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SAP-Dienste
Kontakt

Überblick 

Die Erwar­tungen von Kund:innen verlagern sich von Technologie-Features hin zu Geschäfts­ergeb­nissen. Da sich diese Geschäfts­dynamik verändert, müssen Unternehmen Prozesse innovieren, verein­fachen und rationa­lisieren, um bessere Kund:innen­erlebnisse zu bieten und die betrieb­liche Effizienz zu verbessern.
  • Modernisierung befähigt Unternehmen personalisierte Erlebnisse zu liefern und neue Geschäftsmodelle bei Bedarf einzusetzen.
  • Agilität ermöglicht es Unter­nehmen, jederzeit und überall auf Daten zuzugreifen und Prozesse an die Kund:innenan­for­derungen anzupassen
Die Dienstleistungen von Cognizant sind auf Geschäfts­ergebnisse für unsere Kund:innen ausgerichtet und nutzen fortschrittliche Lösungen, digitale und Beratungs­dienste sowie transformatives Anwen­dungs­manage­ment.
Mit einem großen Team aus qualifizierten und zertifizierten SAP-Berater:innen und Branchen­experte:innen bietet Cognizant einen Geschäftswert durch innovative und nachhaltige Lösungen, die auf die individuellen Anforder­ungen jeder Branche zugeschnitten sind. 
Unsere globale Lieferpräsenz, unser vierstufiges Liefer­modell und unsere flexiblen Liefer­standorte ermöglichen es uns, unseren Kund:innen erstklassige SAP-Services anzubieten, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden.
RISE with SAP Validated Partner

Cognizant ist als RISE with SAP Validated Partner für sein Fachwissen im Bereich RISE with SAP-Transformationen anerkannt. Dieser Status unterstreicht unser Engagement für eine beschleunigte Cloud-Transformation, einen strukturierten Ansatz mit klaren Meilensteinen und Innovationsbereitschaft. Dank fundierter Branchenkenntnisse, reduzierter Projektrisiken und planbarer Zeitpläne ermöglichen wir eine nahtlose SAP-Cloud-Einführung, risikominimierte Implementierungen und Zugriff auf SAP-Ressourcen. So helfen wir unseren Kund:innen, Effizienzsteigerungen zu erzielen, ihr Wachstum zu beschleunigen und hochwertige Transformationsergebnisse zu erzielen.

Rise with SAP Validated Partner

Services

Unternehmen müssen heute den nächsten großen Schritt wagen, um ihr Unternehmen in ein Unternehmen von morgen zu verwandeln. Das „Learn Enable Accelerate Perform“-Framework von Cognizant ermöglicht es Kund:innen, einen wertorientierten Ansatz zu verfolgen und deckt den gesamten Lebenszyklus ihrer Geschäfts­trans­formation ab, indem es Bausteine von RISE mit SAP und unseren proprietären Tools und Frameworks für eine schnellere Bereitstellung zusammenführt.

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Intelligente Unternehmen müssen schnell, agil und flexibel arbeiten. Unsere bewährte und getestete Lösung hilft Ihnen, Ihre aktuelle SAP-Landschaft schnell und mit minimalen Unterbrechungen und Risiken in eine zuverlässige und zukunftsfähige S/4HANA-Umgebung umzuwandeln.

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Um die Kund:innen­bindung zu erhöhen, müssen Sie den Kund:innen in den Mittelpunkt Ihres Unternehmens stellen. Unsere bewährte Suite von Cloud-Frameworks erweitert die SAP-CX-Lösungen nahtlos und liefert moderne Erfahrungen zusammen mit einem tiefen Verständnis der Kund:innen­bedürfnisse.

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Im Zuge der globalen Expansion von Unternehmen werden Agilität und Modernisierung immer wichtiger. Unsere Cloud Adoption Services – unterstützt durch enge Partnerschaften mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud – tragen dazu bei, die Bereitstellung zu vereinfachen, die Cloud-Aktivierung zu beschleunigen und die Anforderungen von Unternehmen auf Abruf zu erfüllen.

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Innovation ist ein Schlüsselprinzip nachhaltiger Unternehmen. Unsere Angebote der SAP Business Technology Platform (BTP) helfen Ihnen, sich auf eine ganz­heitliche Reise zur Innovation Ihres intel­ligenten Kerns zu begeben.

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Für intelligente Unternehmen sind Daten nicht nur ein Vermögenswert – sie sind der Motor der Transformation. Mit unseren SAP Data & Analytics Services können Sie Daten in Erkenntnisse umwandeln, fundierte Entscheidungen treffen und einen messbaren Geschäftswert erschließen.

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Moderne Unternehmen gewinnen, indem sie Talente in einen strategischen Vorteil verwandeln. Unsere End-to-End-Services für das Human Capital Management, die auf SAP SuccessFactors basieren, helfen Ihnen, die Erfahrung für Mitarbeitende zu verbessern, das Potenzial Ihrer Belegschaft freizusetzen, messbare Ergebnisse bei Talenten im gesamten Unternehmen zu erzielen und einen messbaren Geschäftswert zu erschließen.

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Im Blickpunkt

Finalist der SAP Pinnacle Awards 2023

Cognizant wurde als Finalist der SAP Pinnacle Awards 2023 in der Kategorie „Business Process Transformation“ ausgewählt. Diese Auszeichnungs­kategorie würdigt uns als Partner, der mit SAP Signavio-Lösungen den größten Beitrag zur Lösungsentwicklung, Inno­vation und zum Kund:innenerfolg leistet.

