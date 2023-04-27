Konsumgüter
TIEFGREIFENDE EXPERTISE
Unsere Konsumgütersegmente
Landwirtschaft
Modernisieren Sie die Landwirtschaft von Feld bis zu en Verbrauchern – mit präzisen Einblicken, Qualitätssystemen und intelligenten Lieferketten, und verbessern Sie so den Ertrag, die Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit.
Bekleidung und Schuhe
Optimieren Sie mit unseren Lösungen die Beschaffung, verbessern Sie das Etikettenmanagement, optimieren Sie die Preisgestaltung und steigern Sie die betriebliche Effizienz.
Lebensmittel und Getränke
Überwinden Sie mit unseren innovativen Angeboten Kunden-, Lieferketten- und Technologieherausforderungen . Verbessern Sie Agilität und Wachstum.
ÖKOSYSTEM FÜR KONSUMGÜTER
Gezielte Lösungen
Cognizant bietet Lösungen, die speziell auf die Herausforderungen von Konsumgüterunternehmen zugeschnitten sind.
RGM, TPM und TPO
Stimmen Sie Werbeaktionen auf aktuelle Verbraucherdaten ab und beschleunigen Sie die Preisgestaltung und das Umsatzwachstum.
Performance-Marketing
Maximieren Sie die Wertschöpfung, ermöglichen Sie agile Abläufe und bauen Sie über die gesamte Marketing-Wertschöpfungskette hinweg persönliche Beziehungen zu Ihren Kund:innen auf.
B2B-Vertriebstransformation
Nutzen Sie Daten und digitale Technologien, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und Kundenerfahrungen zu simulieren und zu optimieren.
Intelligente Lieferkette
Digitalisieren Sie Ihre Lieferkette durchgängig über integrierte Geschäftsplanung, Beschaffung, intelligente Fertigung und dynamische Auftragsabwicklung.
Ökosystem für Kundendaten
Führen Sie Kundendaten über alle Touchpoints hinweg zusammen, um ein einheitliches Kundenprofil zu erstellen und hyperpersonalisierte Erlebnisse zu bieten.
Nachfrageorientiertes Design und Engineering
Vereinheitlichen Sie Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um einen digitalen Thread in Echtzeit zu schaffen, der die Zeit vom Design bis zur Produkteinführung mit KI-gestützter Genauigkeit, Compliance und Rückverfolgbarkeit beschleunigt.
Unsere Partner und Allianzen für Konsumgüter und Technologielösungen
Mit umfangreicheren Serviceangeboten bilden wir Partnerschaften und strategische Allianzen mit Weltklasse-Organisationen und liefern umfassende Konsumgüter-Technologielösungen für die geschäftlichen und IT-Herausforderungen unserer Kund:innen.
BUSINESS INTELLIGENCE
Aktuelle Veröffentlichungen
Machen Sie den ersten Schritt
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.