Versicherungen
Die von uns bedienten Versicherungssegmente
Sach- & Unfallversicherung
Automatisieren Sie Front- und Backoffice-Prozesse für mehr Effizienz und einen besseren ROI mit Versicherungs-IT-Lösungen. Optimieren Sie Partnerimplementierungen. Und bieten Sie personalisierte, digitale Kund:innenerlebnisse.
Leben und Rente, Gruppe und Ruhestand
Beschleunigen Sie die Risikoprüfung, um Produkte mithilfe von Technologielösungen für die Versicherung schneller auf den Markt zu bringen. Steigern Sie die Effizienz und Reaktionsfähigkeit und reduzieren Sie gleichzeitig die Komplexität. Und erfüllen Sie sich ändernde Kund:innenanforderungen mithilfe ausgefeilter digitaler Tools.
Modernisierung der P&C-Underwriting- und Policenverwaltungssysteme
Die Versicherungsbranche steht vor einer rasanten Entwicklung. Entdecken Sie, wie wir führenden Schaden- und Unfallversicherern es ermöglichen, perfekte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen und so sicherzustellen, dass sie in diesem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben.
Unser Angebot
Mit diesem agilen, sechswöchigen Programm können Versicherer Innovationen freisetzen und neue Wachstumschancen entdecken, das Kundenerlebnis verbessern und ihre Betriebsabläufe optimieren.
Wenn Sie planen, Ihre Prozesse zu modernisieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie von Geschäftszielen und nicht von Technologiekriterien geleitet wird.
Cognizant hilft Versicherern, ihre Ziele zu erreichen, indem es die neuesten KI- und generativen KI-Technologien nutzt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Generative KI: Schaffen Sie Werte mit der Geschwindigkeit Ihrer Intuition
Nutzen Sie die Entscheidungskraft generativer KI und schaffen Sie Ergebnisse, die Ihr Unternehmen zukunftssicher machen.
Fallstudien
Revolutionierung der Legacy-Modernisierung mit KI
Die Modernisierung von veralteten Systemen ist heute wichtiger denn je. Es geht nicht mehr nur um Effizienz, sondern auch um Durchhaltevermögen und die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft.
Aktuelle Veröffentlichungen
Unsere Partner und Allianzen für Versicherungstechnologielösungen
Mit umfangreicheren Serviceangeboten bilden wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit Weltklasse-Organisationen und liefern umfassende Lösungen für die geschäftlichen und IT-Herausforderungen unserer Kund:innen.
Unsere Ansprechpartner:innen
Machen Sie den ersten Schritt mit Technologielösungen für die Versicherung
Den Kund:innen allumfassend zu dienen, ist ein großes Versprechen, denn die Leistungsfähigkeit neuer digitaler Möglichkeiten, einschließlich digitaler Transformation im Versicherungswesen und IT-Lösungen für Versicherungen, ist enorm und wächst weiter.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihr Unternehmen von Versicherungstechnologieservices profitieren kann.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.