mit einer Kapazität von über 4,2 Millionen Fallversionen pro Jahr gewährleisten wir Schnelligkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit. Unsere hochmodernen Automatisierungstools optimieren Workflows, reduzieren menschliche Fehler und verbessern die Datenqualität.

Aggregierte Berichterstattung

Unsere Services zur Erstellung von aggregierten Berichten gewährleisten die Vorbereitung und Einreichung wichtiger Sicherheitsdokumente wie PSURS, PBRERs und DSURs und unterstützen die rechtliche Compliance auf der ganzen Welt. Wir nutzen Automatisierung, um Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen zusammenzustellen und zu analysieren, und liefern umfassende Erkenntnisse, die fundierte Risiko-Nutzen-Entscheidungen ermöglichen. Wir verstehen die Compliance-Anforderungen von Behörden wie FDA, EMA, HPRA und PMDA und liefern hochwertige Berichte nach globalen Einreichungsstandards.

Management von Sicherheitssignalen

Unsere umfassenden Erkenntnisse im Bereich Sicherheit helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zum Risikomanagement und zur Produktsicherheit zu treffen. Wir verfolgen Sicherheitssignale in verschiedenen Therapiebereichen und Regionen und konzentrieren uns dabei auf die risikobasierte, zeitnahe Erkennung, Validierung und Priorisierung von Sicherheitssignalen. Der technologiegestützte Ansatz für das Signalmanagement analysiert Daten aus verschiedenen Datenquellen, wissenschaftlichen Publikationen, ICSR und anderen Überwachungssystemen. Diese detaillierte Analyse identifiziert aufkommende Muster und potenzielle Signale, die von unseren Sicherheitsexpert:innen bewertet werden können, und ermöglicht so eine präzise Erkennung.

Implementierung, Aktualisierung und Verwaltung der Pharmakovigilanz

Cognizant hat mehr als 50 % der 10 weltweit führenden Pharmaunternehmen dabei unterstützt, ihre PV-Umgebungen auf neue Plattformen umzustellen, die die neuesten Technologien und Prozesse nutzen. Wir bieten Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, einschließlich Beratung, Implementierung und Management. Wir arbeiten mit den führenden Plattformanbietern zusammen, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die benötigten Services mit den neuesten Innovationen bereitstellen.

Pharmakovigilanz und Datenmigration

Cognizant verfügt über Erfahrung mit den meisten PV-Plattformen und Datensystemen und kann Sie bei der Umstellung Ihrer bestehenden Umgebung auf neue Plattformen unterstützen. Wir verwenden spezielle Migrationstools und arbeiten mit Partnern zusammen, die eine Verkürzung der Migrationszeit um 40–50 % ermöglichen.

Pharmakovigilanz in Aktion

Hier finden Sie einige Beispiele für Lösungen, die wir für branchenführende Unternehmen bereitstellen.

PHARMAUNTERNEHMEN MIT SITZ IN DEN USA

End-to-End-Bearbeitung von Fällen

PHARMAUNTERNEHMEN MIT SITZ IN DEN USA

End-to-End-Bearbeitung von Fällen

Wir haben eine umfassende Fallbearbeitung, Kontaktpunkt-Services, aggregierte Berichtserstellung, Sicherheitsüberwachung und Literaturmanagement sowie Abstimmungen für mehr als 8.000 Fälle, über 4.500 Artikel und mehr als 12 aggregierte Berichte geboten.

Ein lächelnder Mann sitzt an einem Schreibtisch und arbeitet an einem Laptop

AMERIKANISCHES BIO-PHARMAZEUTISCHES UNTERNEHMEN

Aufrechterhaltung einer durchgehenden Compliance

AMERIKANISCHES BIO-PHARMAZEUTISCHES UNTERNEHMEN

Aufrechterhaltung einer durchgehenden Compliance

Wir haben im Rahmen der durchgängigen Fallbearbeitung, der medizinischen Informationsverwaltung, eingehender Sprachberichte über unerwünschte Ereignisse und einer hochwertigen Mediation eine der ersten Veeva Vault-Sicherheitslösungen geliefert.

