Cognizant ist spezialisiert auf die Implementierung von ausgedehnten, prozessgesteuerten Anwendungen und bietet gleichzeitig eine Plattform für schnelle, unternehmensorientierte Anwendungen auf Grundlage der Pega-Plattform. Wir nutzen das Pega-Geschäftsprozessmanagement (BPM), Fallmanagement, Mitarbeiteranalytik, Entwicklungsmethoden mit geringem Programmieraufwand und Chatbots, um Prozesse zu automatisieren, Innovation zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.

Durch Nutzung von Pega als einheitliche Plattform ohne Programmieraufwand zur Erreichung einer digitalen Unternehmenstransformation im großen Maßstab verwenden unsere Automatisierungslösungen für lückenlose digitale Prozesse Bots für die Task-Automatisierung, Prozessoptimierung, Fallmanagement und BPM, um Ihr Geschäft und Ihre betrieblichen Abläufe von Grund auf neu zu gestalten.

Wenn Sie mit betrieblicher Ineffizienz und Problemen beim Release-Management zu kämpfen haben, unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Best Practices und Methodologien, um Ihren IT-Betrieb zu verbessern. Wir verwenden agile Methoden zur Entwicklung von Anwendungen, die modern, leicht zu ändern und schnell bereitzustellen sind – wodurch sich ihre Markteinführungszeiten deutlich verkürzen. Darüber hinaus macht unser Low-Code-Ansatz im DevOps-Bereich eine kontinuierliche Bereitstellung einfacher als je zuvor. Unsere Teams waren die Wegbereiter für die Einführung von DevOps mit der Pega-Plattform und haben unseren Kunden die Bedeutungsautomatisierung und Kosteneinsparungen demonstriert.