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AWS Cloud
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Fördern Sie Innovationen und Ergebnisse mit Cognizant + AWS

Cognizant arbeitet mit globalen Unternehmen aller Branchen zusammen, um robuste, moderne und sichere digitale Plattformen in der AWS-Cloud aufzubauen, die es ihnen ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen, Geschäftsdienste zu skalieren und die betriebliche Agilität zu verbessern.
Als einer der führenden AWS-Partner bringt Cognizant Ihre digitale Transformationsreise durch Kernmodernisierung voran. Wir steigern die Effizienz, erschließen neue Geschäftsmöglichkeiten und bieten umfassendere Erlebnisse für Kund:innen durch Cloud-Beratung, Migration und betriebliche Verbesserungen.
Lassen Sie sich von unseren Expert:innen beim Einsatz der AWS-Cloud-Technologie helfen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und Ihre Organisationskosten zu senken.
Mit der AWS-Cloud transformative Geschäftsergebnisse vorantreiben

Erzielen Sie sofortigen Erfolg und langfristigen Mehrwert in der Cloud.

Erzielen Sie außergewöhnliche Funktionen und vorhersehbare Geschäftsergebnisse

Beschleunigen Sie die AWS-Einführung mit End-to-End-Intelligenz. Holen Sie sich die richtige Plattform, die richtigen Anwendungen und Benut­zer:innen­erleb­nis­se sowie die verbesserten Betriebs- und Leistungsinnovationen, die Ihr Unternehmen heute benötigt.

E-Book lesen
AWS-Plakat
Wir sind ein Contact Center Intelligence Consulting Partner

Erfahren Sie mehr über unsere Referenzen und Erfolgsgeschichten bei der Transformation von Contact Centern mit AWS AI/ML-Services.

Bereitstellung intelligenter CX mit Unum, AWS und Cognizant

Hören Sie zu, wie Expert:innen von Unum, AWS und Cognizant über die Zukunft des Kund:innen­erlebnisses diskutieren, einschließlich der neuesten Trends, Erkenntnisse und umsetzbaren Strategien, die Ihrem Unternehmen dabei helfen, sein CX-Programm zu verbessern.

Leistungen

Beschleunigen Sie das Wachstum mit agilen Cloud-Lösungen

Als AWS Telco Competency Partner ist Cognizant bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Verwandeln Sie Ihr Unterneh­men, Ihren Betrieb und Ihre Erfahrung mit unseren Engineering-Dienst­leistungen und Software­lösungen.Ganz gleich, ob Ihr Ziel darin besteht, ein Marktführer für digitale Konnektivität zu werden oder die Content-Wert­schöpfungs­kette zu rationalisieren, wir liefern die Lösungen und Skalier­barkeit, die Ihrem Unterneh­men zum Erfolg verhelfen.

Beschleunigen Sie Ihren Wechsel in die Cloud

Cloud Migrate von Cognizant ist ein umfassendes Angebot, das Sie bei der Umsetzung Ihrer AWS-Cloud-Migrationsstrategie durch die Umwandlung von Plattformen, Anwendungen und Daten unterstützt. Wir führten einen strukturierten, risikominimierten Ansatz für die Full-Stack-Migration durch, der Anwendungen, Infrastruktur, Sicherheit und DevOps umfasst

Mit AWS agilen Cloud-Betrieb bereitstellen

AWS Cloud Operate von Cognizant hilft Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Cloud-Infrastruktur, indem es unsere integrierte Cloud Management Platform (iCMP), Rahmenwerke und die besten Verfahren von AWS nutzt. Es ist auf vier Grundsätze der Unternehmensführung ausgerichtet – Finanzen, Technologie, Dienstleistungen sowie Sicherheit und Compliance –, um Risiken zu minimieren, Innovationen zu maximieren und eine schnellere Markteinführung zu erreichen.

Das Angebot nutzt AI/ML, um Cloud-Management-Dienste durchgängig zu automatisieren, einschließlich Überwachung und Benachrichtigung, Bereitstellung und Orchestrierung, Konfigurationsmanagement, Governance, Sicherheit, Anwendungsperformance-Management und Optimierungsservices. Dies führt zu Kosteneinsparungen, verbesserter Agilität, einem angenehmeren Benutzererlebnis und erhöhter Sicherheit.

