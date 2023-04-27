Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Neuro Cybersecurity
Kontakt

Erhöhen Sie die Resilienz Ihrer Cybersicherheit mit Neuro Cybersecurity

Da herkömmliche Technologietools und -abläufe isoliert sind, nehmen die Cybersicherheitsrisiken weiter zu.

Cognizant Neuro® Cybersecurity revolutioniert das Risikomanagement, das Threat und Vulnerability Management und die Gewährleistung der Compliance durch die Integration und Orchestrierung von Einzellösungen, um eine umfassende Sicherheitsabdeckung mithilfe von KI zu gewährleisten.

Die Bedrohungen werden immer ausgefeilter und allgegenwärtiger. Unternehmen müssen böswilligen Akteur:innen daher immer einen Schritt voraus sein. Isolierte Maßnahmen und Entscheidungen zur Risikominderung hinken dem Handlungsbedarf in Echtzeit oft hinterher, was zu einem höheren Gefährdungsrisiko führt. Cybersicherheitsexpert:innen und Stakeholder:innen benötigen eine KI-gestützte, intuitive UI, die Entscheidungen im gesamten Unternehmen ermöglicht.  

Hauptvorteile der Plattform

Neuro Cybersecurity aggregiert die Ergebnisse von Einzellösungen, um kumulative Auswirkungen auf Cybersicherheitsanfragen zu erzielen, die Komplexität der Interpretation zu reduzieren und schnellere Maßnahmen zur Risikominderung zu ermöglichen.

Einheitliches Sicherheitsmanagement

Integriert mehrere Sicherheitstools in eine einzige Plattform. Eröffnet ganzheitliche Einblicke in Sicherheitsbedrohungen, Schwachstellen und Risikoinformationen und ermöglicht so ein proaktives statt reaktives Sicherheitsmanagement.

Symbol für Datensicherheit
Verbesserte Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen

Fortschrittliche Funktionen für Threat Intelligence, Vulnerability Management und Incident Response stellen sicher, dass IT-Teams Bedrohungen effektiver erkennen und abwehren können.

Verbindungssymbol
Datenschutz und Privatsphärenmanagement

Entdeckt, klassifiziert und schützt gewaltige Mengen sensibler Daten und gewährleistet deren Integrität und Vertraulichkeit.  Die Plattformautomatisierung verhindert Datenlecks, erkennt unbefugten Zugriff und schützt die Privatsphäre.

Symbol für Online-Sicherheit
Verbessertes Identitäts- und Zugriffsmanagement

KI und Automatisierung verwalten Benutzeridentitäten, kontrollieren den Zugriff auf sensible Informationen und stellen sicher, dass nur autorisiertes Personal Zugriff auf kritische Systeme hat.

Identitätssymbol
Intuitive Oberfläche für mühelose Navigation

Eine einheitliche, intuitive Oberfläche, die sich an die Bedürfnisse verschiedener User:innen anpasst und eine einfache Interaktion mit der Plattform sowie schnellen Zugriff auf relevante Informationen ermöglicht.

Gerätesymbol
Skalierbarkeit und Flexibilität

Wächst und passt sich nahtlos an Ihr Unternehmen an und berücksichtigt dabei steigende Datenmengen, sich ändernde Sicherheitsanforderungen und sich ändernde Compliance-Anforderungen ohne Unterbrechung.

Technologiesymbol

Einheitliches Cybersicherheitsmanagement

Wenn Sie eine Demo wünschen und erfahren möchten, wie Neuro Cybersecurity CISOs und Risikomanager:innen in Ihrem Unternehmen mehr Kontrolle bieten kann, geben Sie bitte unten Ihre Kontaktinformationen an.

