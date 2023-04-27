Pharmakovigilanz-Services von Cognizant

Unser Expert:innenteam kombiniert umfassende Branchenkenntnisse mit technischem Fachwissen und fortschrittlichen KI-, Automatisierungs- und cloudbasierten PV-Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Von der Datenerfassung, -erkennung und -bewertung bis hin zum Verständnis und zur Kontrolle stellen unsere Lösungen sicher, dass Ihr Sicherheitsprofil auf dem neuesten Stand und konform bleibt, und bieten Ihnen die Flexibilität und Transparenz, die Sie benötigen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen auf Weltklasseniveau und einem umfassenden Partnernetzwerk sind wir bestrebt, bei der Unterstützung Ihrer Produktveröffentlichungen Exzellenz und Patientensicherheit zu gewährleisten.