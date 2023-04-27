ARBEITEN SIE MIT EINBLICK UND GESCHWINDIGKEIT
Geschäftsprozess-Services
Führen Sie mit KI-gestützten Operationen, die Effizienz und Wachstum ermöglichen
KI definiert neu, wie Unternehmen funktionieren – von der Entscheidungsfindung bis zur Kundenerfahrung. Wir helfen globalen Führungskräften, Abläufe durch KI und Automatisierung, die Geschwindigkeit, Wert und menschenzentrierte Erfahrungen in großem Maßstab bieten, neu zu gestalten.
Als vertrauenswürdiger Partner einiger der fortschrittlichsten Organisationen der Welt bringen wir tiefgehendes Branchenwissen, bewährte Prozessexzellenz und modernste Automatisierung mit, um moderne Betriebsmodelle für das KI-Zeitalter zu schaffen. Wir verbinden Technologie, Daten und menschliche Erkenntnisse, um Ihrem Unternehmen zu helfen, Kundenbedürfnisse vorherzusehen, schneller zu reagieren und stärker zu werden.
Machen Sie KI zu einem Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Kunden.
Geschäftsergebnisse und starker ROI
Einige der Ergebnisse, die wir geliefert haben
Im Blickpunkt: Kulturen schaffen, in denen Automatisierung und menschliches Talent gedeihen
Eine Podiumsdiskussion mit Ganesh Ayyar
Bei der Zukunft der Arbeit geht es nicht um Menschen gegen KI – es geht darum, wie sie zusammen prosperieren. Auf dem Fortune COO Summit erklärte Ganesh Ayyar, Präsident der Intuitive Operations and Automation and Industry Solutions Group bei Cognizant, was es braucht, um ein KI-gestütztes Unternehmen aufzubauen.
KI IN DER PRAXIS
Wie wir KI heute anwenden
Wir arbeiten mit visionären Unternehmen zusammen, um Geschäftsabläufe durch Innovation und eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine radikal zu verbessern.
BPS- und Automatisierungsdienste
Als Business Operations Partner einiger der größten digitalen Pioniere der Welt agieren wir an der Grenze des Neuen. Wir kombinieren unsere ausgeprägte Expertise bei der Förderung moderner Betriebsmodelle mit Branchentiefe und unserer Führungsposition in der Prozess- und KI-gesteuerten Automatisierung. Das Ergebnis ist ein intelligenterer, schnellerer und anpassungsfähigerer Betrieb, der die Relevanz Ihrer Geschäftsabläufe aufrecht erhält und ihre Weiterentwicklung fördert.
Navigieren auf einem neuen Weg zum Wachstum
Geschäftsführende sprechen über vier Bereiche, die tektonische Veränderungen erleben: Organisation und Menschen, Experimente für Innovation und neue Einnahmequellen, Partnerschaftsökosysteme und die Entwicklung dynamischer Prozesse mit KI.
Im Blickpunkt
Unsere Lösungen helfen Unternehmen, voranzukommen und an der Spitze zu bleiben.
Kurzanleitung zu BPS (Business Process Services) und BPaaS (Business Process as a Service)
Das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) hat sich deutlich von einer Kostensparmaßnahme zu einem Innovationstreiber entwickelt. Es umfasst nun Prozessexzellenz, KI, Automatisierung und wichtige Geschäftsergebnisse. Wegen diesen Fortschritten und den neuen Vertragsmechanismen wird es jetzt oft als Geschäftsprozess-Services (BPS) oder moderne Geschäftsabläufe bezeichnet.
Beim BPO handelt es sich um die Übertragung der Verantwortung für einen bestimmten Unternehmensablauf oder -prozess an einen Unternehmensserviceanbieter. Der Anbieter verwaltet die am Prozess beteiligten Personen, Technologien und Vermögenswerte und ist für die Erzielung von Geschäftsergebnissen verantwortlich. Ursprünglich wurde BPO zur Kostensenkung auf der Grundlage von Arbeitsarbitrage eingesetzt. Moderne BPO-Services nutzen Technologie und Daten stark, um bessere Ergebnisse zu liefern – schneller und zu geringeren Kosten. Anbieter nutzen Technologien wie Automatisierung und KI, neue Talentmodelle, Neugestaltung sowie Daten- und Prozessvereinfachung, um Innovationen zu unterstützen und profitables Wachstum zu beschleunigen.
