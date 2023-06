Datenschutzerklärung für die Website von Cognizant

Datenschutzerklärung für die Website, 31. Dezember 2022

Die Cognizant Technology Solutions Corporation und die mit ihr verbundenen Unternehmen ("Cognizant" "wir" oder "uns") sind fest entschlossen, Ihre Privatsphäre zu schützen. Sie sollten verstehen, wie wir mit den Sie betreffenden Daten ("personenbezogene Daten") umgehen, die wir erheben, wenn Sie diese Website (cognizant.com), unsere länderspezifischen Websites oder sonstige Websites, für die diese Datenschutzerklärung für die Cognizant Website ("Datenschutzerklärung") gilt (zusammen die "Websites"), besuchen. Als globales Unternehmen besteht Cognizant aus einer Reihe von juristischen Personen in verschiedenen Ländern, die für die personenbezogenen Daten verantwortlich sind, die sie unabhängig voneinander erheben und die in ihrem Namen von der Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation und ihren verbundenen Unternehmen verarbeitet werden können. Der Verantwortliche für die von den Besucher:innen der Websites erfassten personenbezogenen Daten ist Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, 211 Quality Circle, College Station, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika, oder die auf der Website angegebene Tochtergesellschaft, die auf diese Datenschutzerklärung verweist.

Wir können diese Datenschutzerklärung ergänzen, um auf bestimmte Situationen einzugehen. Alle ergänzenden Hinweise sollten zusammen mit dieser Datenschutzerklärung gelesen werden.