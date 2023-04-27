AWS Cloud
Mit der AWS-Cloud transformative Geschäftsergebnisse vorantreiben
Erzielen Sie sofortigen Erfolg und langfristigen Mehrwert in der Cloud.
Wir sind ein Contact Center Intelligence Consulting Partner
Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen und Erfolgsgeschichten bei der Transformation von Contact Centern mit AWS AI/ML-Services.
Bereitstellung intelligenter CX mit Unum, AWS und Cognizant
Hören Sie zu, wie Expert:innen von Unum, AWS und Cognizant über die Zukunft des Kund:innenerlebnisses diskutieren, einschließlich der neuesten Trends, Erkenntnisse und umsetzbaren Strategien, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, sein CX-Programm zu verbessern.
Leistungen
Beschleunigen Sie das Wachstum mit agilen Cloud-Lösungen
Als AWS Telco Competency Partner ist Cognizant bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Verwandeln Sie Ihr Unternehmen, Ihren Betrieb und Ihre Erfahrung mit unseren Engineering-Dienstleistungen und Softwarelösungen.Ganz gleich, ob Ihr Ziel darin besteht, ein Marktführer für digitale Konnektivität zu werden oder die Content-Wertschöpfungskette zu rationalisieren, wir liefern die Lösungen und Skalierbarkeit, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.
Beschleunigen Sie Ihren Wechsel in die Cloud
Cloud Migrate von Cognizant ist ein umfassendes Angebot, das Sie bei der Umsetzung Ihrer AWS-Cloud-Migrationsstrategie durch die Umwandlung von Plattformen, Anwendungen und Daten unterstützt. Wir führten einen strukturierten, risikominimierten Ansatz für die Full-Stack-Migration durch, der Anwendungen, Infrastruktur, Sicherheit und DevOps umfasst
Mit AWS agilen Cloud-Betrieb bereitstellen
AWS Cloud Operate von Cognizant hilft Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Cloud-Infrastruktur, indem es unsere integrierte Cloud Management Platform (iCMP), Rahmenwerke und die besten Verfahren von AWS nutzt. Es ist auf vier Grundsätze der Unternehmensführung ausgerichtet – Finanzen, Technologie, Dienstleistungen sowie Sicherheit und Compliance –, um Risiken zu minimieren, Innovationen zu maximieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.
Das Angebot nutzt AI/ML, um Cloud-Management-Dienste durchgängig zu automatisieren, einschließlich Überwachung und Benachrichtigung, Bereitstellung und Orchestrierung, Konfigurationsmanagement, Governance, Sicherheit, Anwendungsperformance-Management und Optimierungsservices. Dies führt zu Kosteneinsparungen, verbesserter Agilität, einem angenehmeren Benutzererlebnis und erhöhter Sicherheit.
Über 15.000 geschulte AWS-Praktiker
18.000 AWS-Zertifizierungen, Tendenz steigend
Unser Angebot
Maximieren Sie die digitale Transformation
Cognizant sorgt mit einem Spektrum an AWS-gestützten Serviceangeboten für die sichere Transformation Ihres digitalen Kerns, eine maximierte unternehmensweite Transformation und mehr Innovation. Dabei greifen wir auf unsere umfassenden Kenntnisse und branchenübergreifenden Erfahrungen zu Daten, Anwendungen, Sicherheit und Compliance, proprietären Tools, Rahmenwerken und Beschleunigern zurück.
Transformieren Sie Ihre Anwendungen
Cognizant Application Modernization entwickelt intelligente Migrations-Roadmaps und -Strategien, die es Unternehmen ermöglichen, mit Hilfe von Frameworks, Tools und Plattformen nach Industriestandards agil, widerstandsfähig, sicher und kosteneffizient zu sein.
Das Angebot umfasst:
- Migrationsbewertungen und Transformationsempfehlungen durch unser Shared Services Platform Ecosystem, einschließlich Upshift der Plugins und Container Deployment Platform (CDP)
- Beschleunigung des Migrationsprozesses durch das AWS-Migrationsbeschleunigungspartner-Programm (MAP)
- Landing Zone inklusive DevOps-Pipelines, Serverless-Computing-Modelle & Microservices-Architektur mit Containern, Cloud Native und Non-Native nach Bedarf
Move & Modernize kombiniert die neuesten Tools und Automatisierungsfunktionen von AWS mit den Anwendungsmodernisierungs-, App-Management- und Cloud-Management-Funktionen von Cognizant und ermöglicht so eine durchgängige Cloud-Transformation und ein hervorragendes Kund:innenerlebnis auf AWS.