Moderne BPO-Services basieren auf einem gemeinsamen Ziel zwischen Anbieter und Kund:innen, wobei Verträge häufig Aspekte der Risikoteilung, ergebnisorientierte Preise und gemeinsame Markteinführungsmodelle beinhalten.
BPS ist ein weiter gefasster Begriff, der auch BPO umfasst. BPS werden zwar häufig verwendet, um den Begriff „Outsourcing“ zu vermeiden, der in der Vergangenheit bei Einkäufern von Betriebsabläufen gewisse Bedenken hervorrief, umfassen jedoch Prozessoptimierung, Managed Services und Beratungsdienstleistungen, die nicht mit einem Personaltransfer zum Anbieter einhergehen. Die Art des Outsourcing von Geschäftsprozessen und der Geschäftsprozess-Services entwickelt sich seit mehr als 10 Jahren weiter, wobei führende Anbieter als Partner einen erheblichen Mehrwert für profitables, nachhaltiges Wachstum im Vergleich zu drastischen Kostensenkungen bieten.
Moderne Geschäftsabläufe nutzen modernste Technologien, Daten, Talente und kollaborative Ökosysteme, um Innovationen voranzutreiben, betriebliche Effizienz zu erreichen und einem breiten Spektrum von Interessengruppen in einer sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft einen Mehrwert zu bieten. Sie basieren auf Einfachheit, Flexibilität, Kreativität und Kosteneffizienz und können mit hoher Geschwindigkeit Wirkung erzielen.
BPaaS ist eine Art von BPO, das auf Basis eines Cloud-Services-Modells bereitgestellt wird. BPaaS ist mit anderen Services verbunden, einschließlich SaaS, PaaS und IaaS, und ist vollständig konfigurierbar. BPaaS bietet Unternehmen die Mitarbeitenden, Prozesse und Technologien, die sie für den Betrieb als Pay-per-Use-Service benötigen, indem sie die Verfügbarkeit und Effizienz eines cloudbasierten Systems nutzen. Dieser Betriebsansatz senkt die Gesamtbetriebskosten erheblich, da er eine On-Demand-Lösung auf der Grundlage der benötigten Dienstleistungen bietet, im Gegensatz zum Kauf eines Pakets, das an eine einzelne Anwendung gebunden ist.
BPaaS hält Unternehmen mit den besten Praktiken und technologischen Fortschritten der Branche auf dem Laufenden. Unternehmen können mit der einzigartigen betrieblichen Flexibilität und Agilität von BPaaS auch problemlos das Niveau der Geschäftsprozess-Services in Spitzenzeiten erhöhen und neue Produkte und Services schneller auf den Markt bringen.
Moderne Dienstleistungen für das Outsourcing von Geschäftsprozessen bieten viele Vorteile, die von der Neugestaltung von Prozessen und der Vereinfachung des Betriebsmodells bis hin zu Flexibilität, Resilienz, Geschwindigkeit, Innovation und direkter Auswirkung auf Umsatz und Gewinn reichen. Zum Beispiel:
- Erhöhter Umsatz pro Transaktion durch die Integration von KI in Bestellsysteme zur Warenkorbanalyse
- Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererfahrungen durch den Einsatz von Design Thinking bei der Prozessneugestaltung und Multi-Channel-Support – einschließlich Chat, Telefon, Social Media, E-Mail, Daten und analysegestützten Prozessen zur Erhöhung der Lösungsgeschwindigkeit
- Erhöhte Rentabilität durch Kostensenkung
- Erhöhte Produktivität durch Technologie-, Daten- und Prozess-Neugestaltung
- Schnellere Markteinführung neuer Dienste durch spezialisierten Support, der Unternehmen beim Testen, Iterieren und Skalieren neuer Ideen unterstützt
- Fortschritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft durch Vereinfachung und durch die Integration von Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten in den Betrieb
- Zugang zu kompetenten Experten und modernen Betriebsprinzipien
- Verbindung zu anderen Anbietern innerhalb eines bestimmten Ökosystems und gegenseitige Befruchtung von Innovationen über Domänenbereiche hinweg
- Zugang zu Fähigkeiten in aufstrebenden Technologiebereichen wie KI und generative KI
BPO und BPS können die Prozesseffizienz durch Zugang zu erstklassigem Fachwissen, Technologie und Ressourcen verbessern, die eine bessere Geschäftsleistung fördern und Sie bei der Skalierung unterstützen. Technologien wie KI und Automatisierung können mühsame Aufgaben beseitigen, Risiken reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung verbessern. Da Prozesse branchenspezifisch sind, haben auf Ihre Branche spezialisierte Anbieter ihre Betriebsabläufe optimiert, um viele Kund:innen zu unterstützen.