Logo der Finalisten der SAP Pinnacle Awards 2023
Cognizant und Signavio arbeiten zusammen, um BPI-gesteuerte Transformation anzubieten

Cognizant und Signavio haben eine einzigartige Vereinbarung unterzeichnet, um von Business Process Intelligence (BPI) geleitete Trans­formations­reisen anzubieten, die eine größere Transparenz in Prozessanalyse, Best-Practice-Einführung und Automatisierung schaffen und gleichzeitig die Modernisierung beschleunigen. Kund:innen können Prozessin­effizienzen erkennen und Verbesserungen definieren, um eine höhere Agilität und Belastbarkeit zu erreichen.

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SAP Signavio-Logo
Cognizant ist ein SAP Global Strategic Services Partner

Als ausgewählter SAP GSSP-Partner liefern wir unseren Kund:innen innovative, maßgeschneiderte Lösungen, um ihnen dabei zu helfen, ihre intel­ligente Unternehmensreise zu beschleunigen. Durch unsere gemeinsamen Inno­vations- und Entwicklungs­programme mit SAP erschließen Kund:innen einen erheblichen Geschäftswert und erreichen ihre nachhaltigen Ziele, damit sie vorankommen – und an der Spitze bleiben können.

Logo des SAP-Goldpartners
Cognizant gewinnt den Microsoft US Partner of the Year Award 2022 für SAP auf Azure

Cognizant hat mehrere Auszeichnungen von Microsoft erhalten, darunter den MSUS Partner Award 2022 für „SAP on Azure“. Diese Auszeichnungen würdigen unsere Fähigkeit, unseren Kund:innen innovative Ergebnisse der digitalen Transformation zu liefern und ihre komplexen Geschäfts­probleme mithilfe von Microsoft Cloud & SAP anzugehen.

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Microsoft-us-Partner-Award 2022
Cognizant ist führend bei SAP Cloud Migration Services

NelsonHall zeichnet Cognizant als "Leader" in der Studie "SAP Cloud Migration Services 2021" aus, und zwar in allen Marktsegmenten - "Overall", "Legacy Migration Capability" und "S/4HANA Transformation Capability" - und würdigt damit unsere ausgereiften Fähigkeiten, Partnerschaften und proprietären Angebote.

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Nelson Hall-Logo
Cognizant erhält sieben globale SAP-Zertifizierungen

Wir sind ein globaler SAP-zertifizierter Out­sourcing-Partner für S/4HANA-Lösungen, SAP BTP (erstmals), Cloud- und Infrastruktur­betrieb, SuccessFactors-Lösungen und mehr. Dieser Erfolg zeigt unsere Fähigkeit, SAP-Dienst­leistungen höchster Qualität bereit­zustellen und Kund:innen dabei zu helfen, nachhaltige Ziele zu erreichen und gleichzeitig ihren Weg zu einem intelligenten Unter­nehmen zu beschleunigen.

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Cognizant erhält sieben globale SAP-Zertifizierungen

"Das Team von Cognizant war der Dreh- und Angelpunkt für die erfolgreiche Integration der drei Systemanbieter. Ohne das Team wäre es nicht möglich gewesen, dieses Programm innerhalb des Zeitrahmens erfolgreich in unseren Betriebsablauf zu integrieren. Dieses Programm ändert die Spielregeln in unserem Unternehmen."

- Vice President Supply Chain, weltweit tätige Verpackungsfirma

"Für diese unternehmenskritische Aufgabe haben wir uns aufgrund ihres beraterischen Ansatzes, ihrer umfassenden Erfahrung in unserer Branche und ihrer Fachkompetenz hinsichtlich SAP-Unternehmensanwendungen für Cognizant entschieden. Cognizant ersetzte unsere inkompatiblen Alt-Systeme aus mehreren Geschäftsübernahmen und stimmte die Geschäftsprozesse aufeinander ab. Dadurch unterstützte Cognizant unsere Wachstumsstrategie und half uns dabei, unseren Kunden die weltweit beste Erfahrung zu bieten."

- Senior Vice President und Chief Information Officer, weltweit führender Anbieter kritischer technischer Daten

"Ich danke Ihnen für einen erfolgreichen Go-Live und einen unglaublich geschmeidigen und störungsfreien Übergang zu dem neuen System. Ich bewundere Ihre kollektive Kompetenz hinsichtlich Systemen und SAP, Ihre unglaubliche Ausdauer, Ihre Beharrlichkeit trotz vieler, vieler Hindernisse, die sich uns in den Weg stellten, und Ihr verantwortungsvolles Vorgehen bei dem bestmöglich und umfassend geplanten sowie mängelfrei ausgeführten grossen IT-Projekt, an dem ich jemals beteiligt war. Eine erfolgreiche, reibungslose Implementierung wie diese erlebt man nicht jeden Tag."

- Chief Information Officer, Anbieter spezieller Medizinprodukte aus den USA

"Wir hätten unser SAP-Upgrade nie ohne den wertvollen Beitrag und die Integration in die Projektorganisation des Teams von Cognizant geschafft. Bezogen auf die tatsächlichen früheren Betriebskosten und die geschätzten Kosten für Azure, erwarten wir aufgrund der Nutzung von SAP in der Cloud eine finanzielle Entlastung von mindestens 25  % im Jahr."

- Chief Information Officer, führendes Vertragsunternehmen in den VAE

"Die Anleitung durch Cognizant und der Einsatz Ihres Teams haben uns bei diesen Projekten Erfolg beschert. Der AMS-Support ist ebenfalls sehr gut und wichtig für unseren laufenden Betrieb. Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit. Wir freuen uns auf weiterhin starke Leistungen in der Zukunft."

- Vice President Business Applications, weltweit aktive Verpackungsfirma

SAP-Partner

Wir bei Cognizant gehen Partnerschaften und Allianzen mit Unternehmen ein, deren Produkte und Services unser Angebot für unsere Kunden vervollständigen.

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