Daten analisieren, Erkenntnisse gewinnen
Unternehmen wissen, dass Sie Daten als Wettbewerbsvorteil nutzen müssen. Wir leben in einem datengestützten Wirtschaftsumfeld, in dem digitalgestützte Unternehmen den Maßstab setzen.
- KI-Datenmodernisierungsverfahren: Mit einem Datenreferenzmodell können Unternehmen unter Verwendung eines Satzes an Attributen, die die strukturierte Modernisierung des Datenökosystems unterstützen, ihre Daten- und Analysegrundlage neu konzipieren. Dadurch wird die Markteinführung um 30-70 % beschleunigt, die Gesamtdatenkosten werden um 40 % reduziert und der Wert wird in 3 bis 6 Monaten realisiert.
- BigDecision: Diese Plattform und Arbeitsplätze für Datenmodernisierungsservices auf Grundlage einer Microservices-Architektur beschleunigt mit einem konfigurierbaren Ansatz anstelle eines Kodierungsparadigmas die Umstellung auf die AWS-Cloud.
- Intelligent Data Works: Intelligent Data Works ist eine Datenlösung mit Beschleunigern, Tools und Rahmenwerken, mit denen Kund:innen ihre Bestandsdatenstrukturen und den zugehörigen Code mit einer angepassten Option auf geschäftsspezifische Szenarien in der AWS-Cloud migrieren können.
Modernisieren und optimieren Sie ältere Plattformen
Cognizant stellt sofort einsatzbereite Services mit integrierten AWS-Technologien der neuen Ära zur Modernisierung bestehender Infrastrukturplattformen bereit. Die Angebote umfassen:
- Migrationsbeschleunigung und -bereitschaft: Bewerten, entwickeln und migrieren Sie bestehende Workloads schnell und systematisch und nutzen Sie dazu Automatisierung und Spezialtools über das AWS-Partnerprogramm zur Migrationsbeschleunigung (Migration Acceleration Program, MAP).
- Windows-Modernisierung: Mit unserem Windows-Modernisierungsstudio unterstützen wir Unternehmen mit großem Windows-Softwarebestand, der am Lebenszyklusende ist, bei der Migration auf AWS-Cloud-Native, z. B. von SQL Server unter Windows auf SQL Server unter Linux auf AWS, SQL Server unter Windows auf Amazon Aurora, .NET auf Container/den Amazon EC2-Containerservice, .NET auf AWS Lambda serverlose Migration unter AWS Cloud.
- Cloud-Kontaktcenter: Modernisieren Sie mit dem in AWS Connect integrierten KI-Komplettangebot von Amazon (Polly, Lex, Rekognition) Ihren Kontaktcenter.
- Vernetzte Umgebung: Mit intelligenten Lösungen, die AWS IoT Core, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass und AWS Cognito in der AWS-Cloud nutzen, verbessern Sie die betriebliche Effizienz, die Sicherheit, die Compliance und die allgemeine Kund:innenfreundlichkeit.
- AWS WorkSpaces mit Cognizant: Skalierbare virtuelle Desktops mit AWS WorkSpaces sind jederzeit und überall auf jedem beliebigen Gerät verfügbar und vereinfachen die Arbeitsplatzumgebung.
- Cloud-Konformität: Nutzen Sie unser Fachwissen zur Entwicklung einer umfassend skalierbaren, hochverfügbaren und agilen AWS-Infrastruktur mit zertifizierter Sicherheits- und Branchenkonformität unter Einsatz robuster cloudspezifischer Services von AWS.
- Wirtschaftlicher Cloudbetrieb: Optimieren Sie Ihre Cloud auf minimale Ausgaben. Unser zyklisches Framework stellt sicher, dass alle Aspekte der Due Diligence, der Bewertung, der Risikoanalyse, der Geschäftsauswirkungen und des Änderungsmanagements einwandfrei und mit erheblichen Kosteneinsparungen abgewickelt werden.
- Mainframe-Modernisierung: Migrieren und modernisieren Sie mit dem Wechsel in die AWS-Cloud Ihre Mainframe-Anwendungen einschließlich Mainframe-Rehosting-Strategie, APIsierung, Optimierung, DevOps und Datenmodernisierung mit Integration in Tools nach Branchenstandard, um Kosten und Risiken zu senken.
