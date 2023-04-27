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Bildungswesen
Kontakt

Es ist eine Revolution im Gange, was und wie man lehrt und sogar wie man lernt.

Die Vorteile? Neue Möglichkeiten für Bildungsanbieter, ihr Geschäft mit kuratierten Lernerfahrungen auszubauen, die Bildungstechnologie und IT-Lösungen nutzen und sicherstellen, dass sich Lernende wertgeschätzt fühlen.

Beteiligen Sie sich an der Konversation mit Cognizant CMT

Besuchen Sie unsere LinkedIn-Seite „Cognizant Communications, Media Education and Technology“, um Nachrichten darüber zu erhalten, wie wir unseren Kunden helfen, die Zukunft zu gestalten. Wir laden Sie ein, an der Diskussion teilzunehmen, um Ideen auszutauschen, Einblicke zu gewinnen und mit unseren Führungskräften in Kontakt zu treten, die Transformation vorantreiben.

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Telekommunikationsturm

PRESSEMITTEILUNG

KI-fähiges Lernen mit Pearson

Pearson und Cognizant arbeiten zusammen, um KI-gestütztes Lernen und die Vorbereitung der Mitarbeiter:innen auf die Zukunft zu ermöglichen.

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Eine lächelnde Gruppe von Kollegen.

Kräfte, die die grundlegenden Veränderungen vorantreiben

Sinkende Einschreibungen

Aufgrund des demografischen Wandels sinken die Einschreibungen an Hochschulen in Nordamerika und der EU. In manchen Ländern schließen mehr Frauen als Männer eine Hochschulausbildung ab. Lösungen für die Hochschulbildung können dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem die Lernerfahrung verbessert und eine vielfältige Studentenschaft angesprochen wird.

Eine Studentin sitzt mit einem Laptop auf dem Boden
Kosten- und ROI-Hürden

Kosten- und ROI-Hürden sind Schlüsselfaktoren für sinkende Einschreibungen. Eine Umfrage zeigt, dass das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in höhere Bildung gesunken ist. Technologielösungen für das Bildungswesen bieten die Möglichkeit, Kosten zu optimieren und die Investitionsrendite der Bildung aufzuzeigen, um diese Hürden abzubauen.

Eingang zu einem Gebäude
Umschulung stark nachgefragt

Der hohe Bedarf an Umschulungen ist auf die sich verändernde Natur der Arbeit zurückzuführen. Das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass 54 % der Arbeitnehmenden bis 2030 eine Umschulung benötigen werden. Technologielösungen für die Hochschulbildung spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung flexibler und zugänglicher Lernmöglichkeiten, um dieser Nachfrage nach Umschulungen gerecht zu werden.

Ein alter Mann sitzt im Klassenzimmer
Sich weiter­entwickelnde Technologie

Die sich weiterentwickelnde Technologie verändert die Art und Weise, wie Unterricht, Lernen und Tests durchgeführt werden – und senkt historische Hürden. IT-Lösungen für das Bildungswesen ermöglichen es Institutionen, sich an diese technologischen Fortschritte anzupassen und die Bereitstellung von Bildungsinhalten und -beurteilungen zu verbessern.

Eine Frau sitzt auf dem Boden und benutzt ihren Laptop
Bildungs-Gatecrasher

Akteure außerhalb des Bildungswesens starten Lernprogramme und entwickeln neue Technologien, Beurteilungen und Zertifizierungsprogramme. Bildungstechnologie und IT-Lösungen können traditionellen Bildungseinrichtungen helfen, in dieser sich wandelnden Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Innovation und Kooperation mit diesen aufstrebenden Akteuren fördern.

Ein rotes Papierboot, das sich in die entgegengesetzte Richtung einer Gruppe blauer Papierboote bewegt
Schwerpunkt psychische Gesundheit

Schulen und Arbeitgeber stehen bei Diskussionen über psychische Gesundheit und Wohlbefinden an vorderster Front – und bemühen sich darum, entsprechende Programme anzubieten. Technologielösungen im Bildungsbereich können Ressourcen für psychische Gesundheit und Wohlbefinden in Bildungsplattformen integrieren und so ein unterstützendes und förderliches Lernumfeld schaffen.

Männer gehen mit Kaffee und Laptop durch den grünen Park

Neue Möglichkeiten

Hyperindividualisiertes Lernen

Mit der neuen hyperindivi­dualisierten Lerntechnologie können Sie Bildung und Schulung an die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Quali­fikations­niveaus der Benutzer anpassen.

eine Unternehmerin, die an ihrem Unternehmen arbeitet
Revolution der Soft Skills

Die Revolution bei der Schulung von Menschen und automatisierten Systemen in Soft Skills führt zu einer Abkehr von den MINT-Fächern.

