Bei unseren Forschungen untersuchen wir das transformative Potenzial von Entscheidungs-KI und greifen dabei auf Technologien wie Multi-Agenten-KI zurück, um es Systemen zu ermöglichen, über Vorhersagen hinaus zu konkreten Handlungen in der realen Welt zu gelangen. Durch wissenschaftliche Arbeiten, Open-Source-Tools, Projekte rund um „KI für das Gute“ und agentische Plattformen inspirieren wir zur Zusammenarbeit und treiben bedeutende Fortschritte in der KI-Community voran.
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Unsere Forschungen werden in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht und bringen KI-Technologien voran, die Entscheidungsfindung verbessern und komplexe globale Herausforderungen lösen.
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Wir arbeiten mit Fachexpert:innen zusammen, um unsere Forschung auf reale Probleme anzuwenden. Dies ermöglicht es uns, bessere KI-Methoden zu entwickeln und gleichzeitig das menschliche Potenzial zu maximieren.
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Entdecken Sie die neuesten Medien- und Presseberichte unseres Teams zur transformativen Rolle von KI in verschiedenen Bereichen und Anwendungen.
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