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Über 15.000 geschulte AWS-Praktiker

18.000 AWS-Zertifizierungen, Tendenz steigend

Unser Angebot

Maximieren Sie die digitale Transformation

Cognizant sorgt mit einem Spektrum an AWS-gestützten Serviceangeboten für die sichere Transformation Ihres digitalen Kerns, eine maximierte unternehmensweite Transformation und mehr Innovation. Dabei greifen wir auf unsere umfassenden Kenntnisse und branchenübergreifenden Erfahrungen zu Daten, Anwendungen, Sicherheit und Compliance, proprietären Tools, Rahmenwerken und Beschleunigern zurück.

Transformieren Sie Ihre Anwendungen

Cognizant Application Modernization entwickelt intelligente Migrations-Roadmaps und -Strategien, die es Unternehmen ermöglichen, mit Hilfe von Frameworks, Tools und Plattformen nach Industriestandards agil, widerstandsfähig, sicher und kosteneffizient zu sein.

Das Angebot umfasst:

  • Migrationsbewertungen und Transformationsempfehlungen durch unser Shared Services Platform Ecosystem, einschließlich Upshift der Plugins und Container Deployment Platform (CDP)
  • Beschleunigung des Migrationsprozesses durch das AWS-Migrationsbeschleunigungspartner-Programm (MAP)
  • Landing Zone inklusive DevOps-Pipelines, Serverless-Computing-Modelle & Microservices-Architektur mit Containern, Cloud Native und Non-Native nach Bedarf

Move & Modernize kombiniert die neuesten Tools und Auto­mati­sierungs­funktionen von AWS mit den Anwendungs­modernisierungs-, App-Management- und Cloud-Management-Funktionen von Cognizant und ermöglicht so eine durchgängige Cloud-Transfor­mation und ein hervorragendes Kund:innen­erlebnis auf AWS.

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Daten analisieren, Erkenntnisse gewinnen

Unternehmen wissen, dass Sie Daten als Wettbewerbsvorteil nutzen müssen. Wir leben in einem datengestützten Wirtschaftsumfeld, in dem digitalgestützte Unternehmen den Maßstab setzen.

  • KI-Datenmodernisierungsverfahren: Mit einem Datenreferenzmodell können Unternehmen unter Verwendung eines Satzes an Attributen, die die strukturierte Modernisierung des Datenökosystems unterstützen, ihre Daten- und Analysegrundlage neu konzipieren. Dadurch wird die Markteinführung um 30-70 % beschleunigt, die Gesamtdatenkosten werden um 40 % reduziert und der Wert wird in 3 bis 6 Monaten realisiert.
  • BigDecision: Diese Plattform und Arbeitsplätze für Datenmodernisierungsservices auf Grundlage einer Microservices-Architektur beschleunigt mit einem konfigurierbaren Ansatz anstelle eines Kodierungsparadigmas die Umstellung auf die AWS-Cloud.
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works ist eine Datenlösung mit Beschleunigern, Tools und Rahmenwerken, mit denen Kund:innen ihre Bestandsdatenstrukturen und den zugehörigen Code mit einer angepassten Option auf geschäftsspezifische Szenarien in der AWS-Cloud migrieren können.

Modernisieren und optimieren Sie ältere Plattformen

Cognizant stellt sofort einsatzbereite Services mit integrierten AWS-Technologien der neuen Ära zur Modernisierung bestehender Infrastrukturplattformen bereit. Die Angebote umfassen:

