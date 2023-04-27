Skalieren Sie Ihre KI-Vision entsprechend der Realität Ihres Unternehmens Cognizant AI Factory ist das Ökosystem der Enterprise-Klasse, das Ihren gesamten KI-Lebenszyklus stützt, angefangen bei der Ideenfindung bis hin zur skalierten, gesteuerten Produktion. Als Grundlage unserer AI First-Strategie hilft AI Factory Unternehmen dabei, kostenoptimierte, sichere und skalierbare KI-Ergebnisse zu liefern. Mit der Power der Dell AI Factory mit NVIDIA vereint die Plattform die bewährte KI-Infrastruktur von Dell, GPUs von NVIDIA und Enterprise-KI-Software in einem einheitlichen, End-to-End-Stack, der nahtlos On-Prem-, private, öffentliche und hybride Umgebungen unterstützt. Von intelligenten Agenten und LLM-Feinabstimmung bis hin zur Modernisierung bestehender Plattformen ermöglicht AI Factory Unternehmen einen nahtlosen Übergang von der Experimentierphase zur Schaffung realen Werts.