Eine Frau in einer weißen Laborjacke sitzt an einem Schreibtisch und schaut sich Daten auf einem Computerbildschirm an

FRANZÖSISCHES MITTELSTÄNDISCHES PHARMAUNTERNEHMEN

Erstellung von SOPs und WIs für neue Plattformen

FRANZÖSISCHES MITTELSTÄNDISCHES PHARMAUNTERNEHMEN

Erstellung von SOPs und WIs für neue Plattformen

Wir haben eine durchgängige Fallbearbeitung geliefert, einschließlich Unterstützung medizinischer Kontrollen für Affiliates für Postmarketing- und klinische Studienfälle, Literaturüberblick und eTMP-Uploads für mehr als 7.000 Fälle.

Eine Frau in einer weißen Laborjacke sitzt an einem Schreibtisch und schaut sich Daten auf einem Computerbildschirm an

FÜHRENDES PHARMAUNTERNEHMEN

Argus-Upgrade und Migration von mehr als 2 Millionen Fällen

FÜHRENDES PHARMAUNTERNEHMEN

Argus-Upgrade und Migration von mehr als 2 Millionen Fällen

Wir haben die Kundenplattformen auf Argus 8.2.3.1 aktualisiert, einschließlich Implementierung, Fallmigration, Test, Performance, Compliance, Gateway-Konfiguration und Umgebungseinrichtung, um Fusionen und Übernahmen und regulatorische Compliance zu unterstützen.

Ein paar Fachleute in weißen Laborkitteln, die an einem Schreibtisch sitzen und sich Daten auf einem Computerbildschirm ansehen

EUROPÄISCHE GLOBALE PHARMAUNTERNEHMEN

Verwaltung eines Volumens von mehr als 25.000 Fällen

EUROPÄISCHE GLOBALE PHARMAUNTERNEHMEN

Verwaltung eines Volumens von mehr als 25.000 Fällen

Wir haben durchgängige Fallbearbeitung, Literaturüberblick, medizinische Übersetzung, Management ausländischer Fälle, Unterstützung bei klinischen Studien und Post-Market-Support für mehrere führende globale Pharmaunternehmen aus Europa geboten und dabei über 25.000 Fälle bearbeitet.

Eine Frau in einer weißen Laborjacke, die vor zwei Computern sitzt und arbeitet

JAPANISCHE PHARMA-GROSSUNTERNEHMEN

Führende Bearbeitung von Pharmakovigilanz-Fällen in Japan

JAPANISCHE PHARMA-GROSSUNTERNEHMEN

Führende Bearbeitung von Pharmakovigilanz-Fällen in Japan

Wir haben viele große japanische Pharmaunternehmen unterstützt, indem wir Fallbearbeitung, Unterstützung bei klinischen Studien, Post-Market-Support, medizinische Übersetzungen und Literaturunterstützung bereitgestellt haben, einschließlich Suche und Screening für Tausende von Fällen auf vielen Sicherheitsdatenbankplattformen, und haben für eine 100%ige Einhaltung hochwertiger TAT und SLAs gesorgt.

Eine Apothekerin, die im Stehen am Computer arbeitet

Vordenker:innenrolle

Wie der Einsatz von KI im Signalmanagement die Pharmakovigilanz verändern könnte

Das Signalmanagement ist ein entscheidender Aspekt der Pharmakovigilanz, die eine wirksame Überwachung von Arzneimitteln in Bezug auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit gewährleistet. Die Integration von KI in die PV bietet fortschrittliche Methoden, um das Signalmanagement und die Sicherheit der Patienten zu verbessern.

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Nahaufnahme einer behandschuhten Hand, die eine Lampe hält
Überlegungen zur Pharmakovigilanz bei Biologika und Biosimilars

In diesem Artikel werden die verschiedenen Aspekte der Sicherheitsüberwachung und des Risikomanagements für Biologika und Biosimilar-Arzneimittel untersucht. Angesichts der Komplexität dieser Produkte sind zuverlässige Pharmakovigilanz-Strategien für die Gewährleistung der Patientensicherheit von entscheidender Bedeutung.

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Blaue Molekularzellen
Cognizant wurde im Everest Group Life Sciences Operations PEAK Matrix ® Assessment 2023 als Leader ausgezeichnet

Das zweistellige Kund:innen- und Umsatz­wachstum von Cognizant, die breite Palette an Tech­nologie­lösungen und die um­fassende Fach-/Prozess­kompetenz ver­schafften unserem Team einen Vorsprung ge­gen­über der Konkurrenz.

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Everest Group
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Unsere Ansprenchpartner

Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head and Business Unit Integration Lead, Life Sciences

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Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.

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