  • Migrationsbeschleunigung und -bereitschaft: Bewerten, entwickeln und migrieren Sie bestehende Workloads schnell und systematisch und nutzen Sie dazu Automatisierung und Spezialtools über das AWS-Partnerprogramm zur Migrationsbeschleunigung (Migration Acceleration Program, MAP).
  • Windows-Modernisierung: Mit unserem Windows-Modernisierungsstudio unterstützen wir Unternehmen mit großem Windows-Softwarebestand, der am Lebenszyklusende ist, bei der Migration auf AWS-Cloud-Native, z. B. von SQL Server unter Windows auf SQL Server unter Linux auf AWS, SQL Server unter Windows auf Amazon Aurora, .NET auf Container/den Amazon EC2-Containerservice, .NET auf AWS Lambda serverlose Migration unter AWS Cloud.
  • Cloud-Kontaktcenter: Modernisieren Sie mit dem in AWS Connect integrierten KI-Komplettangebot von Amazon (Polly, Lex, Rekognition) Ihren Kontaktcenter.
  • Vernetzte Umgebung: Mit intelligenten Lösungen, die AWS IoT Core, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass und AWS Cognito in der AWS-Cloud nutzen, verbessern Sie die betriebliche Effizienz, die Sicherheit, die Compliance und die allgemeine Kund:innenfreundlichkeit.
  • AWS WorkSpaces mit Cognizant: Skalierbare virtuelle Desktops mit AWS WorkSpaces sind jederzeit und überall auf jedem beliebigen Gerät verfügbar und vereinfachen die Arbeitsplatzumgebung.
  • Cloud-Konformität: Nutzen Sie unser Fachwissen zur Entwicklung einer umfassend skalierbaren, hochverfügbaren und agilen AWS-Infrastruktur mit zertifizierter Sicherheits- und Branchenkonformität unter Einsatz robuster cloudspezifischer Services von AWS. 
  • Wirtschaftlicher Cloudbetrieb: Optimieren Sie Ihre Cloud auf minimale Ausgaben. Unser zyklisches Framework stellt sicher, dass alle Aspekte der Due Diligence, der Bewertung, der Risikoanalyse, der Geschäftsauswirkungen und des Änderungsmanagements einwandfrei und mit erheblichen Kosteneinsparungen abgewickelt werden.
  • Mainframe-Modernisierung: Migrieren und modernisieren Sie mit dem Wechsel in die AWS-Cloud Ihre Mainframe-Anwendungen einschließlich Mainframe-Rehosting-Strategie, APIsierung, Optimierung, DevOps und Datenmodernisierung mit Integration in Tools nach Branchenstandard, um Kosten und Risiken zu senken.
  • Hybrid Cloud Accelerator: Native AWS-Architektur ermöglicht eine Modernisierung, die innerhalb einer lokalen Umgebung beschleunigt und mittels AWS Outposts in cloudgerechte Workloads umgewandelt werden kann. Als AWS Outposts-Partner arbeitet Cognizant mit Kunden am Neuaufbau von Architekturen für komplexe IT-Workloads im Unternehmen, um die lokale und cloud-basierte Infrastruktur zu modernisieren und zu stärken. 

Mit uns den VMware-Bestand auf AWS umgestalten

Transformieren Sie Ihre IT-Landschaft und schöpfen Sie das volle Potenzial der Cloud aus – mit den bewährten Cognizant-Migrations- und Modernisierungsservices von VMware zu AWS. Als AWS-Premium-Servicepartner und VMware-Experte kombinieren wir modernste Automatisierung, branchenspezifische Lösungen und fundiertes technisches Fachwissen, um nahtlose Migrationen, optimierte Abläufe und innovative Ergebnisse zu liefern.

Die Cognizant-Migrations- und Modernisierungsservices von VMware zu AWS bieten das Fachwissen, die Tools und den Support, die Sie benötigen, um Ihre Cloud-Ziele zu erreichen, indem sie mit automatisierten Lösungen messbare Ergebnisse liefern.

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Branchen­lösungen

Mit unseren branchenspezifischen vorgefertigten, sofort einsatzbereiten Lösungen können Sie schnell einsatzbereit sein.

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Vernetzte Fabriken

Erfahren Sie, wie ein modulares Serviceangebot Herstellern hilft, kontinuierliche Erkenntnisse zu gewinnen und zu visualisieren, um Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und Produkte der nächsten Generation zu entwickeln.

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Kolleg:innen diskutieren

LIFE SCIENCES

Cognizant® Clinical Data Insights

Sorgen Sie mit einer proaktiven, vorschriftskonformen Risikobeurteilung in Echtzeit und einer globalen Studienübersicht für handlungsrelevante Ergebnisse.

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Laborwissenschaftler:innen diskutieren

VERSICHERUNGEN

Guidewire auf AWS

Mit der Guidewire-Plattform auf AWS bieten Sie Ihren Versicherungskunden Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Agilität.

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Autoschlüssel geht ins Schloss

BANKWESEN

Temenos auf AWS

Mit der auf AWS gehosteten Komplettsuite von Temenos sichern Sie sich einen überzeugenden Wettbewerbsvorteil und verbessern die Banking-Prozesse.

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Labortechniker:innen mit Probe

GESUNDHEITSWESEN

Trizetto/Facets®

Diese Lösung der nächsten Generation bündelt Kunden-, Versorgungs-, Forderungs- und Umsatzmanagement in einer flexiblen Plattform.

