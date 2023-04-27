KI-Implementierungsplattformen
400+ Kunden, wirkungsvolle Ergebnisse
Cognizant-Plattformen lösen die Last-Mile-Probleme.
Wir helfen unseren Kunden, Komplexität zu reduzieren, Risiken zu minimieren und die Transformation in großem Umfang zu beschleunigen
Cognizant KI-Labor
Angewandte Innovation für Herausforderungen bei der Unternehmens-KI
Unser KI-Forschungslabor ist Vorreiter für wissenschaftliche Innovation und verwandelt bahnbrechende Ideen in praktische Anwendungen, die wir in großem Maßstab über unsere Plattformen anbieten.
Das Labor hält über 50 Patente und hat einzigartige und praktische geistige Eigentumsrechte beigesteuert, darunter Ansätze zur Steigerung der Genauigkeit von KI-Ausgaben sowie neue Wege zur Integration heterogener KI-Agenten.
Machen Sie den ersten Schritt
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere Plattformen helfen, KI-Lösungen auf Unternehmensniveau zu liefern, die Ihren Fortschritt beschleunigen.