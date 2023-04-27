Agentische KI entwickeln und skalieren
Autonome KI bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Arbeitsweise und Wertschöpfung grundlegend neu zu gestalten, indem sie die Grenzen der intelligenten Kapazitäten aufhebt. Agentenbasierte Systeme werden schon bald rund um die Uhr autonom arbeiten können, sodass Unternehmensverantwortliche in der Lage sind, die Leistung zu steigern und Ziele zu erreichen, die bisher unerreichbar waren.
Ergebnisse im Bereich agentischer KI, die Unternehmenskunden dank uns erzielt haben
Entdecken Sie unsere Lösungen
Da KI-Modelle zum zentralen Baustein intelligenter Geschäftsabläufe werden, ist der Kontext das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, das dafür sorgt, dass die Ergebnisse im realen Betrieb präzise, sicher und relevant sind. Cognizant kann Ihnen dabei helfen, den agentischen Paradigmenwechsel zu nutzen, um Ihr Unternehmen neu zu gestalten, Ihre Mitarbeiter:innen zu stärken und aus Ihren einzigartigen Kontextressourcen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Unsere agilen, interdisziplinären Teams begleiten Sie auf Ihrem Weg zur Neugestaltung Ihres Unternehmens. Und unsere Context Engineering-Expert:innen stellen sicher, dass agentische Lösungen die nötige Präzision für nachhaltigen ROI und Wettbewerbsvorteil liefern.
Was ist Kontext?
Der Kontext umfasst den Wissens- und Informationsbestand eines Unternehmens – darunter Ziele, Kennzahlen, Rollen, Prozesse, Richtlinien, Einschränkungen und Systeme. Er offenbart, wie Einzelpersonen und Teams zusammenarbeiten, kommunizieren und auf erwartete und unerwartete Herausforderungen reagieren, mit Einschränkungen umgehen und dabei dennoch die Regeln einhalten.
Mithilfe von Kontext können KI-Agenten genaue Entscheidungen treffen, sich an menschlichen Zielen ausrichten, Richtlinien einhalten und sich an Echtzeit-Herausforderungen anpassen, indem LLMs und SLMs mit wichtigen Informationen versorgt werden.
Sehen Sie, wie Ravi Kumar S, CEO von Cognizant, dieses Konzept erörtert.
Podcast „The Agentic Effect“
Hören Sie im Podcast „The Agentic Effect“, wie Kunden und Branchenvisionäre über konkrete Anwendungen des Ansatzes agentischer KI berichten.
Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents
Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant
When AI agents make the call: Governing autonomy at scale
Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF
Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations
Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought Leadership, Cognizant AI Lab
How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon
Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab
Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first
Leo S. Mackay, Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin
Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI
Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive bei Telstra
Building a trust layer with AI agents
Krishna Gade, CEO von Fiddler
Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?
Lisa Bechtold, Global Head of AI Governance bei Zurich Insurance | Amir Banifatemi, Chief Responsible AI Officer von Cognizant
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)
Adam Cheyer, VP of AI Experience bei Airbnb und Mitbegründer von Siri | Babak Hodjat, CTO of AI bei Cognizant
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)
Adam Cheyer, VP of AI Experience bei Airbnb und Mitbegründer von Siri | Babak Hodjat, CTO of AI bei Cognizant
Aktuelle Ideen
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Kontinuierliche Ausführung ist erreichbar
Kontinuierliche Ausführung ist erreichbar, wenn die Mitarbeitenden über den erforderlichen Kontext, die nötige Übersicht und messbare Leistungsmetriken verfügen. Wir können die Full-Stack-Systeme, -Plattformen, -Modelle und -Tools entwickeln, die Sie benötigen, um KI effektiv zu skalieren und schneller Ergebnisse zu erzielen. Unsere Expert:innen zeigt Ihnen, wie das geht.
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