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Kollegen bei der Arbeit

GESUNDHEITSWESEN

AWS Health Lake

Cognizant Healthcare Industry+ wurde als Startpartner für Amazon Web Services (AWS) Health Lake ausgewählt.

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Gesundheitscheck für Baby

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Facilities Management™

Integrieren Sie heterogene Bestandssysteme und Sensoren einer beliebigen Einrichtung, um allen Beteiligten über ein universelles Einrichtungsmanagement-Dashboard zeitnah Informationen und Analysen bereitzustellen.

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Wolkenkratzer

VERARBEITENDE INDUSTRIE

Fleet Management™

Mit der Kombination aus der branchenführenden Position und dem digitalen Know-how von Cognizant sorgen Beförderer, Fuhrparkbetreiber und Schienenverkehrsunternehmen für effiziente, produktive und verlässliche Transportsysteme.

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LKW auf der Autobahn

Aktuelle Veröffentlichungen

Die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen generativer KI erkennen

Generative KI wird ein entscheidender Faktor für Unternehmen sein, die ihr wahres Potenzial ausschöpfen. Unsere neueste Veröffentlichung mit AWS beleuchtet den Hype um diese neue Entwicklung der KI und bietet praktische Ratschläge und wichtige Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, Ihren Weg zur generativen KI zu beschleunigen.

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faseroptische Lampe
API-Modernisierung: Ein neuartiger Ansatz zahlt sich aus

Erfahren Sie, warum die Anwendungsintegration eine der wichtigsten Fähigkeiten für ein modernes Unternehmen ist.

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digitale Wolke mit Landschaft einer Stadt im Hintergrund
Die technischen Investitionen, die erforderlich sind, um die mRNA-Welle zu meistern

Finden Sie heraus, wie mRNA-Therapien mit Unterstützung von Bioplattformen, digitalen Zwillingen, IoT, Blockchain und einer robusten IT-Infrastruktur die pharmazeutische Wertschöpfungskette grundlegend verändern könnten.

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Frau schaut auf ein Reagenzglas mit etwas Flüssigkeit
Konzentrieren Sie sich mit der AWS-Cloud auf vorrangige Geschäftsergebnisse

Verstehen Sie, warum Führungskräfte unabhängig vom Grad der Cloud-Einführung in einem Unternehmen in die Lage versetzt werden müssen, sich auf vorrangige Geschäftsergebnisse zu konzentrieren.

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Frau tippt und schaut auf einen Computerbildschirm

Beschleuniger

Mit unseren Tools und Beschleunigern können Unternehmen Zustand und Cloudbereitschaft ihrer Anwendungen bewerten, Anwendungscode nachkonstruieren, Microservices entwickeln und bereitstellen, die Wertschöpfung beschleunigen und in allen Phasen der Cloudnutzung den Nutzen maximieren.

Cognizant applens™

Diese zentrale Beurteilungsplattform bewertet den Anwendungszustand und die Cloud-Bereitschaft von Anwendungsworkloads. So lassen sich durch Anwendungsreparatur und Automatisierung Altlasten beseitigen sowie geschäftliche Kennzahlen und Ergebnisse messen.

Verbindungen in einem Gerät
CloudSteps

Dieses End-to-end-Rahmenwerk für die Cloudtransformation auf KI-/ML-Basis deckt den gesamten Cloudlebenszyklus von der Strategiebildung und Planung über die Modernisierung bis zu Betrieb und Optimierung ab. Dazu gehört auch ein umfassender Satz an wiederverwendbaren Ressourcen, Beschleunigern und Drittanbieter-Tools für die zügige Umstellung auf eine hybride Cloud.

Cloud-Verbindungen abstrakt
SkyGrade

Cognizant® Skygrade™ vereinfacht die Modernisierung, Migration und Verwaltung Ihrer Cloud-Plattformen und -Anwendungen. Unsere Plattform beschleunigt die Wertschöpfung, verbessert die Cloud-Effizienz und reduziert die Komplexität in Multi-Cloud- und Edge-Umgebungen. 

SkyGrade
Hybrid-Cloud-Manager

Ein Technologie-Stack, der die Optimierung der Cloud-Ausgaben, die Verwaltung, den Betrieb, den Self-Service-Katalog und die einheitliche Berichterstattung für Hyperscaler und private Clouds automatisiert.

