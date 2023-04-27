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Versicherungen
Kontakt

Wo auch immer Sie sich auf dem Weg zur Moder­nisierung Ihres Ver­sicherungs­wesens befinden, Cognizant unterstützt Sie bei der Aktu­alisierung Ihrer veralteten Techno­logien und Prozesse mit hoch­modernen IT-Lösungen für Ver­sicherungen, um den heutigen Kund:innen­anfor­derungen nach einem digitalen, perso­nalisierten Online-Erlebnis gerecht zu werden – und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren.

Beschleunigen Sie die Markteinführung Ihrer Produkte

durch Rationali­sierung der Entwicklung und Beschleu­nigung von Underwriting, Abrechnung und anderen Kern­prozessen.

Reduzieren Sie die Betriebskosten

durch Verbesserung der Daten­genauigkeit und Rationalisierung manueller, zeitintensiver Aufgaben.

Erzielen Sie Effizienzen

durch die Automa­tisierung von Arbeits­abläufen und die Integration fortschrittlicher Technologien wie KI und generative KI.

Die von uns bedienten Versicherungssegmente

Sach- & Unfallversicherung

Automatisieren Sie Front- und Back­office-Pro­zesse für mehr Effizienz und einen besseren ROI mit Ver­siche­rungs-IT-Lösungen. Optimieren Sie Partner­implemen­tierungen. Und bieten Sie perso­nalisierte, digitale Kund:innen­erlebnisse.

Leben und Rente, Gruppe und Ruhestand

Beschleu­nigen Sie die Risiko­prüfung, um Produkte mithilfe von Technologie­lösungen für die Versicherung schneller auf den Markt zu bringen. Steigern Sie die Effizienz und Reak­tions­fähigkeit und reduzieren Sie gleichzeitig die Komplexität. Und erfüllen Sie sich ändernde Kund:innen­anfor­derungen mithilfe ausgefeilter digitaler Tools.

Modernisierung der P&C-Underwriting- und Policen­verwaltungs­systeme

Die Versicherungsbranche steht vor einer rasanten Entwicklung. Entdecken Sie, wie wir führenden Schaden- und Unfallversicherern es ermöglichen, perfekte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen und so sicherzustellen, dass sie in diesem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben.

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Unser Angebot

Mit diesem agilen, sechswöchigen Programm können Versicherer Innovationen freisetzen und neue Wachstumschancen entdecken, das Kundenerlebnis verbessern und ihre Betriebsabläufe optimieren.

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Wenn Sie planen, Ihre Prozesse zu modernisieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie von Geschäfts­zielen und nicht von Technologie­kriterien geleitet wird.

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Cognizant hilft Versicherern, ihre Ziele zu erreichen, indem es die neuesten KI- und generativen KI-Technologien nutzt, um sich einen Wettbewerbs­vorteil zu verschaffen.

Generative KI: Schaffen Sie Werte mit der Geschwindigkeit Ihrer Intuition

Nutzen Sie die Entscheidungskraft generativer KI und schaffen Sie Ergebnisse, die Ihr Unternehmen zukunftssicher machen.

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Fallstudien

Talcotts cloudbasierte Modernisierung
Talcotts cloudbasierte Modernisierung

steigert die Agilität, reduziert die Investitions- und Betriebskosten um 25 % und senkt die Kosten um 20 %.

Ein Mann hält einige Papiere in einer Hand und schreibt mit der anderen Hand mit einem Marker auf eine Tafel, während ein anderer Mann lächelnd zusieht
Der Verbraucher-ID-Schutz eines in Indien ansässigen Versicherers
Der Verbraucher-ID-Schutz eines in Indien ansässigen Versicherers

nutzt KI-Technologie, die biometrische Daten mit 100 %iger Bildmaskierungs­genauigkeit sichert.

biometrische Daten
Die Test­automati­sierung eines US-Carriers
Die Test­automati­sierung eines US-Carriers

nutzt eine skriptlose Open-Source-Lösung, die die Qualitäts­sicherung beschleunigt und 1,6 Millionen US-Dollar spart.

Zwei Personen sitzen auf einer Yacht
Das API-gesteuerte B2B eines P&C-Anbieters
Das API-gesteuerte B2B eines P&C-Anbieters

beschleunigt die Angebotserstellung, bietet Serviceintegration in Echtzeit und steigert den Umsatz.

Jemand schaut sich ein beschädigtes Auto an
Die RPA-Lösung eines britischen Versicherers
Die RPA-Lösung eines britischen Versicherers

Automatisiert über 70 Prozesse in mehreren Geschäftsbereichen und spart jährlich 7,5 Millionen £.

Mann und Frau schauen auf den Tablet-Bildschirm

Revolutionierung der Legacy-Modernisierung mit KI

Die Modernisierung von veralteten Systemen ist heute wichtiger denn je. Es geht nicht mehr nur um Effizienz, sondern auch um Durchhaltevermögen und die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft. 

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Aktuelle Veröffentlichungen

Die nächste Branchen­etappe: Offene Versicherungen

Wenn Kund:innen den Versicherern die Erlaubnis erteilen, Daten mit anderen Anbieter:innen zu teilen, kann dies neue Einnahme­quellen und größeres Vertrauen der Verbraucher:innen bedeuten.

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Die Zukunft des Underwritings ist da, und sie ist bionisch

Heutzutage erfolgt der Underwriting-Prozess manuell, was nicht nur langsam, sondern auch sehr kostspielig ist. Der Kernprozess des Underwritings muss noch revolutioniert werden, und das bionische Underwriting bietet die Chance dazu.

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Angesichts steigender Ansprüche und Kosten greifen Versichernde auf KI zurück

Klar, KI kann Kosten senken und CX personalisieren. Doch für den Erfolg braucht es eine moderne Daten­architektur und ein intelligentes Daten­management.

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Wie sich Versichernde an die neue Netto-Null-Ära anpassen

Angesichts neuer Herausforderungen müssen Versichernde die Netto-Null-Ära mit Technologie, daten­gesteuerten Erkennt­nissen und menschen­zentriertem Design meistern.

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Die Versichernde haben einen Vorsprung, aber die Zukunft ist ungewiss

Während Versichernde von Technologie­investitionen profitieren, sind sie mit makro­ökonomischer Unsicherheit und einem sich entwickelnden Markt konfrontiert.

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Unsere Partner und Allianzen für Ver­sicherungs­techno­logie­lösungen

Mit umfang­reicheren Service­angeboten bilden wir Partner­schaften und strategische Allianzen mit Welt­klasse-Organisa­tionen und liefern umfassende Lösungen für die geschäft­lichen und IT-Heraus­forderungen unserer Kund:innen.

Unsere Ansprechpartner:innen

Indumathi Chitharanjan

Sales Lead Insurance Central Europe

Ansprechpartner Foto

Machen Sie den ersten Schritt mit Technologie­lösungen für die Versicherung

Den Kund:innen allumfassend zu dienen, ist ein großes Versprechen, denn die Leistungs­fähigkeit neuer digitaler Möglichkeiten, einschließlich digitaler Transfor­mation im Versich­erungs­wesen und IT-Lösungen für Versicherungen, ist enorm und wächst weiter.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihr Unternehmen von Versicherungs­techno­logie­services profitieren kann.

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