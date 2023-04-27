AWS Cloud Operate von Cognizant hilft Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Cloud-Infrastruktur, indem es unsere integrierte Cloud Management Platform (iCMP), Rahmenwerke und die besten Verfahren von AWS nutzt. Es ist auf vier Grundsätze der Unternehmensführung ausgerichtet – Finanzen, Technologie, Dienstleistungen sowie Sicherheit und Compliance –, um Risiken zu minimieren, Innovationen zu maximieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.

Das Angebot nutzt AI/ML, um Cloud-Management-Dienste durchgängig zu automatisieren, einschließlich Überwachung und Benachrichtigung, Bereitstellung und Orchestrierung, Konfigurationsmanagement, Governance, Sicherheit, Anwendungsperformance-Management und Optimierungsservices. Dies führt zu Kosteneinsparungen, verbesserter Agilität, einem angenehmeren Benutzererlebnis und erhöhter Sicherheit.