Mann überprüft Maschine
Cognizant FlowSource

Eine einheitliche Plattform für Entwickler, die jede Phase des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) integriert und beschleunigt. Entwerfen und veröffentlichen Sie schneller hochwertige neue Produkte und Funktionen und vermeiden Sie dabei nachgelagerte technische Schulden.

Backend-Maschinen
Zero deviation life cycle (ZDLC)

Dieser Satz an Tools zur Softwareentwicklung kann Anwendungscode und Laufzeitverhalten für Ansichten und Modelle nach Branchenstandard nachkonstruieren. Die Bestandssysteme werden unter Abstimmung von Geschäftstätigkeit und IT präzise modelliert.

Mann, der in einem Backend-Büro arbeitet

Kompetenzen

Gefragte Referenzen

Cognizant ist von AWS für verschiedenste Kompetenzen von branchenspezifischen Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Life Sciences bis zu funktionalen Spezialisierungen wie Migration, serverlose Architekturen und CloudFormation zertifiziert.

Betrieb im Maßstab

Als Einführungspartner der AWS Cloud Operations Services Competency bietet Cognizant fünf grundlegende Cloud-Lösungsbereiche : Cloud Governance, Cloud Financial Management, Monitoring & Observability, Compliance & Auditing und Operation Management. Wir liefern qualitativ hochwertige Lösungen und helfen Kund:innen dabei, das Modell für einen maßstabsgetreuen Betrieb zu verwirklichen.

Schnellere und fundiertere Entscheidungs­findung

Das Unternehmenswachstum hängt davon ab, den Märkten einen Schritt voraus zu sein und Veränderungen zu antizipieren – und dabei stehen Daten im Mittelpunkt. Wo auch immer Sie sich auf Ihrer Reise befinden – von der Aggregation von Daten bis zur Erstellung anspruchsvoller KI-Modelle – AWS und Cognizant können Sie unterstützen. 

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Beschleunigen Sie den Wandel

Arbeiten Sie mit Cognizant und AWS zusammen, um die digitale Transformation von Unternehmen in großem Maßstab voranzutreiben. Nutzen Sie unsere DevOps-Services für Beratung, Transformation und Ausführung in allen Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus, um eine große Wirkung in Ihrem gesamten Unternehmen zu erzielen.

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Bieten Sie relevante digitale Lernerlebnisse

Arbeiten Sie mit AWS und Cognizant zusammen, um Ihre Lernplattform auf die nächste Stufe zu heben. Unsere Bildungs­dienstleistungen sind darauf ausgelegt, die Bildung zu verbessern und Ergebnisse zu erzielen. Sie reichen von Beratung und Digital-Experience-Strategie bis hin zu Technologie­aktivierung, Imple­mentierung und System­integration. Ganz gleich, ob Sie ein Verlag, eine Hochschule oder ein EdTech-Anbieter sind: Die Expertise unseres Teams erweitert Ihren Horizont.

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Lösungen für die Öl- und Gasindustrie

Als AWS-Kompetenzpartner für Energie hat Cognizant erfolgreich Lösungen entwickelt, die der Öl- und Gasindustrie dabei helfen, mehr Energieoptionen bereitzustellen, Kosten zu senken und eine höhere Kund:innen­zufriedenheit zu gewährleisten. Unsere innovativen cloudbasierten Lösungen ermöglichen es Energie­versorgern, ihre Leistung auf ein neues Niveau zu heben.

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Eine nachgewiesene Erfolgsbilanz

Als AWS-Kompetenzpartner für Finanzdienstleistungen hat Cognizant seine Branchenkenntnis unter Beweis gestellt, unkompliziert Lösungen nach den AWS-Architektur-Best-Practices implementiert und Mitarbeiter:innen für AWS zertifizieren lassen. Wir haben anspruchsvollste AWS-Aufträge für Finanzdienstleister erfüllt, unser umfassendes Fachwissen im Finanzbereich auf der AWS-Plattform demonstriert und Aufträge in der AWS-Cloudumgebung reibungslos abgewickelt und können so auf eine erwiesene Erfolgsbilanz blicken.

