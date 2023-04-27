Kapitalmärkte
TIEFGREIFENDE EXPERTISE
Von uns bediente Kapitalmarktsegmente
Anlage- und Vermögensverwaltung
Unsere hochmodernen Lösungen für die digitale Transformation verbessern die betriebliche Effizienz, die Kundenbindung und die datengestützte Entscheidungsfindung.
Investmentbanking und Wertpapierhandel
Unsere Frameworks und Lösungen tragen dazu bei, Handelsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und die Datenanalyse in der gesamten Wertpapierwertschöpfungskette zu optimieren.
Marktinfrastruktur
Wir helfen bei der Modernisierung von Abläufen, indem wir KI-integrierte BPO-Services bereitstellen. Dabei werden Legacy-Anwendungen in moderne Infrastrukturen verwandelt, die den wachsenden Kundenanforderungen gerecht werden.
Wertpapier- und Depotdienstleistungen
Unsere sicheren, skalierbaren Verwahrungslösungen verbessern den Schutz von Vermögenswerten, optimieren Abwicklungsprozesse und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Depotkund:innen.
Unser Angebot
Werkzeuge
ERGEBNISORIENTIERT
Profitieren Sie von unserer Erfahrung
Erfahren Sie, wie sich Betriebs- und Technologiemodelle mit Cognizant weiterentwickeln.
Vernetzen Sie sich mit unseren Führungskräften
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.