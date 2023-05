Als AWS Machine Learning and MLOps Competency Partner demonstriert Cognizant den höchsten Grad an Kompetenz in allen Aspekten von ML für den Kundenerfolg. Unsere Praktiken fördern die Integration von AWS-Technologien für maschinelles Lernen in das Versionsmanagement, die kontinuierliche Integration und die Entwicklungspraktiken (CICD), die Softwareentwicklung und die Datentechnik sowie den Betrieb. Dies stellt sicher, dass unsere Kunden optimierte und durchgesetzte architektonische Best Practices für die Operationalisierung von Modellen, wiederholbare Effizienz und Erfolg im großen Maßstab erhalten.