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Nutzung hervorragender generativen KI

Cognizant steht an der Spitze der generativen KI-Innovation und nutzt AWS-Technologie zur Bewältigung komplexer Herausfor­derungen. Mit einem tiefen Verständnis für künstliche Intelligenz entwickelt Cognizant maßge­schneiderte Lösungen, die die Leistungs­fähigkeit der fortschrittlichen Tools von AWS nutzen und sicherstellen, dass Kunden von intelligenten, effizienten und skalierbaren Ergebnissen profitieren. Dank dieser Expertise ist Cognizant ein führendes Unternehmen bei der Transformation von Branchen durch KI-gesteuerte Strategien.

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Lösungen für Kostenträger und Anbieter

ALS AWS-Kompetenzpartner für das Gesundheitswesen hat Cognizant erfolgreich Lösungen für Kostenträger und Anbieter im Gesundheitswesen entwickelt, mit denen sich Patient:innendaten sicher speichern, verarbeiten, übertragen und analysieren lassen. Wir bieten Ihnen Zugang zu innovativen cloudgestützten Lösungen mit erwiesener Erfolgsbilanz im vorschriftenkonformen Umgang mit Patient:innendaten und sonstigen Gesundheitsinformationen.

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Schalten Sie die Leistung von HPC frei

Die AWS-Praxis von Cognizant liefert High Performance Computing (HPC)-Lösungen, die Hochleistungs-Solver, Plattformen und Workload-Management umfassen. Unsere umfassende Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Life Sciences und Versicherungen ermöglicht es uns, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen in diesen Branchen anzugehen.

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Technische und Kundenerfolge

Als AWS-Kompetenzpartner für Life Sciences kann Cognizant Fach- und Kund:innen­erfolge bei der Entwicklung von Life Science-Lösungen auf AWS vorweisen. Wir unterstützen Sie in Arzneimittelforschung, Management klinischer Studien, Herstellung und Vertrieb, Forschung und Entwicklung innovativer gentechnikbasierter Behandlungen und begleitender Diagnostik.

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Optimierte bewährte Verfahren

Als AWS Machine Learning and MLOps Competency Partner demonstriert Cognizant den höchsten Grad an Kompetenz in allen Aspekten von ML für den Kundenerfolg. Unsere Praktiken fördern die Integration von AWS-Technologien für maschinelles Lernen in das Versionsmanagement, die kontinuierliche Integration und die Entwicklungspraktiken (CICD), die Softwareentwicklung und die Datentechnik sowie den Betrieb. Dies stellt sicher, dass unsere Kunden optimierte und durchgesetzte architektonische Best Practices für die Operationalisierung von Modellen, wiederholbare Effizienz und Erfolg im großen Maßstab erhalten.

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Bewährte End-to-End-Funktionen

Als AWS Mainframe-Migration-Kompetenzpartner bietet Cognizant die End-to-End-Migration von Mainframe-Workloads nach AWS mit bewährten Mainframe-Modernisierungsservices, umfassenden Kompetenzen in Legacy-Technologien, internen Beschleunigern und Partnerschaften. Wir beginnen damit, die Kerngeschäftsanforderungen mithilfe von inkrementellen Modernisierungsmethoden für bewährten Kundenerfolg zu erfüllen, um Risiken zu reduzieren und Änderungen zu steuern, die sich auf alle Stakeholder des Unternehmens auswirken.

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Schrittweise in eine autonome Zukunft

Als AWS Manufacturing Competency Partner unterstützt Cognizant Unternehmen bei der Implementierung von Industrie 4.0-Technologien, um Produktionseffizienz, Markteinführungszeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Cognizant und AWS arbeiten an der Entwicklung einer integrierten Fertigungsdatenplattform, die IT- und OT-Systeme in der Cloud vereinen wird. Bei dieser Plattform kommen Sensoren, IoT, Edge-Computing, Datenanalysen und generative KI zum Einsatz. Ziel der Initiative ist es, den Fernbetrieb über ein intelligentes Kommandozentrum zu ermöglichen und digitale Technologien zu nutzen, um eine vollständige Automatisierung des Anlagenbetriebs zu erreichen.

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Fachwissen in allen Phasen

Als Kompetenzpartner für AWS-Migration kann Cognizant umfassende Erfahrungen für alle Phasen komplexer Migrationsprojekte für die erfolgreiche Umstellung auf AWS vom Entwurf und der Planung über die Migration bis zum Betrieb vorweisen. Wir legen den Schwerpunkt auf den Ausbau Ihrer hauseigenen Kompetenzen und unterstützen Sie bei der Entwicklung der Grundlagen für komplexe Migrationen auf AWS. Wir sind zudem auf die Minimierung von Problemen bei der Migration von Bestandsanwendungen spezialisiert.