Ein Mann, der mit seinen Teamkollegen ein Brainstorming durchführt
DIY-Ausbildung

Durch neue Technologielösungen ermöglichte Do-it-yourself-Bildung versetzt Lernende in die Lage, neue Bildungswege zu erkunden – und neuartige Ansätze zur Zertifizierung ihrer Bemühungen.

Eine Frau benutzt ihren Laptop im Wohnmobil
TIEFGREIFENDE EXPERTISE

Die Segmente, die wir bedienen

Hochschulbildung

Cognizant stellt Lern­einrichtungen Domänen­wissen und digitales Fach­wissen zur Verfügung, um den Zugang, die Erfahrungen und den Erfolg der Studieren­den zu ver­bessern. Und kümmern Sie sich um Anmeldungen und Fixkosten.

Führende Bildungsverlage

Cognizant hilft Top-Bildungsverlagen dabei, durch die Nutzung unserer IT-Bildungslösungen führend im digitalen Bereich zu werden. Nutzen Sie unsere Dienstleistungen, um die Rentabilität zu steigern und das Risiko von Plattform-, Produkt- und Programminvestitionen zu verringern.

Anbieter von Tests und Beurteilungen

Treiben Sie neue Erfahrungen voran. Die Bildungstechnologielösungen von Cognizant. Unsere führenden Design-Thinking- und Digital-Engineering-Services entwickeln Plattformen für die Erstellung, Bereitstellung, Überwachung und Meldung von Bewertungen.

EdTech

Wir arbeiten mit Top-Anbietern zusammen, um Lehr- und Lernerfahrungen zu entwickeln. Unsere Arbeit reicht von Blended- und personalisierten Lernmodellen bis hin zu adaptivem Lernen.

Gezielte Lösungen

Bildungsverlage

Heben Sie sich auf dem Markt mit Lernerfahrungen auf mehreren Geräten durch Bildungstechnologielösungen ab, unter anderem durch Verbesserungen in den Bereichen Plattformentwicklung, Inhaltsmigration und Zugänglichkeit. Unser Know-how im Bereich IT-Lösungen für das Bildungswesen stellt sicher, dass Ihre Angebote in der heutigen digitalen Landschaft relevant und zugänglich bleiben.

Software-Produktentwicklung

Bewältigen Sie Ihre schwierigsten Herausforderungen, von globalen Websites bis hin zu komplexen Anwendungen, mit unseren Bildungstechnologielösungen. Unsere nahtlosen Studenten-Journeys und innovativen, interaktiven Dashboards optimieren die Benutzererfahrung und fördern auf diese Weise Motivation und Erfolg.

Legacy-Modernisierung

Machen Sie Ihr System fit für die Zukunft mit Unterstützung für Salesforce-Implementierungen auf der grünen Wiese, Salesforce.org-Konsolidierung und der Migration von Legacy-zu-Salesforce-CRM.

Infrastrukturservices und Cloud Engineering

Erzielen Sie einen echten Geschäfts­wert mit Services, die von ServiceNow- und ServiceDesk-Aktivitäten für den täglichen Betrieb bis hin zur Legacy-Transfor­mation reichen – und das alles bei minimaler Betriebs­unterbrechung.

Datenanalysen und Erkenntnisse

Aktivieren Sie Daten in großem Maßstab – und beschleunigen Sie Ihre Bildungswert­schöpfungs­kette. Wandeln Sie Informationen in Geschäfts­entschei­dungen und intelligente Modelle um, die Geschäfts­ergebnisse auto­matisieren, vorhersagen und ver­bessern.

Generative KI

Arbeiten Sie mit unseren Gen-KI-Expert:innen zusammen, um LLMs für hyperpersonalisierte Lernerfahrungen und verbesserte betriebliche Effizienz zu nutzen.

Stellen Sie mit AWS herausragende digitale Lernlösungen bereit

Arbeiten Sie mit AWS und Cognizant zusammen, um Ihre Lernplattform auf die nächste Stufe zu heben.

Mehr erfahren
Ein Mädchen packt ihren Laptop aus einem Rucksack
BILDUNGSMANAGEMENT

Unsere Ansprechpartner:innen

Anurag Sinha

Marktführer für Kommunikation, Medien & Unterhaltung sowie Technologie

Deepak Sharma

Vice President and Strategic Business Unit Head Technology

Deepak Sharma - Cognizant

Schneller Lernerfolg mit modernsten Bildungstechnologielösungen

Lassen Sie sich von unserem Team zeigen, wie Ihre Organisation durch den Einsatz innovativer Technologielösungen und Fachkompetenz eine führende Rolle in der Zukunft der Bildung einnehmen kann.

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