Im Kontext von Prozessen wird Automatisierung in Kombination mit Prozessneugestaltung und künstlicher Intelligenz – KI und generative KI – häufig als intelligente Prozessautomatisierung (IPA) bezeichnet. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von IPA gehört, dass es eine End-to-End-Ansicht von Unternehmensprozessen über Silos hinweg ermöglicht und Daten, Erkenntnisse und Menschen miteinander verbindet, um Geschäftsergebnisse zu verbessern.
Anbieter von BPO nutzen Automatisierung zusammen mit Analysen und KI, um Kosten zu senken und die Kunden- und Mitarbeitererfahrung erheblich zu verbessern.
Ja. Während traditionelles BPO hauptsächlich Backoffice-Prozesse unterstützt, unterstützen moderne BPO-Services sowohl kritische als auch unkritische Prozesse. Beispiele beinhalten:
- Finanzen und Buchhaltung
- Marketing- und Vertriebsaktivitäten
- Mitarbeitererfahrung
- Kundendienst
- Personalwesen (HR)
- Wertschöpfungskette
Moderne Geschäftsprozess-Services bieten spezialisierte Unterstützung in branchenspezifischen Bereichen – Leistungs- und Schadensmanagement oder Umsatzzyklus im Gesundheitswesen, Vermögenswerte- und Vermögensverwaltung im Bankwesen, Arzneimitteltests und -entwicklung oder Regulierung und Compliance in den Life Sciences, Einzelhandelsanalytik und Auftragsmanagement im Einzelhandel, usw.
Tiefe Branchenkenntnisse sowie die Verfügbarkeit digitaler Assets und Plattformen, die die Implementierungsgeschwindigkeit beschleunigen können, sind wichtige Möglichkeiten für BPO-Anbieter, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Generative KI transformiert Business Process Services (BPS) durch die Verbesserung von Effizienz, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit. Generative KI unterstützt Sie bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, der Verbesserung der Entscheidungsfindung, der Verbesserung des Kundenservice, der Optimierung von Arbeitsabläufen durch die Identifizierung von Engpässen und der Anpassung von Services an individuelle Kundenbedürfnisse.
Agentic AI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die autonom handeln und argumentieren, mit Menschen zusammenarbeiten und sich an sich verändernde Umgebungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlicher KI, die oft spezifische Anweisungen für jede Aufgabe erfordert, kann Agentic AI komplexe, mehrstufige Probleme mithilfe ausgeklügelter Argumentation und iterativer Planung selbstständig lösen.
Agentic AI verändert Business Process Services (BPS) erheblich, indem Effizienz, Genauigkeit und Innovationen verbessert werden. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehören die Automatisierung komplexer Prozesse, die Verbesserung der Entscheidungsfindung, die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch personalisierte Interaktionen, die Rationalisierung von Abläufen und die Unterstützung von Mitarbeiterschulungen.
Turbulente Zeiten bieten mutigen Unternehmen die Möglichkeit, sich durch strategische Schritte von der Konkurrenz abzuheben, während andere Investitionen aufschieben. BPO hilft Unternehmen dabei, Unsicherheiten mit Zuversicht zu meistern. Durch die Modernisierung von Prozessen, die Integration neuer Technologien und die unternehmensweite Verknüpfung der Daten ermöglicht modernes BPO ihnen, aufkommende Trends zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren sowie Wachstumsinitiativen durch Effizienz selbst zu finanzieren.
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