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Verwandeln Sie sich in ein modernes Unternehmen

Als AWS SAP-Kompetenzpartner hat Cognizant den höchsten Grad an Spezialisierung im SAP-Bereich gezeigt, mit tiefem technischen Fachwissen von AWS und nachgewiesenen Kund:innen­erfolgen bei der Umstellung von SAP- auf AWS-Projekte. Mit unserem fundierten Fachwissen können wir Ihnen bei nahtlosen SAP-Implementierungen und schnellen Migrationen auf AWS helfen und sorgen dabei für optimierte Betriebsabläufe mit verwalteter Plattform und kontextualisierten branchen­spezifischen SAP-Lösungen auf AWS.

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Software für die Fahrzeuge von morgen

Als AWS Software Defined Vehicles-Kompetenzpartner unterstützt Cognizant Automobilhersteller dabei, mit einer flexiblen, softwaregesteuerten Fahrzeugarchitektur die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Cognizant hat bei der Implementierung von Lösungen für die Automobilindustrie ein Höchstmaß an Branchen- und Domänenexpertise mit fundierten technischen AWS-Kenntnissen bewiesen. Verwandeln Sie Ihre Produkte, Ihre Betriebsabläufe und die Kundenerfahrung mit unseren Engineering-Dienstleistungen und Softwarelösungen.

Werden Sie ein Tele­kommu­nikationsführer

Als AWS Telco Competency Partner ist Cognizant bereit, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Verwandeln Sie Ihr Unternehmen, Ihren Betrieb und Ihre Erfahrung mit unseren Engineering-Dienstleistungen und Software­lösungen.Ganz gleich, ob Ihr Ziel darin besteht, ein Marktführer für digitale Konnektivität zu werden oder Ihre Content-Wert­schöpfungs­kette zu optimieren, wir liefern skalierbare Lösungen, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.

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Innovative Reiselösungen

Die AWS-Kompetenzbezeichnung für Reisen und Gastgewerbe erkennt an, dass Cognizant das höchste Maß an Branchen- und Domänenexpertise mit fundiertem technischem AWS-Wissen bei der Implementierung von T&H-Branchenlösungen bewiesen hat. Unser umfassendes Branchenwissen in Zusammenarbeit mit AWS hat Initiativen zur digitalen Transformation und Omnichannel-Lösungen hervorgebracht und die Customer Journey und Experience für die Marken unserer Kund:innen verbessert.

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Auszeichnungen von Partnern und Analysten

Globaler GSI-Migrationspartner des Jahres – 2023

Auszeichnung für die besten AWS-Partner mit Kompetenz im Bereich Migration, die Fachwissen in der Migration von Kund:innen in die AWS-Cloud unter Beweis gestellt haben. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl, des Werts und der termingerechten Bereitstellung von Migrationen.

Branchenpartner des Jahres – Gesundheitswesen und Life Sciences – 2023

Mit dieser Auszeichnung werden die besten AWS-Partner mit Kompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen oder Life Sciences geehrt, die innovative, auftragsbasierte Erfolge für Kunden aus dem Gesundheitswesen erzielen.

Branchenpartner des Jahres für Kraftfahrzeugtechnik und Fertigung – 2024

Mit dieser Auszeichnung werden Partner mit Kompetenz in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik oder Fertigung von AWS gewürdigt, die Kunden aus der Automobil- und Fertigungsindustrie dabei unterstützt haben, ihre Transformation durch speziell entwickelte Cloud-Funktionen und tiefgreifende Branchenexpertise zu beschleunigen.

Branchenpartner des Jahres für den Einzelhandel – 2024

Mit dem Preis werden Partner mit Kompetenz im Bereich AWS-Einzelhandel ausgezeichnet, die innovative Angebote zur Beschleunigung der Modernisierung und Innovation von Einzelhändlern in allen Unternehmensbereichen bereitstellen.

Zugehörige Ressourcen

BROSCHÜRE

Beschleunigung der digitalen Transformation durch AWS MAP-Beurteilung mit Cognizant

Cognizant und AWS nutzen gemeinsam das AWS Migration Acceleration Program (MAP), ein umfassendes und bewährtes Programm für die eine schnelle Cloud-Migration und Modernisierung.

