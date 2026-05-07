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Förderung intelligenterer, nachhaltigerer Lösungen

Bei unseren Forschungen untersuchen wir das transformative Potenzial von Entscheidungs-KI und greifen dabei auf Technologien wie Multi-Agenten-KI zurück, um es Systemen zu ermöglichen, über Vorhersagen hinaus zu konkreten Handlungen in der realen Welt zu gelangen. Durch wissenschaftliche Arbeiten, Open-Source-Tools, Projekte rund um „KI für das Gute“ und agentische Plattformen inspirieren wir zur Zusammenarbeit und treiben bedeutende Fortschritte in der KI-Community voran.
NEUIGKEITEN

Entdecken Sie unsere neuesten Publikationen

Unsere Forschungen werden in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht und bringen KI-Technologien voran, die Entscheidungsfindung verbessern und komplexe globale Herausforderungen lösen.

STUDIE

Quantisierte Evolutionsstrategien: hochpräzise Feinabstimmung quantisierter LLMs zu geringen Präzisionskosten

In diesem Paper stellen wir Quantized Evolution Strategies (QES) vor – ein Optimierungsparadigma, das die Feinabstimmung mit vollständigen Parametern direkt im quantisierten Raum durchführt.QES übertrifft die derzeit führende Feinabstimmungsmethode nullter Ordnung deutlich und eröffnet die Möglichkeit, große Sprachmodelle vollständig im quantisierten Raum zu skalieren. 

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MAKER-Ansatz

STUDIE

TerraLingua: Entstehung und Analyse von Offenheit in LLM-Ökosystemen

Das Paper stellt ein persistentes Multi-Agenten-Ökosystem vor, das darauf ausgelegt ist, offene Dynamiken in realen agentischen Ökosystemen zu untersuchen.

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STUDIE

Evolutionsstrategien im großen Maßstab: LLM-Feinabstimmung über das Reinforcement Learning hinaus

In diesem Positionspapier wird die erste erfolgreiche Anwendung von Evolutionsstrategien zur Feinabstimmung von LLMs mit vollständigen Parametern auf der Milliarden-Parameter-Skala demonstriert, wobei das Reinforcement Learning übertroffen wurde.

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Erleben Sie Innovation in Aktion durch unsere Demos

Wir arbeiten mit Fachexpert:innen zusammen, um unsere Forschung auf reale Probleme anzuwenden. Dies ermöglicht es uns, bessere KI-Methoden zu entwickeln und gleichzeitig das menschliche Potenzial zu maximieren.

Unsere neuesten Artikel und Berichte

Entdecken Sie die neuesten Medien- und Presseberichte unseres Teams zur transformativen Rolle von KI in verschiedenen Bereichen und Anwendungen.

VIDEO, FOX NEWS

KI schreitet schneller voran als erwartet

Babak Hodjat im Interview mit Fox News über die Auswirkungen der zunehmenden Verbreitung von KI.

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Babak Hodjat bei Fox News

VIDEO, CNBC-TV18

AI Impact Summit LIVE | Im Gespräch mit Babak Hodjat, Chief AI Officer von Cognizant

Chief AI Officer von Cognizant, Babak Hodjat, über die Begeisterung für agentische Unternehmen, aber auch über die Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Leistung

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ARTIKEL, REUTER

Bedrohung für große IT-Firmen „übertrieben“, sagt der KI-Chef von Cognizant angesichts Anthropic-bedingter Störungen

In diesem Artikel wird erörtert, warum die Befürchtungen, dass neue KI-Tools große IT-Dienstleister ersetzen könnten, übertrieben sind und dass Kunden nach wie vor Unterstützung benötigen, um die Technologie effektiv einzuführen und zu skalieren.

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„KI für das Gute“ durch globale Kooperationen voranbringen

Wir möchten das Potenzial von KI nutzen, um globale Herausforderungen wirkungsvoll zu meistern. Durch die Zusammenarbeit mit Industrie- und akademischen Partnern schaffen wir Lösungen, die die Grenzen dessen verschieben, was KI für die Gesellschaft erreichen kann.

Arbeiten Sie mit uns zusammen
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Verantwortungsvolle Entwicklung von KI-Lösungen

Unsere Forschung berücksichtigt in jeder Phase – vom Entwurf bis zur Umsetzung – die Grundsätze einer verantwortungsvollen KI und gewährleistet so Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine bessere Befähigung der Menschen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu entwickeln und zu skalieren, die ethischen Standards entsprechen und gleichzeitig transformative Innovationen vorantreiben.

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