- Hybrid Cloud Accelerator: Native AWS-Architektur ermöglicht eine Modernisierung, die innerhalb einer lokalen Umgebung beschleunigt und mittels AWS Outposts in cloudgerechte Workloads umgewandelt werden kann. Als AWS Outposts-Partner arbeitet Cognizant mit Kunden am Neuaufbau von Architekturen für komplexe IT-Workloads im Unternehmen, um die lokale und cloud-basierte Infrastruktur zu modernisieren und zu stärken.
Mit uns den VMware-Bestand auf AWS umgestalten
Transformieren Sie Ihre IT-Landschaft und schöpfen Sie das volle Potenzial der Cloud aus – mit den bewährten Cognizant-Migrations- und Modernisierungsservices von VMware zu AWS. Als AWS-Premium-Servicepartner und VMware-Experte kombinieren wir modernste Automatisierung, branchenspezifische Lösungen und fundiertes technisches Fachwissen, um nahtlose Migrationen, optimierte Abläufe und innovative Ergebnisse zu liefern.
Die Cognizant-Migrations- und Modernisierungsservices von VMware zu AWS bieten das Fachwissen, die Tools und den Support, die Sie benötigen, um Ihre Cloud-Ziele zu erreichen, indem sie mit automatisierten Lösungen messbare Ergebnisse liefern.
Branchenlösungen
Mit unseren branchenspezifischen vorgefertigten, sofort einsatzbereiten Lösungen können Sie schnell einsatzbereit sein.
Beschleuniger
Mit unseren Tools und Beschleunigern können Unternehmen Zustand und Cloudbereitschaft ihrer Anwendungen bewerten, Anwendungscode nachkonstruieren, Microservices entwickeln und bereitstellen, die Wertschöpfung beschleunigen und in allen Phasen der Cloudnutzung den Nutzen maximieren.
Kompetenzen
Gefragte Referenzen
Cognizant ist von AWS für verschiedenste Kompetenzen von branchenspezifischen Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Life Sciences bis zu funktionalen Spezialisierungen wie Migration, serverlose Architekturen und CloudFormation zertifiziert.
Betrieb im Maßstab
Als Einführungspartner der AWS Cloud Operations Services Competency bietet Cognizant fünf grundlegende Cloud-Lösungsbereiche : Cloud Governance, Cloud Financial Management, Monitoring & Observability, Compliance & Auditing und Operation Management. Wir liefern qualitativ hochwertige Lösungen und helfen Kund:innen dabei, das Modell für einen maßstabsgetreuen Betrieb zu verwirklichen.
Schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung
Das Unternehmenswachstum hängt davon ab, den Märkten einen Schritt voraus zu sein und Veränderungen zu antizipieren – und dabei stehen Daten im Mittelpunkt. Wo auch immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden – von der Aggregation von Daten bis zur Erstellung anspruchsvoller KI-Modelle – AWS und Cognizant können Sie unterstützen.
Beschleunigen Sie den Wandel
Arbeiten Sie mit Cognizant und AWS zusammen, um die digitale Transformation von Unternehmen in großem Maßstab voranzutreiben. Nutzen Sie unsere DevOps-Services für Beratung, Transformation und Ausführung in allen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus, um eine große Wirkung in Ihrem gesamten Unternehmen zu erzielen.
Bieten Sie relevante digitale Lernerlebnisse
Arbeiten Sie mit AWS und Cognizant zusammen, um Ihre Lernplattform auf die nächste Stufe zu heben. Unsere Bildungsdienstleistungen sind darauf ausgelegt, die Bildung zu verbessern und Ergebnisse zu erzielen. Sie reichen von Beratung und Digital-Experience-Strategie bis hin zu Technologieaktivierung, Implementierung und Systemintegration. Ganz gleich, ob Sie ein Verlag, eine Hochschule oder ein EdTech-Anbieter sind: Die Expertise unseres Teams erweitert Ihren Horizont.
Lösungen für die Öl- und Gasindustrie
Als AWS-Kompetenzpartner für Energie hat Cognizant erfolgreich Lösungen entwickelt, die der Öl- und Gasindustrie dabei helfen, mehr Energieoptionen bereitzustellen, Kosten zu senken und eine höhere Kund:innenzufriedenheit zu gewährleisten. Unsere innovativen cloudbasierten Lösungen ermöglichen es Energieversorgern, ihre Leistung auf ein neues Niveau zu heben.
Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz
Als AWS-Kompetenzpartner für Finanzdienstleistungen hat Cognizant seine Branchenkenntnis unter Beweis gestellt, unkompliziert Lösungen nach den AWS-Architektur-Best-Practices implementiert und Mitarbeiter:innen für AWS zertifizieren lassen. Wir haben anspruchsvollste AWS-Aufträge für Finanzdienstleister erfüllt, unser umfassendes Fachwissen im Finanzbereich auf der AWS-Plattform demonstriert und Aufträge in der AWS-Cloudumgebung reibungslos abgewickelt und können so auf eine erwiesene Erfolgsbilanz blicken.
Nutzung hervorragender generativen KI
Cognizant steht an der Spitze der generativen KI-Innovation und nutzt AWS-Technologie zur Bewältigung komplexer Herausforderungen. Mit einem tiefen Verständnis für künstliche Intelligenz entwickelt Cognizant maßgeschneiderte Lösungen, die die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Tools von AWS nutzen und sicherstellen, dass Kunden von intelligenten, effizienten und skalierbaren Ergebnissen profitieren. Dank dieser Expertise ist Cognizant ein führendes Unternehmen bei der Transformation von Branchen durch KI-gesteuerte Strategien.
Lösungen für Kostenträger und Anbieter
ALS AWS-Kompetenzpartner für das Gesundheitswesen hat Cognizant erfolgreich Lösungen für Kostenträger und Anbieter im Gesundheitswesen entwickelt, mit denen sich Patient:innendaten sicher speichern, verarbeiten, übertragen und analysieren lassen. Wir bieten Ihnen Zugang zu innovativen cloudgestützten Lösungen mit erwiesener Erfolgsbilanz im vorschriftenkonformen Umgang mit Patient:innendaten und sonstigen Gesundheitsinformationen.
Schalten Sie die Leistung von HPC frei
Die AWS-Praxis von Cognizant liefert High Performance Computing (HPC)-Lösungen, die Hochleistungs-Solver, Plattformen und Workload-Management umfassen. Unsere umfassende Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Life Sciences und Versicherungen ermöglicht es uns, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen in diesen Branchen anzugehen.
Technische und Kundenerfolge
Als AWS-Kompetenzpartner für Life Sciences kann Cognizant Fach- und Kund:innenerfolge bei der Entwicklung von Life Science-Lösungen auf AWS vorweisen. Wir unterstützen Sie in Arzneimittelforschung, Management klinischer Studien, Herstellung und Vertrieb, Forschung und Entwicklung innovativer gentechnikbasierter Behandlungen und begleitender Diagnostik.
Optimierte bewährte Verfahren
Als AWS Machine Learning and MLOps Competency Partner demonstriert Cognizant den höchsten Grad an Kompetenz in allen Aspekten von ML für den Kundenerfolg. Unsere Praktiken fördern die Integration von AWS-Technologien für maschinelles Lernen in das Versionsmanagement, die kontinuierliche Integration und die Entwicklungspraktiken (CICD), die Softwareentwicklung und die Datentechnik sowie den Betrieb. Dies stellt sicher, dass unsere Kunden optimierte und durchgesetzte architektonische Best Practices für die Operationalisierung von Modellen, wiederholbare Effizienz und Erfolg im großen Maßstab erhalten.
Bewährte End-to-End-Funktionen
Als AWS Mainframe-Migration-Kompetenzpartner bietet Cognizant die End-to-End-Migration von Mainframe-Workloads nach AWS mit bewährten Mainframe-Modernisierungsservices, umfassenden Kompetenzen in Legacy-Technologien, internen Beschleunigern und Partnerschaften. Wir beginnen damit, die Kerngeschäftsanforderungen mithilfe von inkrementellen Modernisierungsmethoden für bewährten Kundenerfolg zu erfüllen, um Risiken zu reduzieren und Änderungen zu steuern, die sich auf alle Stakeholder des Unternehmens auswirken.
Schrittweise in eine autonome Zukunft
Als AWS Manufacturing Competency Partner unterstützt Cognizant Unternehmen bei der Implementierung von Industrie 4.0-Technologien, um Produktionseffizienz, Markteinführungszeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Cognizant und AWS arbeiten an der Entwicklung einer integrierten Fertigungsdatenplattform, die IT- und OT-Systeme in der Cloud vereinen wird. Bei dieser Plattform kommen Sensoren, IoT, Edge-Computing, Datenanalysen und generative KI zum Einsatz. Ziel der Initiative ist es, den Fernbetrieb über ein intelligentes Kommandozentrum zu ermöglichen und digitale Technologien zu nutzen, um eine vollständige Automatisierung des Anlagenbetriebs zu erreichen.
