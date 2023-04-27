SAP-Dienste

Überblick
Die Erwartungen von Kund:innen verlagern sich von Technologie-Features hin zu Geschäftsergebnissen. Da sich diese Geschäftsdynamik verändert, müssen Unternehmen Prozesse innovieren, vereinfachen und rationalisieren, um bessere Kund:innenerlebnisse zu bieten und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
- Modernisierung befähigt Unternehmen personalisierte Erlebnisse zu liefern und neue Geschäftsmodelle bei Bedarf einzusetzen.
- Agilität ermöglicht es Unternehmen, jederzeit und überall auf Daten zuzugreifen und Prozesse an die Kund:innenanforderungen anzupassen