Erhöhen Sie die Resilienz Ihrer Cybersicherheit mit Neuro Cybersecurity

Da herkömmliche Technologietools und -abläufe isoliert sind, nehmen die Cybersicherheitsrisiken weiter zu.

Cognizant Neuro® Cybersecurity revolutioniert das Risikomanagement, das Threat und Vulnerability Management und die Gewährleistung der Compliance durch die Integration und Orchestrierung von Einzellösungen, um eine umfassende Sicherheitsabdeckung mithilfe von KI zu gewährleisten.

Die Bedrohungen werden immer ausgefeilter und allgegenwärtiger. Unternehmen müssen böswilligen Akteur:innen daher immer einen Schritt voraus sein. Isolierte Maßnahmen und Entscheidungen zur Risikominderung hinken dem Handlungsbedarf in Echtzeit oft hinterher, was zu einem höheren Gefährdungsrisiko führt. Cybersicherheitsexpert:innen und Stakeholder:innen benötigen eine KI-gestützte, intuitive UI, die Entscheidungen im gesamten Unternehmen ermöglicht.