Fachwissen in allen Phasen
Als Kompetenzpartner für AWS-Migration kann Cognizant umfassende Erfahrungen für alle Phasen komplexer Migrationsprojekte für die erfolgreiche Umstellung auf AWS vom Entwurf und der Planung über die Migration bis zum Betrieb vorweisen. Wir legen den Schwerpunkt auf den Ausbau Ihrer hauseigenen Kompetenzen und unterstützen Sie bei der Entwicklung der Grundlagen für komplexe Migrationen auf AWS. Wir sind zudem auf die Minimierung von Problemen bei der Migration von Bestandsanwendungen spezialisiert.
Verwandeln Sie sich in ein modernes Unternehmen
Als AWS SAP-Kompetenzpartner hat Cognizant den höchsten Grad an Spezialisierung im SAP-Bereich gezeigt, mit tiefem technischen Fachwissen von AWS und nachgewiesenen Kund:innenerfolgen bei der Umstellung von SAP- auf AWS-Projekte. Mit unserem fundierten Fachwissen können wir Ihnen bei nahtlosen SAP-Implementierungen und schnellen Migrationen auf AWS helfen und sorgen dabei für optimierte Betriebsabläufe mit verwalteter Plattform und kontextualisierten branchenspezifischen SAP-Lösungen auf AWS.
Software für die Fahrzeuge von morgen
Als AWS Software Defined Vehicles-Kompetenzpartner unterstützt Cognizant Automobilhersteller dabei, mit einer flexiblen, softwaregesteuerten Fahrzeugarchitektur die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Cognizant hat bei der Implementierung von Lösungen für die Automobilindustrie ein Höchstmaß an Branchen- und Domänenexpertise mit fundierten technischen AWS-Kenntnissen bewiesen. Verwandeln Sie Ihre Produkte, Ihre Betriebsabläufe und die Kundenerfahrung mit unseren Engineering-Dienstleistungen und Softwarelösungen.
Werden Sie ein Telekommunikationsführer
Als AWS Telco Competency Partner ist Cognizant bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Verwandeln Sie Ihr Unternehmen, Ihren Betrieb und Ihre Erfahrung mit unseren Engineering-Dienstleistungen und Softwarelösungen.Ganz gleich, ob Ihr Ziel darin besteht, ein Marktführer für digitale Konnektivität zu werden oder Ihre Content-Wertschöpfungskette zu optimieren, wir liefern skalierbare Lösungen, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.
Innovative Reiselösungen
Die AWS-Kompetenzbezeichnung für Reisen und Gastgewerbe erkennt an, dass Cognizant das höchste Maß an Branchen- und Domänenexpertise mit fundiertem technischem AWS-Wissen bei der Implementierung von T&H-Branchenlösungen bewiesen hat. Unser umfassendes Branchenwissen in Zusammenarbeit mit AWS hat Initiativen zur digitalen Transformation und Omnichannel-Lösungen hervorgebracht und die Customer Journey und Experience für die Marken unserer Kund:innen verbessert.
Auszeichnungen von Partnern und Analysten
Globaler GSI-Migrationspartner des Jahres – 2023
Auszeichnung für die besten AWS-Partner mit Kompetenz im Bereich Migration, die Fachwissen in der Migration von Kund:innen in die AWS-Cloud unter Beweis gestellt haben. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl, des Werts und der termingerechten Bereitstellung von Migrationen.
Branchenpartner des Jahres – Gesundheitswesen und Life Sciences – 2023
Mit dieser Auszeichnung werden die besten AWS-Partner mit Kompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen oder Life Sciences geehrt, die innovative, auftragsbasierte Erfolge für Kunden aus dem Gesundheitswesen erzielen.
Branchenpartner des Jahres für Kraftfahrzeugtechnik und Fertigung – 2024
Mit dieser Auszeichnung werden Partner mit Kompetenz in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik oder Fertigung von AWS gewürdigt, die Kunden aus der Automobil- und Fertigungsindustrie dabei unterstützt haben, ihre Transformation durch speziell entwickelte Cloud-Funktionen und tiefgreifende Branchenexpertise zu beschleunigen.
Branchenpartner des Jahres für den Einzelhandel – 2024
Mit dem Preis werden Partner mit Kompetenz im Bereich AWS-Einzelhandel ausgezeichnet, die innovative Angebote zur Beschleunigung der Modernisierung und Innovation von Einzelhändlern in allen Unternehmensbereichen bereitstellen.
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