Nachhaltigkeit und Resilienz
DEEP GREEN
FORSCHUNGSBERICHT
Die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Daten, Technologie und Zusammenarbeit
Während sich die Welt mit der dringenden Notwendigkeit auseinandersetzt, den Klimawandel und die Ressourcenverknappung zu bekämpfen, entsteht eine neue Art von Unternehmen.
Diese Organisationen werden durch und durch nachhaltig sein – nicht nur grün, sondern 'deep green', wobei Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankert ist.
Um mehr über die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu erfahren, haben wir in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 3.000 Führungskräfte aus allen Märkten und Sektoren zu ihren Nachhaltigkeitsplänen, Herausforderungen und Visionen befragt.
ZUKUNFT DER NACHHALTIGKEIT
Den Weg nach vorn ebnen – Technologie für Nachhaltigkeit
Der Veränderungsdruck wächst
80 %
Aufsichtsbehörden
80 % der Weltwirtschaft unterliegen derzeit einem Netto-Null-Emissionsziel
78 %
Investor:innen
78 % der Anleger:innen glauben, dass nachhaltiges Investieren eine Risikominderungsstrategie ist
81 %
Kund:innen
81 % der Kund:innen sind der festen Überzeugung, dass Unternehmen zur Verbesserung der Umwelt beitragen sollten.
1,3 Bio $
Planet Erde
1,3 Billionen USD sind die Kosten klimabedingter Wetterereignisse, die Unternehmen betreffen
COGNIZANT OCEAN
Einen großen Unterschied machen in der Blue Economy
Wir unterstützen führende Unternehmen dabei, KI und digitale Transformation zu nutzen, um Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und Rentabilität zu steigern und gleichzeitig einige der dringendsten Herausforderungen der Erde zu bewältigen.
STANDPUNKTE DER BRANCHE
Der Nachhaltigkeitsgebot wird das Wachstum in allen Branchen vorantreiben
DAS RENNEN ZUM NETTO-NULL
Der Wettlauf um Netto-Null
Smart und nachhaltig gewinnen das Rennen
Mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit hat sich Aston Martin F1 zum Ziel gesetzt, ein Top-Konkurrent in diesem Bereich zu werden und gleichzeitig das Ziel, bis 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen, in den Vordergrund zu stellen. Zu Beginn eines neuen Jahres der Partnerschaft wird Cognizant durch datengesteuerte Erkenntnisse zu Leistungssteigerungen beitragen und so auf den Aufbau der ersten vollständig nachhaltigen Smart Factory hinarbeiten und das Team dem Podiumserfolg näher bringen. Erfahren Sie mehr über diese kollaborative und innovative Allianz, die sich der Verwirklichung unserer gemeinsamen Nachhaltigkeitsziele widmet.
Fallstudien
Verbinden Sie sich mit unserer Sustainability Practice
Alles für unsere Kund:innen im Blick zu haben, ist ein großes Versprechen. Die Leistungsfähigkeit moderner digitaler Möglichkeiten ist enorm und wächst ständig.
Erfahren Sie, wie die digitale Transformation Ihr Unternehmen voranbringt.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Abonnieren Sie und bleiben Sie relevant
Der Modern Business-Newsletter liefert monatliche Einblicke, die Ihr Unternehmen dabei unterstützen, sich anzupassen, weiterzuentwickeln und zu reagieren - quasi intuitiv.