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Ein Mädchen mit Pferdeschwanz arbeitet an einem Laptop

BROSCHÜRE

APR-Beherrschung: Die Methodik von Cognizant für hervorragende Modernisierung

Die Rationalisierung des Anwendungsportfolios ist ein wesentlicher Bestandteil jeder IT-Modernisierungs­strategie und ein wichtiger erster Schritt vor der Cloud-Migration und Anwendungs­moder­nisierung.

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BROSCHÜRE

Zukunftssicher mit wichtigen APR-Erkenntnissen von Cognizant und AWS

Wie Cognizant und AWS die betriebliche Effizienz, Kosten­einsparungen und Wettbewerbs­vorteile eines Unternehmens durch die Rationalisierung des Anwendungs­portfolios (APR) steigern können.

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BROSCHÜRE

Die Entwicklung des effektiven Jahreszinses mit AWS

Unser maßgeschneiderter Ansatz hilft unseren Kund:innen, ihre digitalen Assets zu vereinfachen, zu modernisieren, zu optimieren und zu sichern – und ihre cloudnative Migration zu beschleunigen.

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Tablet zeigt Daten mit den Fingern an

BROSCHÜRE

Vereinfachen Sie die App-Modernisierung mit der Analyse von Cloud-Tech-Technologien

Senken Sie Kosten, verbessern Sie die Effizienz und erschließen Sie zukünftige Geschäftswerte mit unserem systematischen Ansatz zur Modernisierung von Anwendungen mithilfe von Cloud-Technologie.

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Eine Frau, die auf einen bunten Bildschirm schaut

E-BOOK

Ermöglichen Sie die CX-Transformation durch Amazon Connect

Die Bereitstellung eines unkomplizierten Kundendienstes über Contact Center ist der Schlüssel zum Aufbau langfristiger Beziehungen. Um dies zu erreichen, benötigen Sie eine zukunftsfähige Omnichannel-CX-Lösung, die Ihrem Unternehmen Agilität, Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und Kostenvorteile ermöglicht. Lassen Sie sich von Cognizant auf diesem Weg mit Amazon Connect, dem Marktführer im Bereich Contact Center as a Service, unterstützen.

Laden Sie das eBook herunter
Menschen in einem Callcenter

BROSCHÜRE

Intelligente Remote-Produktivitätslösungen von Cognizant in der AWS Cloud

Richten Sie Ihren Endbenutzern eine bessere Möglichkeit zur Remote-Arbeit mit digitalen Technologien der nächsten Generation ein.

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Frau mit abstraktem Technologiesymboldesign

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Intelligente Remote-Kollaborationslösungen von Cognizant in der AWS Cloud

Verbessern Sie die Kundeninteraktion und das Engagement mit digitalen Technologien der nächsten Generation.

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Mann mit Wolke abstraktes Design schwarz und weiß

BROSCHÜRE

Branchenlösungen auf Grundlage von AWS

Maximieren Sie den Nutzen für Ihr Unternehmen durch Branchenlösungen, die bei Amazon Web Services (AWS) gehostet werden.

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Tech-Logos abstraktes Design

BROSCHÜRE

Integrierte Cloud-Management-Plattform für AWS

Bauen Sie Ihre Cloud-Management-Plattform auf nativen AWS-Services auf und sichern Sie sich damit betriebliche Effizienz, Kostensenkungen, Agilität und Kundenzufriedenheit.

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Wolke abstraktes Design

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SAP Cloud auf AWS nutzen

Führen Sie mit der SAP Cloud auf Grundlage von Amazon Web Services (AWS) komplexe Migrationen reibungslos durch.

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Abstraktes Cloud- und SAP-Design

BROSCHÜRE

AWS Cloud-Lösungen

Modernisieren Sie Ihre Workloads schneller mit dem AWS-Angebot von Cognizant.

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BROSCHÜRE

Cognizant Cloud Migration Factory

Sichern Sie sich mit einem geschäftsorientierten Cloud-Ansatz ihre digitale Führungsrolle.

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Cloud-Verbindungen abstraktes Design

BROSCHÜRE

AWS-Migration – Modernisierung von Legacy-Systemen

Verkürzen Sie Markteinführungszeiten und reduzieren Sie Risiken mit Cognizant AWS Migrate.

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Tech-Logos abstraktes Design

Akquisitionen

Contino
Inawisdom logo

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

AWS

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